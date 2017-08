Triunfo, invicto y primer lugar en fútbol femenino para Germania/Municipalidad de General Pinto

GENERAL PINTO

Una gran victoria, para mantener el invicto y dejar sin esa condición a su rival y último campeón, logró el equipo de fútbol femenino de Germania/Municipalidad de Pinto, al imponerse 1 a 0 al conjunto juninense de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA).

Las dirigidas por Juan Carlos Ruíz le ganaron a las “universitarias” con gol de Paola González y así formaron las germanienses:

Alejandra Budiño; Sofía Fantone, Antonella Antolín (María González), Ana Ruíz, Paola González, Milagros Salguero, Fiama Darrieu, Noelia Varela, Florencia Gamarra, Jael Fredes y Marianella Costa.

En los otros encuentros de la sexta fecha, los resultados fueron éstos:

Rivadavia de Junín 1 vs. Santa Alicia 0 y Sarmiento 2 vs. Independiente 2, habiendo quedado libre Ambos Mundos.

Con estos resultados, encabezan las posiciones Germania/Municipalidad de General Pinto y Rivadavia de Junín, con 15 puntos en cinco fechas (ganaron todos sus encuentros), con mejor diferencia de goles para las de nuestro Distrito (+ 19 a + 16 de las juninenses).

Les sigue UNNOBA, con 9 (los tres ya clasificados a semifinales); Independiente tiene 7; Sarmiento, 4; Ambos Mundos, 3 y cierra sin unidades Santa Alicia.

Resta jugarse la última fecha y los cuatro primeros accederán a semifinales, enfrentándose primero contra cuarto y segundo ante tercero.

Los cotejos de la jornada de cierre serán Sarmiento vs. UNNOBA; Germania/Municipalidad de General Pinto ante Rivadavia de Junín, en choque entre punteras e invictas; y Santa Alicia vs. Ambos Mundos. Libre quedará el elenco de Independiente.