Dovigo: "Nuestra propuesta es seguir este camino"

GENERAL PINTO

Livio Oscar Dovigo tiene 41 años, es padre de dos hijos, profesor de educación física y desde hace más de una década, director de Deportes de la Municipalidad de General Pinto.

Para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de este domingo 13, encabeza la lista de precandidatos a concejales de "1 País, Argentina Unida Hoy y Siempre", espacio que encabeza el intendente Alexis Raúl Guerrera, por lo cual "Hoy" consultó al actual funcionario comunal previo a la contienda electoral.

Inicialmente, Livio dijo que "Mi incursión en política se dio hace 13 años y medio, cuando Alexis Guerrera asumió su primer mandato.Me llamó entonces para trabajar en la Dirección de Deportes que por aquella época tenía como director a Guillermo Tejeda. Dos años más tarde, quedé a cargo del área Deportes y desde entonces, he participado acompañando a esta gestión desde ese lugar".

En cuanto a "1 País", Dovigo reconoció que "Nuestro espacio, a nivel local, apuesta en estas elecciones a plebiscitar nuestra gestión, principalmente un gobierno comunal que a fin de año cumple 14 años al frente del Municipio y que ha trasformado al Distrito. Nuestra propuesta es seguir por este camino y desde el Concejo acompañar cada uno de los proyectos que tenga el ejecutivo, y trabajarlos en forma conjunta.

Desafíos por delante hay muchos, nosotros mejor que nadie sabemos que le falta al Distrito. Somos un equipo preparado para asumir nuevos desafíos y tenemos muchos proyectos en carpeta para los años que vienen".

Entre las principales iniciativas expuestas está el gimnasio municipal, definido por el entrevistado como "Un ambicioso proyecto, que surge como una necesidad de nuestro Distrito en cuanto a infraestructura deportiva. Se encuentra el proyecto de obra en etapa de elaboración y posteriormente, hay que buscar financiamiento para la ejecución", mientras que otra iniciativa a concretar es el "Proyecto integral de desagües pluviales", sobre lo que manifestó:

"Una vez elaborado este proyecto, se comenzó a gestionar y a ejecutar la obra por etapas. Ya se encuentran terminadas las etapas I y II y está en plena ejecución la etapa III. Nuestro principal desafío está puesto en terminar esta obra, para seguir avanzando en el plan de pavimento urbano mas importante de la historia de nuestra ciudad", en tanto que sobre el playón deportivo en Germania, el profesor de educación fisica encuestado comentó que "Es una necesidad de esa comunidad y esperemos que antes de fin de año podamos tener novedades sobre el tema".

BALANCE DE SU GESTIÓN EN EL ÁREA DEPORTES

Tras reconocer que "El 10 de Diciembre asumiré en el Concejo Deliberante y previo a ello, seguiré hasta el último día en la Subsecretaría de Deportes. El balance de la gestión que allí encabezo es muy positivo. En estos años he visto, a mi entender, un avance deportivo desde diferentes aspectos. Por un lado, a través de las Escuelas Municipales de Deportes le hemos un impulso muy importante a disciplinas que no se realizaban y en cada uno de los pueblos del Distrito. Todas esta disciplinas deportivas cuentan con una importante matrícula y algunas de ellas con importantes resultados a nivel regional, provincial y nacional, como atletismo y fútbol femenino. También incorporamos actividades para todas las edades, principalmente para nuestros adultos mayores, como los Programas ¡ Abuelos al agua ! y ¡ Abuelos en movimiento !. Por otro lado, se ha estado presente en cada una de las instituciones, agrupaciones e instituciones educativas ligadas al deporte como el C.E.F. Nº 58, trabajando articuladamente en propuesta en conjunto y asistiéndolas en sus actividades a través de material deportivo, ayudándolas con los sueldos de los profesores".

Luego, Dovigo expresó que "También desde la infraestructura deportiva, el Municipio estuvo presente en las mejoras de sus instalaciones deportivas de todos los clubes del Partido, también con el gimnasio del Centro de Educación Física Nº 58 y el de la Escuela Especial. Se construyeron dos playones deportivos para uso de las diferentes actividades municipales y de las escuelas. El natatorio municipal de Germania era también una obra muy esperada por esa comunidad, al igual que todas la obras del Parque Municipal, por ejemplo arreglo del natatorio, iluminación, mejorado de caminos y el recientemente inaugurado Salón de Usos Múltiples. Se creó un sistema de becas para deportistas destacados".

Finalmente, el actual subsecretario de Deportes y aspirante a una banca en el Concejo Deliberante, dijo con firmeza que "Si soy electo el 10 de Diciembre asumiré mi banca y dejaré la Subsecretaría de Deportes. pero como un apasionado del deporte, seguiré colaborando con quien le toque reemplazarme y en cuanto evento se me requiera. Nosotros somos un equipo que viene trabajando hace muchos años y queremos seguir haciéndolo para seguir transformando el Distrito. Por eso, el 13 de Agosto esperamos que nos sigan acompañando con su voto", cerró el profesor Livio Oscar Dovigo.