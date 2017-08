El Linqueño venció a Deportivo Arenaza en partido a puro gol y se acercó al liderazgo

GENERAL PINTO

Tras 90 minutos plenos de emociones y alternativas cambiantes, el lunes por la noche en su estadio "Leonardo Costa" el primer equipo de El Linqueño venció 4 a 3 a Deportivo y Social Arenaza, completando la séptima fecha del certamen "Clausura" de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Con los tres puntos acumulados, el C.A.E.L. que dirige Andrés "Gringo" Alonso volvió a meterse en la pelea por el título y prueba de ello es que quedó como único escolta de los tres líderes del certamen, el invicto Atlético Roberts (tiene un cotejo menos jugado), rival el venidero domingo en su reducto del Club Social y Deportivo General Pinto, en vital cotejo para ambas escuadras; San Martín de Roberts y Argentino de Lincoln, conjuntos que aún deben quedar libres.

En cancha de los albiazules, abrió el score en favor del local Walter Elías López, a los 16 minutos, y lo empató veinte más tarde el zaguero central Damián Aguilar, para los "chaperos".

Ya en el complemento, a los 5´ se adelantó en elmarcador el conjunto de Arenaza, con una buena definición de Federico Vicente, pero lo igualó Santiago Lavarra, sobre 13´.

Un cuarto de hora más tarde pasó nuevamente a ganar El Linqueño, con un buen remate de Juan Ignacio Coria, tras recibir buen pase de Mauricio Pavón, pero los aurinegros visitantes no se quedaron con el vuelto y puso las cosas 3 a 3 Andrés Ayala, cuando se jugaban 38 minutos.

Parecía empate sellado, pero en tiempo de descuento decretado por el árbitro Carlos Agustín Riglos, nuevamente apareció en el área rival el defensor Santiago Lavarra y con toque corto frente al arco puso el 4 a 3 definitivo en favor de El Linqueño.

Los equipos formaron de esta manera el lunes en el "Leonardo Costa":

EL LINQUEÑO: Juan Cruz González; Juan Ignacio Coria, Santiago Lavarra, Pedro Sixto (Emanuel Ronzano) y Francisco Olivares; Mauricio Pavón (Braian Prieto), Jonathan Azcune, Walter Navarro (Facundo Murguiondo) y Jonathan Simón; Lucas Ciotti y Walter Elías López. D.T.: Andrés Alonso.

DEPORTIVO ARENAZA: Nicolás Olivera; Braian Toledo (Emiliano Vicente), Damián Aguilar, Yuliano Amadío y Jonathan Vicente; Federico Delgado, Franco Vicente, Martín Ramos (Alberto González) y Walter Delgado; Federico Vicente y Ezequiel Aguilar (Andrés Ayala). D.T.: Luciano Latorre.

POSICIONES Y LA PRÓXIMA FECHA

En las diferentes categorías, así están las posiciones en los torneos de la Liga Amateur de Deportes:

Primera división: Atlético Roberts (ya quedó libre), San Martín de Roberts y Argentino de Lincoln, 14; El Linqueño, 13; Deportivo Arenaza y Deportivo Pinto, 10; Juventud Unida (L), 9; Pintense 8; Atlético Pasteur e Independiente de Martínez de Hoz, 2; y cierra con un punto Atlético Bayauca.

Séptima: Atlético Bayauca, 10; El Linqueño, 8; Villa Francia, 7; Argentino (L), 5; Atlético Pasteur, Atlético Roberts y Pintense, 4; Deportivo Pinto, 2; y cierra con un punto Juventud Unida de Lincoln.

Octava: Deportivo Pinto, 16; Pintense, 15; Atlético Roberts, 13; Villa Francia, 12; Argentino (L), 10; Atlético Pasteur, 6; El Linqueño, 5; San Martín de Roberts, 4; Juventud Unida (L) y Deportivo Arenaza, 1; y no reúne puntos C.A.S.E.T. de El Triunfo.

Novena: Pintense, 13; Deportivo Pinto, El Linqueño y Argentino de Lincoln, 11; San Martín de Roberts, 7; Atlético Roberts, 6; Juventud Unida, 3; Independiente de Martínez de Hoz, 3;y cierran sin puntos Deportivo Arenaza y Atlético Pasteur.

Décima división: Villa Francia y Atlético Pasteur (un partido más jugado), 12; Argentino (L), 10; Pintense y Juventud Unida, 9; El Linqueño y San Martín de Roberts, 7; Deportivo Pinto, 5; C.A.S.E.T., 1; y no tienen puntos acumulados Atlético Roberts y Deportivo Arenaza.

Veteranos: Argentino de Lincoln, 15; Atlético Pasteur, 10; Juventud Unida (L), Sarmiento de Vedia, Pintense y Atlanta de Vedia, 7; Sarmiento de Germania y Atlético Ameghino, 6; C.A.S.E.T., 5; San Martín de Roberts, 4 y cierra con un punto Alumni de Vedia.

En cuanto a la próxima fecha, a jugarse este fin de semana, tiene esta programación prevista:

Atlético Roberts vs. Deportivo Pinto; Independiente de Martínez de Hoz vs. El Linqueño; Atlético Bayauca vs. Atlético Pasteur; Deportivo Arenaza vs. Juventud Unida (L) y Argentino de Lincoln vs. San Martín de Roberts.

Libre quedará el Club Atlético Pintense, cuyas divisiones inferiores recibirán a Villa Francia en el estadio "Rubén E. Viale".