Cuatro listas se presentan a las elecciones PASO del domingo 13

GENERAL PINTO

Oportunamente, fueron oficializadas cuatro listas en el Distrito de General Pinto, para participar de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a realizarse este domingo 13 de agosto, pero ninguna de ellas irá a interna, con lo cual -de obtener cada una de ellas el mínimo de votos estipulados por ley- van a quedar habilitadas para competir en las elecciones generales del 22 de octubre venidero.

Presentaron a sus candidatos en tiempo y forma el Frente "1País, lista unidos hoy y siempre"; el Frente Cambiemos; Unidad Ciudadana General Pinto (ex Frente para la Victoria) y Cumplir.

Recordemos que finalizarán sus mandatos como ediles los oficilistas Sara Menéndez, Graciela "Cielo" Pistilli y Juan Domingo Di Prinzio; el ahora integrante de Unidad Ciudadana, Sergio Baldomá; y Luis Alfredo Balesio y Emir Heriberto Asorey, del Radicalismo. Los consejeros escolares que finalizan sus mandatos en diciembre son Analía Padía y Gracia Mudía, de "1País, lista unidos hoy y siempre".

Los candidatos

El Frente "1País", lista "Unidos hoy y siempre", actual oficialismo municipal, postula para precandidatos a consejeros escolares a Livio Dovigo; Analía Padía (actual presidenta del Consejo Escolar); Ariel Yapur; Sara Magdalena Menéndez (actual presidenta del Concejo Deliberante); Rodrigo Gómez y Lorena Geist. Concejales suplentes: Bruno Dante Di Nucci; Patricia Llanos; Alfredo Puerari y Graciela "Cielo" Pistilli (quien finaliza su mandato como edil).

Consejeros escolares titulares: Gabriel Felipe López y Graciela Mudía (buscará ser reelecta). Consejeros escolares suplentes: Juan Domingo Di Prinzio (finaliza su mandado como concejal en diciembre) y Patricia del Río.

La lista de Cambiemos tiene estos precandidatos a concejales titulares:

Roberto Manuel Maruri; Patricia Andrés O´ Brien; Guido Miguel Belauzarán; Silvia Edith Casanova; Juan Manuel Tamburri y María Cristina Dipardo. Concejales suplentes: Sergio Daniel Donnet; Claudia Fabiana Marconi; Horacio Daniel Solís y Stella Maris Minutta.

Consejeros escolares titulares: Lorena Elizabeth Santos y César Sebastián Nessi. Consejeros escolares suplentes: Cintia Lucrecia Fernández y Francisco Ariel Muñiz.

La Unidad Ciudadana General Pinto presentó estos precandidatos a concejales titulares:

Mónica Galbo (del Frente para la Victoria-Néstor Kirchnner);, Enrique Minervino (Movimiento Alfonsinista), Alicia Leonir Díz; Sergio Baldomá (FPV, quien buscará renovar su banca), Marcela Leiro y Hugo Manuel Mur (Partido Justicialista). Concejales suplentes: Leonor Maffia, Maximiliano Martini, María Andrea Cataldo y Pablo Ferro.

Consejeros escolares titulares: Viviana Rosales (de la Néstor Kirchnner) y Nicolás Verón. Consejeros escolares suplentes: Jennifer Penini (de "La Cámpora") y Marcos Forni (del Frente para la Victoria).

Los precandidatos de Cumplir, que tiene como referente local a Carlos "Charles" Mc Cormick y apoya a la lista que encabeza a nivel provincial el ex ministro Florencio Randazzo, son:

Concejales titulares: Walter Menéndez; Mara Naveriño; Cristian Sofián; Nora Rodríguez; Carlos Mc Cormick y Carla Rossini. Concejales suplentes: Mónica Riscossa; Walter Barrutti; Gisela G. Suárez y Rafael Diego Velozo.

Consejeros escolares titulares: Diego Daniel Villegas y Norma Batista. Consejeros escolares suplentes: Nilda Penedo y Bruno Zavatarelli.

Debe destacarse que a poco de oficializarse las listas, en un comunicado remitido a nuestra redacción, se expresó desde el Partido Generación para un Encuentro Nacional de nuestro Distrito, cuyo principal referente es el ex intendente y ex diputado provincial, Luis Alberto Bruni:

"La Junta Ejecutiva del Partido GEN de Margarita Stolbizer de General Pinto, informa a sus afiliados y adherentes que en las Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) a realizarse el domingo 13 de Agosto próximo, no presentará lista de precandidatos a nivel local, ni tampoco ha formalizado ningún acuerdo con otras fuerzas polìticas para participar de las mismas.

Por otra parte, el Partido GEN informó "Que no avala, ni respalda a ninguna persona que forme parte de la lista de precandidatos a nivel local en representación del Partido GEN e integre el Frente/Alianza ´1País, lista unidos hoy y siempre´, señala en relación a la lista que tiene como principal referente distrital al actual intendente, Alexis Raúl Guerrera, quien va en tercer lugar enla lista de precandidatos a senadores provinciales por la Cuarta Seccion Electoral.

Debe destacarse, además, que desde el GEN local, según se expuso desde esa fuerza política, "No se brinda apoyo a Lorena Beatriz Geist, quien si figura como precandidata, "No representa a nuestra fuerza política, lo hace a título personal y es por ello que No cuenta con el aval y el respaldo del Partido GEN", se señaló finalmente.