Sarmiento de Germania empató con Christophersen y se quedó sin chances de llegar a cuartos de final

GENERAL PINTO

Se disputó parcialmente la décima séptima y anteúltima fecha de la fase clasificatoria del campeonato de fútbol de primera división “Centenario del Club Deportivo Sarmiento de Vedia” 2017 que organiza la Liga Deportiva Central vediense y en ese marco, Sarmiento de Germania empató como local 2 a 2 ante Defensores de Christophersen.

Así, el elenco que dirige Alberto Armando Gómez perdió toda chance de clasificarse entre los siete equipos que definirán el certamen, ya que sigue octavo en las posiciones y a cuatro puntos ahora de Yrigoyen de Alem (venció 2 a 1 a Deportivo Alberdi), el séptimo en la tabla, cuando resta solo una fecha.

Empezó perdiendo el conjunto germaniense, ya que promediando la etapa inicial, Rodrigo Pereyra adelantó a los santafecinos, aunque antes del cierre de los iniciales 45 minutos, lo empató Lucas Quinteros.

Ya en el complemento, el propio Lucas Quinteros puso arriba en el marcador a los germanienses y renacieron las esperanzas, pero las mismas quedaron definitivamente sepultadas cuando otra vez el delantero de Defensores, Rodrigo Pereyra, puso el 2 a 2 que iba a ser definitivo con el pitazo final del árbitro Oscar Aragón, a quien asistieron desde las bandas Pedro Sharry y José Cuello.

Sarmiento de Germania formó con Diego Mileo; Julian Garrone, Oscar Alberto Cabrera, Tomás Marcelo (Gonzalo Oliva) y Bautista Arán Córsico; Darío Alcaraz, Facundo Quinteros (Maximiliano Garrone), Fernándo Estévez (José Pedro Sánchez) y Lucas Quinteros; Silvio F. Oliva y Mauricio Torres. D.T.: Alberto Armando Gómez. Sup.: Lucas Perugini y Gonzalo Torres.

En los demás partidos, estos fueron los resultados en primera:

Ancalú de San Gregorio (gol de Claudio Aranda) vs. Atlanta de Vedia 2 (Nicolás De La Vega y Néstor Puzzi), siendo juez Ignacio Fernández.

Matienzo de Alberdi 4 (goles del germaniense Elías Martínez, José María Irusta, Gonzalo Salguero y Santiago Goroso) vs. Huracán de Diego de Alvear 1 (Braian Phillips), siendo juez Carlos Loza.

Yrigoyen de Alem 2 (Franco Piegari y Héctor Galán) vs. Deportivo Alberdi 1 (tanto de Ángel Ledesma), habiendo arbitrado Javier Espinoza.

Hoy completarán la fecha Sarmiento de Vedia y Leandro N. Alem, quienes no jugaron por el accidente sufrido por el germaniense Franco Varela (ver en página 5), actual jugador de los vedienses.

Las posiciones restando una fecha son las siguientes:

Deportivo Alberdi, 39 puntos (espera al ganador del cruce de cuartos de finales); Atlanta de Vedia, 34; Leandro N. Alem, 32; Matienzo de Alberdi, 28; Sarmiento de Vedia, 23; Ancalú de San Gregorio, 21; Yrigoyen de Alem, 19 (hasta allí los clasificados); Sarmiento de Germania, 15; Defensores de Christophersen, 11, y cierra con 9 unidades Huracán de Diego de Alvear.

VICTORIA PARA SARMIENTO (G) EN SEGUNDA

Si ganó en segunda división Sarmiento de Germania, 2 a 0 ante Defensores de Christophersen, con goles de Hernán Funes y de Juan I. Antonione para los “verdes” de nuestro Distrito, en cotejo que arbitró Roberto Toledo y en el que el elenco de nuestro Distrito formó de esta manera:

Sebastián López; Alexis Echegaray, Hernán Funes, Lucas Camino y Jacobo Gñosso; Ezequiel Miranda, Fernando Ballesio y Santiago Zani; Diego Robledo (Franco Valdez), Walter Rizzo y Oscar Quiroga (Juan I. Antonione). D.T.: Alberto A. Gómez. Sup.: Ulises Echegaray y Ezequiel Bianchi.

En los demás encuentros de segunda, por el torneo “Clausura”, estos fueron los resultados registrados, restando jugarse esta noche el match Sarmiento de Vedia ante Leandro N. Alem:

Ancalú de San Gregorio 1 (gol de Gonzalo Villalón) vs. Atlanta de Vedia 2 (Agustín Paroldo y Martín Noblia), con arbitraje de Carmelo Fernández.

Matienzo de Alberdi 2 (doblete de Lucas Calvente) vs. Huracán de Diego de Alvear 0, siendo juez Daniel Antúnez.

Yrigoyen de Alem 1 (Germán Crebay) vs. Deportivo Alberdi 1 (tanto de Facundo Ledesma), con contralor de Sergio Herrera.

Las posiciones quedaron así conformadas:

Deportivo Alberdi, 17 puntos; Sarmiento de Vedia, Yrigoyen de Alem, Atlanta de Vedia y Matienzo de Alberdi, 16; Sportivo Sarmiento de Germania, 10; Huracán de Diego de Alvear, 8; y cierran con tres unidades Ancalú de San Gregorio, Leandro N. Alem y Defensores de Christophersen.

ÚLTIMA FECHA

En cuanto a la última fecha de la fase clasificatoria, estos son los encuentros a disputarse el próximo fin de semana:

Deportivo Alberdi vs. Sarmiento de Germania; Defensores de Christophersen vs. Matienzo de Alberdi; Leandro N. Alem vs. Ancalú de San Gregorio; Huracán de Diego de Alvear vs. Sarmiento de Vedia y Atlanta de Vedia vs. Yrigoyen de Alem.