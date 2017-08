Sarmiento de Germania perdió en San Gregorio

GENERAL PINTO

Por la 16ª fecha del campeonato oficial de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, Ancalú de San Gregorio le ganó como local y por 2 a 1 a su similar de Sportivo Sarmiento de Germania, en el estadio “Justo Villa” de los santafecinos.

Comenzó mejor la visita, porque a solo 14 minutos, tras recibir un centro desde la izquierda, aprovechó bien Lucas Quinteros y con buena definición de volea marcó el gol de la apertura para los verdes de nuestro Distrito, nos informó José Luis Gorosito.

Por algunos minutos siguió siendo mejor el elenco dirigido por Alberto Armando Gómez, pero de a poco, Ancalú entró en ritmo y aparecieron las oportunidades para llegar a la igualdad.

Se jugaban 32´ cuando Jorge Cascallares remató desde dentro del área y tapó bien el arquero linqueño Diego Mileo, quien poco pudo hacer poco después, a los 38´, cuando apareció en escena el goleador Claudio Aranda (había fallado una chance previa), para poner las cosas 1 a 1, aprovechando un rebote del “1” germaniense (molestado por el sol), resultado con el cual se cerró la etapa inicial.

En la segunda parte arrancó con Sarmiento que se fue en busca del triunfo y arrimó peligro, mientras que el local -fiel a su estilo-, manejaba el balón por lo bajo y de a poco equiparó el trámite del juego.

El reloj marcaba 25´ cuando llegó el gol del triunfo para los de San Gregorio, tras una desafortunada acción del central Tomás Marcelo, quien anotó en contra de su propia valla al “peinar” hacia su meta un centro que llegó al corazón del área huésped.

A partir de ahí el encuentro se hizo más friccionado en la mitad de la cancha, nadie entregaba mucho por el espectáculo y aunque Armando Gómez tiró todo lo que tenía en la cancha, no pudo empatar la visita, ya que el equipo xeneize pudo aguantar bien en el fondo y -además- Sarmiento se quedó con un hombre menos por la expulsión sobre lamedia hora de Eduardo Torres.

Los minutos pasaron y la victoria quedó para Ancalú, quien así se clasificó para los cuartos de final del certamen, mientras que Sportivo Sarmiento deberá luchar por la última plaza, restando dos fechas, con Yrigoyen de Alem, equipo que le lleva dos puntos de ventaja en las posiciones.

Arbitró de discreta manera Pablo Postigo (fueron líneas Silvio Banegas y Marcelo Acosta) y así formaron los equipos:

ANCALÚ: Julián Ghisolfi; Bruno Orellanos, Gonzalo Marzo, Ignacio Castro y Joel Marzo; Claudio Aranda, Tomás Palmieri, Jorge Cascallares y Facundo Bravo; Mauro Pino y Luis Bibiloni (Federico Buzzarro). D.T.: Pablo Herrero. Sup.: Emilio Amín, Maximiliano Andreano y Marcos Distacio.

SARMIENTO (G): Diego Mileo; Julián Garrone, Oscar Alberto Cabrera, Tomás Marcelo y Bautista Arán Córsico; Darío Alcaraz (Mauricio Torres), Eduardo Torres y Lucas Quinteros; Fernando Estévez (Maximiliano Garrone), José Pedro Sánchez (Pablo Verggini) y Silvio Oliva. D.T.: Alberto Armando Gomez. Sup.: Sebastián López y Gonzalo Torres.

En el preliminar de segunda división, Sarmiento de Germania se impuso 3 a 2 a Ancalú de San Gregorio, con goles de Oscar Quiroga (2) y Gonzalo Oliva para los germanienses, quienes formaron como sigue:

Lucas Perugini; Lucas Camino, Hernán Funes, Jacobo Gñosso y Juan Belén; Ezequiel Miranda, Facundo Quinteros y Ezequiel Bianchi (Santiago Zani); Diego Robledo, G. Oliva y O. Quiroga. D.T.: A. A. Gómez. Sup.: H. Echegaray y Alexis Echegaray.

RESULTADOS, LAS POSICIONES Y LA PRÓXIMA FECHA

El encuentro entre Defensores de Christophersen y Huracán de Diego de Alvear no se jugó por falta de personal policial y los otros resultados en primera división fueron:

Yrigoyen de Alem y Matienzo de Juan Bautista Alberdi empataron 1 a 1; se quedó sin invicto Deportivo Alberdi, al perder 2 a 1 ante Leandro N. Alem y Atlanta de Vedia le ganó 2 a 1 el clásico a Sarmiento de Vedia.

Con estos resultados, así están las posiciones en primera:

Deportivo Alberdi, 39; Leandro N. Alem 32; Atlanta de Vedia, 31; Matienzo de Alberdi, 25; Sarmiento de Vedia, 23; Ancalú de San Gregorio, 21; Martín de Yrigoyen de Alem, 16; Sarmiento de Germania, 14; Defensores de Christophersen, 10, y cierra con 9 unidades Huracán de Diego de Alvear.

En segunda división tampoco jugaron Defensores y Huracán de Diego de Alvear, siendo los demás resultados los siguientes:

Yrigoyen de Alem 0 vs. Matienzo de Alberdi 3; Deportivo Alberdi 3 vs. Leandro N. Alem 1 y Atlanta de Vedia 1 vs. Sarmiento de Vedia 1.

Sarmiento de Vedia y Deportivo Alberdi tienen 16 puntos; Yrigoyen de Alem, 15; Atlanta de Vedia, 13; Huracán de Diego de Alvear, 8; Sportivo Sarmiento de Germania, 7; y cierran con tres puntos Ancalú de San Gregorio, Leandro N. Alem y Defensores de Christophersen.

En cuanto a la anteúltima fecha de la fase inicial clasificatoria, estos son los encuentros previstos para después de las PASO:

Sarmiento de Germania vs. Defensores de Christophersen; Matienzo vs. Huracán de Diego de Alvear; Ancalú de San Gregorio vs. Atlanta de Vedia; Yrigoyen de Alem vs. Deportivo Alberdi y Sarmiento de Vedia vs. Leandro N. Alem.

RECIBIÓ UN SUBSIDIO

El intendente Alexis Guerrera, acompañado por el secretario de Gobierno, Dr. Jorge Alfredo Zavatarelli; el subsecretario de Deportes, Livio Dovigo; y el delegado municipal en Germania, Alberto “Ratón” Ocampo, hizo entrega el miércoles 2 pasado de un subsidio comunal al Club Sportivo Sarmiento de la pujante localidad distrital.

La asistencia financiera será invertida en obras en su sede social y campo de deportes y la recibieron los directivos de la institución, Daniel Belén y Guillermo Finelli.