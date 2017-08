Maruri confía en el triunfo de Cambiemos

GENERAL PINTO

Con un amplio pasado como funcionario municipal, en el área de Obras y Servicios Públicos comunal durante doce años en la gestión que encabezó Luis Alberto Bruni desde 1987 a 2003, y actualmente a cargo de la oficina de la Administración Nacional de Servicios Sociales (ANSES) en el Distrito, el arquitecto Roberto Manuel Maruri (foto), de 46 años, egresado en 1979 en la Universidad Nacional de La Plata, encabeza la lista de Cambiemos para las PASO del domingo.

Previo a la contienda electoral del 13, lo reporteamos e Inicialmente, sobre sus comienzos en política, el entrevistado expresó:

"Comencé militando en la Unión Cívica Radical en el año 1983, con el advenimiento de la democracia, de la mano de Raúl Alfonsín y en la corriente interna de la Junta Coordinadora Nacional que lideraba Federico ´Fredy´ Storani.

Fui secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la Municipalidad de General Pinto desde 1987 hasta 2003, junto al intendente Luis Alberto Bruni. Partidariamente, fuí presidente del Comité de la U.C.R., durante varios períodos, fui convencional provincial y convencional nacional por el Radicalismo.

En el 2015 creí que la mejor opción política para sacar a nuestro país de la pobreza y la corrupción era Mauricio Macri y comencé a militar en el PRO. Hoy más que nunca, estoy convencido que Cambiemos es el único espacio político capaz de transformar la Argentina y alejarnos definitivamente de ser una Venezuela más”.

En cuanto a las propuestas para el ciudadano del Distrito, al profesional encuestado dijo:

"Como concejales de Cambiemos, implementaremos una ´nueva relación´ entre gobierno y vecinos. Los ejes de esta nueva relación se sustenta en una gestión abierta, transparente y participativa.

Abierta significa tener una relación más cercana y directa con los vecinos, en la cual estos puedan participar en la toma de decisiones y sus ideas y propuestas sean tenidas en cuenta, donde –además- puedan tener acceso a la información, para poder controlar y supervisar la gestión.

Transparente, porque desde el Concejo Deliberante propiciaremos la adhesión por ordenanza a la ´ley de ética pública´ y a través de la pagina web del Municipio, difundir toda la información del Municipio en tiempo real.

Esto permitirá saber, a los contribuyentes, como y a quien le compra, en que está gastando el Departamento Ejecutivo y todo acto administrativo de interés comunitario. Hoy, con Internet a nuestro alcance, es perfectamente posible.

Participativo porque tu opinión nos interesa. Creemos que nadie mejor que el vecino para pensar proyectos para su pueblo. Para ello, propondremos desde el Concejo Deliberante aprobar por ordenanza el ´presupuesto participativo´, lo que le permitirá al Ejecutivo comunal destinar parte del presupuesto anual para ser manejado por los vecinos.

Creemos que nuestro accionar desde el Concejo Deliberante debe pasar fundamentalmente por fortalecer y apoyar la educación; La producción y la generación de empleo; la acción social directa a familias con pobreza estructural.

Para Cambiemos, la educación es una prioridad y la herramienta imprescindible para sacar adelante a nuestro país.

Gran parte del destino de nuestro niños y jóvenes se define por la educación que van a recibir, y sin ninguna duda, el destino de nuestro país, irá atado a la calidad de educación que le demos a nuestros alumnos.

Vamos a propiciar y articular políticas que mejoren las instituciones educativas.

Gestionaremos junto al Consejo Escolar la provisión de equipamiento escolar.

Articularemos con organismos provinciales y nacionales la promoción de programas para personas con discapacidad, que ayuden a desarrollar potencialidades y hábitos propios del mundo del trabajo en el marco de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.

Cambiemos apuesta a una educación de ´Calidad e Igualdad´ y el lema es ´un consejero escolar en tu Escuela´.

También apostaremos a la ´Gestión transparente´, haciendo pública a través de una página web todo los recursos recibidos y las inversiones realizadas para que la comunidad toda conozca y consulte sobre lo ejecutado.

Además, concurriremos a cada localidad del Distrito semanalmente, para acercarnos al personal docente y auxiliar y resolver trámites y problemáticas institucionales, por ejemplo infraestrucutura, Servicio Alimentario (SAE), mobiliario y recursos.

Nuestra idea es trabajar en equipo. Tenemos un grupo consolidado, que defiende la educación pública, garantizando su funcionamiento con sentido federal, en el cual todas las instituciones del Distrito, tanto del ámbito urbano como rural, son prioridad para garantizar la jornada escolar con los recursos correspondientes.

Vamos a articular la acción conjunta de la Dirección General de Cultura y Educación con los distintos Ministerios, en relación a los planes y programas socio-sanitarios y alimentarios de aplicación sobre la población educativa.

También promoveremos la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se consideren pertinentes, a fin de asegurar la provisión de servicios que garanticen condiciones adecuadas para el aprendizaje", dijo el reporteado.



NECESIDADES DEL DISTRITO

Avanzando en la charla con "Hoy", Maruri dijo que "Propiciaremos desde el Concejo Deliberante la creación, en el ámbito del Departamento Ejecutivo, de la Oficina de Empleo. Será ella el espacio desde donde podremos tener un registro real de las personas que buscan trabajo y las características del mismo. Además, se podrán implementar, desde esta Oficina, todos los programas de empleo que existen actualmente en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Por ejemplo: Línea promoción del empleo independiente, que prevé una asistencia financiera para bienes de capital e insumos de $ 42.550 por trabajador; También línea de desarrollo de entramados productivos locales, destinado a pequeños productores o emprendedores, para financiar la compra de maquinas o equipamiento por un monto de $ 1.320.000; e implementar el Programa ´Construir Empleo´, destinado a trabajadores desocupados del sector de la construcción con problemas de inserción en el empleo. Ayuda económica individual de $ 4.000, más ropa de trabajo, elementos de protección personal y herramientas.

Existen gran cantidad de programas de este tipo que el Municipio no ha implementado y están a disposición de los trabajadores

La acción social directa a familias con pobreza estructural: Auspiciaremos la creación de un fondo permanente, dentro del presupuesto municipal, destinado a un plan de mejoras edilicias, servicios y ampliaciones de viviendas a familias que ganan menos de dos salarios basicos ($ 16.122); y promoveremos la aprobación de una Ordenanza que contemple la entrega de una vivienda en calidad de ´Comodato´ a todos los jubilados que perciban como haber jubilatorio menos de dos haberes mínimas o sea $ 12.789,70.

Nuestra prioridad en materia de planes de viviendas será la implementación del Programa ´Construcción de viviendas de emergencia social´ por autoconstrucción y ayuda mutua, que contemple de forma prioritaria a todas las familias que ganan menos de dos salarios mínimos y no tienen acceso a créditos para llegar a la vivienda propia", dijo quien aspira a ser concejal desde mediados de Diciembre.

En cuanto a las principales necesidades que visualiza en el Distrito, Maruri enumeró:

"Hay que realizar un reordenamiento del tránsito, que es un verdadero flagelo para la sociedad, debido al incremento del parque automotor. Hoy se hace necesario, en forma urgente, tomar medidas que reviertan esta situación. Debemos tomar medidas para evitar la enorme cantidad de accidentes que se producen en nuestra comunidad.

Habrá que realizar charlas y talleres para conocer las reglas de tránsito y consecuentemente la toma de conciencia del comportamiento que debe tener el conductor de un vehículo.

Reordenamiento por medio de diversas medidas que se pueden implementar, como estacionamiento en mano única; estacionamiento especial para moto vehículos; no estacionamiento en ochavas, rotondas y sendas para personas con problemas motrices, como se ve en la actualidad; horarios especiales para carga y descarga de camiones de gran porte, etc. Es decir que existe una batería de medidas que puedan implementarse y que mejorarán muchísimo el tema tránsito.

El control lo debe realizar el Estado Municipal, el cual no se debe desentender y tiene que aplicar la normativa vigente, haciendo docencia, para lo cual propondremos capacitar al personal municipal que pueda realizar esta tarea.

De esta forma, seguramente evitaremos la gran cantidad de accidentes que se producen".

También el actual gerente de la oficina del ANSES se refirió al tratamiento de residuos sólidos urbanos, comentando al respecto:

"Impulsaremos desde nuestra banca en el Concejo, la construcción de una planta de reciclado de residuos domiciliarios. Creemos que hoy, el Municipio tiene un presupuesto anual muy importante, lo que le permite realizar un proyecto planteado en etapas, con inversiones anuales, que al cabo de una gestión se pueda concluir con este importante emprendimiento.

El mismo, podría contemplar el tratamiento de los residuos urbanos de las localidades de Iriarte, Germania y Coronel Granada, para así terminar con la deposición a cielo abierto sin ningún tratamiento, como se realiza en la actualidad, provocando una tremenda contaminación del medio ambiente y riesgos para la salud de muchas personas.

A su vez, este nuevo servicio produciría trabajo genuino para familias de General Pinto y, además, se generaría una renta con el recupero de metales, plásticos, cartones, etc. Con los residuos orgánicos se podría producir tierra fértil, utilizable para la producción y la jardinería”.

RED CAMINERA Y EL SECTOR INDUSTRIAL

Otro tema que preocupa a Maruri es el mantenimiento de la red caminera municipal, expresando sobre ello:

"Por la extensión de la red caminera en el Distrito y la importancia que esta tiene para el desarrollo de la producción agropecuaria, nuestra principal actividad económica, proponemos que parte de lo recaudado en la tasa de caminos sea destinada a la construcción de alcantarillados de hormigón armado de sección rectangular ubicados en donde las cañadas naturales cruzan la red caminera y la colocación de tubos de hormigón en todos los accesos a los establecimientos agropecuarios, en forma paralela a los caminos y en coincidencia con las correspondiente cunetas laterales.

Esta obra nos permitirá, en épocas de excesos pluviométricos, que los excedentes de agua corran libremente por los bajos, pero la red caminera se encuentre transitable para los productores y garantizando el traslado de hacienda, granos y leche lo que significará un gran aporte a la economía local y nacional".

Sobre el Sector Industrial Planificado, dijo el precandidato a edil:

"Para este Sector, proponemos que desde el Departamento Ejecutivo se dispongan inversiones anuales que permitan ir dotándolo de más y mejores servicios y programas de promoción. Esto lo hará más atractivo para la radicación de pequeños y medianos emprendedores, generando nuevos puestos de trabajo y una mayor producción local.

Apuntamos con esto a revertir la tendencia de estos últimos 12 años, donde se trató de ocultar la desocupación, con el empleo público, creando un estado burocrático e ineficiente, que debe cobrar altísimos impuestos para poder subsistir”.

Consultado luego sobre cuales son sus expectativas para luego de las PASO a nivel personal y del espacio político Cambiemos, Roberto destacó:

"Las expectativas de nuestro equipo de trabajo para después de las PASO, es seguir trabajando en forma muy cercana al vecino, escuchando sus reclamos y creando conciencia de que este espacio político que integramos junto a la U.C.R., PRO, Coalición Cívica y Partido Fe.

Es el lugar donde debemos confluir todos los ciudadanos que creemos en la República, en la independencia de poderes y en la lucha conta la corrupción y las mafias instaladas dentro del estado argentino, en todos sus niveles.

En lo personal, me gustaría que Cambiemos gane estas elecciones, que consolidemos en General Pinto este espacio político integrado por tantos vecinos con ganas de trabajar, por jóvenes entusiastas que quieren un cambio. Quiero comunicarle también a todos mis vecinos del Distrito que si soy elegido concejal, voy a renunciar al cobro de la dieta que me corresponde”, cerró.