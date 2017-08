Villa Francia venció en séptima división a Atlético Bayauca y lo dejó sin invicto

GENERAL PINTO

En Coronel Granada, la séptima división de Villa Francia tuvo motivación extra y derrotó al líder Atlético Bayauca por 2 a 1. Es que los pibes jugaron enchufados debido a la presencia de Gastón Alberto Togni, delantero surgido de la entidad "francesa" y quien fuera campeón en la Liga Amateur de Deportes con la camiseta de Pintense.

Los locales, se impusieron en su estadio "Roberto ´Tito´ Menarvino" con goles de Claudio Mendoza y de Juan Tettamanti, mientras que Ángel Molina marcó para los "vaqueros", quienes perdieron el invicto en cancha de los granadenses, aunque siguen liderando.

Arbitró Claudio Lora y así formaron los equipos:

VILLA FRANCIA: Darío Saraco; Carlos Sánchez, Rodrigo Aguirre, Francisco Cignoli, Federico Falcone y Simón García; Emiliano Pagnanini, Santiago Villarino, Santiago Tettamanti, Claudio Mendoza y Juan Tettamanti. D.T.: Gabriel Valenza. Sup.: Ignacio Valenza, Germán Torres, Braian Ortiguera, Agustín Martínez y Lautaro Reynoso.

BAYAUCA: Facundo Almirón; Joaquín Ramírez, José Torrilla, Alexis García Torrilla, Enzo Patiño y José Santillán; Ángel Torrilla, Manuel Serrano, Ángel Molina, Cristian Almirón y Barrios. D.T.: Daniel Espinazo. Sup.. Vladimir Martínez, Juan Rojas, Lucas Zena Brítez, Nicolás Miño, Renzo Ramírez, Alan Torrilla y Lautaro Savino.

TOGNI: "TENGO QUE APRENDER DÍA A DÍA"

Volviendo a Togni, quien hizo dos goles en el amistoso del viernes que la primera de Independiente le ganó 4 a 1 a la UAI Urquiza, elenco de la Primera "B" Metropolitana, mostró la amabilidad habitual en cada regreso a sus pagos, posó y dialogó ante cada pedido de alguna fotografía (especialmente de jugadores de ambos equipos), y compartió una linda jornada futbolera.

El granadense aseguró que el plantel de Independiente trabaja "duro para darle una alegría al club", tras el doblete personal en el triunfo 4-1 ante UAI Urquiza en el amistoso disputado en el estadio "Libertadores de América" de los rojos de Avellanada

"Necesitamos lograr un objetivo, venimos bien y trabajando duro para darle una alegría a este club", aseguró el juvenil de 19 años.

Togni destacó la importancia de sumar minutos y aseguró: "Estos partidos sirven para sumar minutos a los que nos toca jugar poco, jugar a este ritmo es importante, hicimos un gran partido", puntualizó.

Consultado sobre su posición predilecta, el zurdo manifestó: "Siempre jugué como extremo por izquierda, cuando me tocó jugar de lateral (reemplazó a Juan Sánchez Miño en la ida por la segunda ronda de la Copa Sudamericana ante Deportes Iquique de Chile) supe manejarme porque siempre hice la banda". Y en el mismo sentido, el jugador añadió: "Me sentí cómodo en esa ocasión, yo tengo que aprender día a día y sino no me toca en mi posición, dar lo mejor en otra".

En cuanto a su lugar en el equipo, Togni cerró: "Siempre pienso en estar preparado, por suerte el técnico (Ariel Holan) y mis compañeros me dan la confianza. Es importante para nosotros que haya jugadores experimentados en el grupo (Fernando Amorebieta, Nicolás Domingo y Jonás Gutiérrez, los tres refuerzos -por el momento- superan los 30 años), los juveniles tenemos que aprender día a día y crecer", concluyó el "Chueco" tras el partido en Avellaneda y antes de viajar a Coronel Granada a compartir el fin de semana con familiares y amigos.