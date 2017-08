Buen empate de Sarmiento de Germania en Vedia

GENERAL PINTO

Por la décima quinta fecha del torneo oficial de fútbol "Centenario del Club Deportivo Sarmiento de Vedia" que organiza la Liga Deportiva Central con sede en esa ciudad, Sportivo Sarmiento de Germania empató 1 a 1 en la visita a su homónimo vediense, punto que le sirve a los dirigidos por Alberto Armando Gómez para mantener la esperanza de clasificar a los play-off finales del certamen.

Apenas empezado el match, a los tres minutos, desbordó por derecha Tomás Mandarini, mandó centro al corazón del área y Eduardo Torres, al querer rechazar el balón con pierna izquierda, terminó convirtiendo un autogol, que sintió en lo anímico el conjunto "verde" germaniense, aunque de a poco fue tomando protagonismo en el juego y se fue a buscar el empate.

Las acciones se hicieron de ida y vuelta y a los 34´, tras un córner que llegó al área de los vedienses, saltó a cabecear Oscar Alberto Cabrera y Cristian Encina lo empujó, sancionando penal el árbitro Dante Liporace.



De la pena máxima, y "vengándose" del infortunio inicial, se encargó el propio Eduardo Torres, quien remató a la derecha del arquero Matías Calderón y puso el 1 a 1, con el cual se fueron al descanso.

En el complemento, todo siguió siendo parejo, con el local buscando presionar a Sportivo Sarmiento, pero el conjunto de Germania estuvo bien parado en el fondo y tuvo un par de contragolpes para poder marcar el segundo gol, pero sus delanteros no estuvieron precisos frente al arco adversario y así, el pitazo final del juez selló el 1 a 1 definitivo, un buen punto para los orientados por Alberto Armando Gómez.

Arbitró Dante Liporace (fueron sus asistentes Silvio Banegas y Oscar Simondet) y así formaron los equipos:

SARMIENTO DE VEDIA: Matías Calderón; Enzo Carmisciano, Cristian Encina, Gonzalo Díaz y Rodrigo Villegas; Santiago Bolessina, Franco Tabárez y Facundo Varela; Tomás Mandarini, Santiago Ilesky y Gonzalo Ríos. Sup.: Aníbal Ovando, Mario Castañeda, José Goicochea, Luciano Pagani, Mauricio Brusasca, Enrique Palacios y Valentín Guagnini.

SARMIENTO (G): Diego Mileo; Gonzalo Torres, Oscar Alberto Cabrera, Tomás Marcelo y Bautista Arán Córsico; Darío Alcaraz, Eduardo Torres, Lucas Quinteros (José Pedro Sánchez) y Fabián Oliva; Fernándo Estévez y Mauricio Torres. D.T.: Alberto Armando Gómez. Sup.: Sebastián López, Gonzalo Oliva, Federico Nassif y Maximiliano Garrone.

En el preliminar de segunda división, Sarmiento de Vedia se impuso 5 a 2 a Sportivo Sarmiento de Germania, en emotivo encuentro que arbitró Carmelo Fernández.

Leandro Ávila (2), Agustín Gómez, Valentín Scropanich y Leonardo Velázquez marcaron los tantos del conjunto local, descontando para los germanienses Lucas Camino y Santiago Zani.

DEMÁS RESULTADOS Y LA PRÓXIMA FECHA

Los demás resultados en primera división fueron los siguientes:

Matienzo de Alberdi 2 (goles de José M. Irusta y Lucas Calvente) vs. Ancalú de San Gregorio 2 (Claudio Aranda y Facundo Bravo), con arbitraje de Mariano Gómez.

Defensores de Christophersen 0 vs. Deportivo Alberdi 2 (goles del ex Pintense y Deportivo Pinto, Alejandro Irusta, y de Martín Flaherty), siendo juez Ignacio Fernández.

Huracán de Diego de Alvear 0 vs. Atlanta de Vedia 1 (tanto de Néstor Puzzi), habiendo controlado las acciones Javier Espinoza.

Leandro N. Alem 0 vs. Martín de Yrigoyen de Alem 0, clásico local que arbitró Pablo Postigo.

Con estos resultados, así están las posiciones en primera:

Deportivo Alberdi, 39; Leandro N. Alem 29; Atlanta de Vedia, 28; Matienzo de Alberdi, 24; Sarmiento de Vedia, 23; Ancalú de San Gregorio, 18; Martín de Yrigoyen de Alem, 15; Sarmiento de Germania, 14; Defensores de Christophersen, 10, y cierra con 9 unidades Huracán de Diego de Alvear.

En segunda división, los otros resultados fueron los siguientes:

Matienzo de Alberdi 2 (tantos de Waldo Caiezza y Matías Romero) vs. Ancalú 1 (Gonzalo Villalón), con arbitraje de Martín Ríos.

Defensores de Christophersen 0 vs. Deportivo Alberdi 3 (Marcelo Perafan -2- y Agustín Flaherty), habiendo dirigido Carlos Rodríguez.

Huracán de Diego de Alvear 0 vs. Atlanta de Vedia 1 (Braian Banegas), con el contralor del juez Gonzalo Fernández.

Leandro N. Alem 0 vs. Yrigoyen de Alem 4 (tantos de Franco González y de Emilio González, 2 cada uno), con Daniel Antúnez como árbitro.

Con estos resultados, así están las posiciones en el torneo "Clausura" de segunda división:

Sarmiento de Vedia e Yrigoyen de Alem, 15 unidades; Deportivo Alberdi, 13; A-tlanta de Vedia, 12; Matienzo de Alberdi, 10; Huracán de Diego de Alvear, 8; Sportivo Sarmiento de Germania, 4; y cierran con tres puntos Ancalú de San Gregorio, Leandro N. Alem y Defensores de Christophersen.

En cuanto a la décima sexta fecha, tiene esta programación prevista:

Defensores de Christophersen vs. Huracán de Diego de Alvear; Yrigoyen de Alem vs. Matienzo de Alberdi; Ancalú de San Gregorio vs. Sarmiento de Germania; Deportivo Alberdi espera a Leandro N. Alem; y en el clásico de Vedia se miden Atlanta y Sarmiento.