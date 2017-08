Atlético Roberts-Deportivo Pinto empataron 1 a 1 y ello, acotó las chances de ambos

GENERAL PINTO

Los dos necesitaban ganar y por eso el partido se jugó a todo o nada, sin dar ni pedir cuartel. Atlético Roberts recibió en su estadio “La cortada” y con intenciones de seguir al tope de las posiciones a Social y Deportivo General Pinto, elenco que llegaba con deseos de llevarse los tres puntos para seguir en la lucha por los primeros puestos.

El atractivo encuentro terminó 1 a 1 y los dos puntos que ambos conjuntos dejaron "dolió" por ambos bandos, porque se acotaron un poco las chances de luchar por el título, aunque tanto Atlético Roberts -cuando visite por la novena fecha a El Linqueño-, como el "Depor" -cuando reciba este domingo próximo a Atlético Bayauca en su estadio "Luis Dallocchio"-, van a querer regresar a la senda triunfal y encarar las dos últimas fechas que luego quedarán con muchas ganas y esperanza.

Salió con todo el conjunto "camoatí" dirigido por Agustín Perujo, con el ex Deportivo Juan Emilio Chiattellino manejando los hilos de un elenco ambicioso, bien acompañado por Fabio Muñoz en la creación. Y el "Chiatte", a los 18 minutos, realizó una jugada "maradoniana" para dejarle el gol a "Fabito", quien desde la zona del punto del penal ajustició con certero remate a Sebastián Cisneros, quien no pudo pese a su esfuerzo tapar el remate de derecha de su coterráneo de Lincoln.



La acción previa la inicio el pasteurense Chiattellino con pelota dominada, eludió a Eric Smith y luego el "trancazo" de Leonardo Daniel Ramos, casi pierde la verticalidad pero se recompuso haciendo una especie de "bicicleta" de espaldas al arco, para dejar nuevamemente desairados a Ramos y Smith, y cuando Carlos Barrera quiso cortar la jugada, Juan Emilio tocó para Muñoz, quien quedó cara a cara con Cisneros y definió rápido y contra el palo derecho de la valla del "Depor", para irse a festejar el tanto de la apertura.

Los azules de nuestra ciudad, quienes por entonces y durante varios minutos más dependieron mucho de los remates con pelota parada de Maximiliano Martínez, carecieron durante algunos minutos de potencia en ataque, pero de a poco se fueron animando y comenzaron a llegar sobre la valla de Atlético.

El partido tuvo ritmo y jugadas polémicas, ya que los hinchas locales reclamaron dos supuestas faltas dentro del área a Maximiliano Pérez y a Agustín Herrera, ambos por la punta derecha del ataque local, mientras que la parcialidad del C.S.D.G.P. pidió gol en una jugada que un defensor local sacó en la boca misma del arco, pero en todos los casos, el árbitro Jorge Horacio Muñoz (está muy lejos de su mejor forma física), dejó seguir y las polémicas aún siguen.

Prueba de ello es que debió estar varios minutos dentro del campo de juego para poder, finalmente, llegar luego a los vestuarios tras concluir el partido, por las airadas protestas de los dueños de casa.

El primer período terminó con la mínima ventaja para los locales y en el complemento, Deportivo redobló esfuerzos para llegar al empate, y lo iba a conseguir tras un disparo de tiro penal (al medio de la valla) que el arquero Marcos Gutiérrez le rechazó a medias a Maximiliano Martínez, pero que en el rebote, el artillero y figura del "Depor" mandó al fondo de las mallas para alegría de los muchos hinchas de la entidad azul que viajaron hasta Roberts.



De allí al final del encuentro, los dos conjuntos (Deportivo con un hombre menos por la expulsión por doble amarilla de Juan Manuel Capdevila) se fueron en busca del triunfo que tanto necesitaban y bien pudieron ganarlo por ambos lados, pero en algunas ocasiones los arqueros respondieron muy bien y en otras, falló la puntería de los delanteros.

Así, el pitazo final de un Muñoz que no estuvo a la altura del partido que ambos conjuntos libraron, los encontró empatados y masticando bronca por ambos lados, ya que tanto una como otra formación dejó escapar dos unidades de mucho valor a una altura del certamen en la que ello duele mucho más.

A las órdenes del citado soplapitos (fueron sus asistentes Darío Alarcón y Jorge Pereyra), así formaron los equipos en primera división:

ATLÉTICO ROBERTS: Marcos Gutiérrez; Claudio Godoy (Ayrton Godoy), Pablo Cler, Cristian Gómez y Nicolás Godoy; Enzo Pérez, Ángel Bayón, Fabio Muñoz y Juan Emilio Chiattellino; Federico Agudo (Maximiliano Pérez) y Eduardo Díaz (Agustín Centeno). D.T.: Agustín Perujo. Sup.: Emiliano Gutiérrez, Nicolás Romero, Maximiliano Baigorria y Agustín Herrera.

DEPORTIVO PINTO: Sebastián Cisneros; Carlos Elio Barrera, Leonardo Daniel Ramos, Emmanuel Luna y Juan Manuel Capdevila; Carlos Ciucci (Ezequiel Acuña), Erik Smith y Franco Barnetche; Maximiliano Martínez; Mariano Ismael (Nicolás Ariel Martínez) y Eduardo Barrera. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Lautaro Palacios, Lucas Cau y Franco Varela.