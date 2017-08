Buena cosecha de puntos lograron en Roberts las formativas de Villa Francia

GENERAL PINTO

Dos victorias y un empate lograron las divisiones formativas del Club Villa Francia de Coronel Granada que dirige Gabriel Valenza el pasado sábado, en la visita a sus similares del Club Atlético Roberts.

En décima, los granadenses golearon 4 a 1 a los "camoatíes", con tantos de Nicolás Micussi (2), Martín Agustinelli y Jonathan Vicente para el vencedor, descontando Martín Rodríguez para los robertenses, en cotejo que arbitró Juan C. Giordano y que tuvo estas formaciones:

ATLÉTICO (R): Tobías Pérez; M. Sánchez, M. Rodríguez, Lautaro Marcos, N. Solanille y David Diez; Alan Díaz, Salvador Crucianelli, Benjamín Gutiérrez, Thiago Gelvez y Thiago Juárez. D.T.: Agustín Perujo. Sup.: Valentino Duarte, Carlos Pontelli, Lautaro Solanille N. Ríos y Rodrigo Sarco.

VILLA FRANCIA: Máximo González; Federico Salvador, Juan Llano, Agustín Haberkon, Segundo García y Valentino Valenza; Jeremías Orsi, N. Micussi, Jeremías Calabresi, J. y M. Agustinell. D.T.: G. Valenza. Sup.: Elías Belén, Valentín Valle, Thomás Müller y Agustín Di Flavio.

En octava, Villa Francia venció 2 a 1, sigue invicto y dejó sin tal condición a Atlético Roberts. Germán Torres y Agustín Martínez marcaron para los granadenses, mientras que Kevin Lacoste hizo el gol de los robertenses. Dirigió el cotejo Matías Aguirre y asi formaron los elencos:

ATLÉTICO (R): Matías Dorronzoro; Emanuel Insúa, Leandro Zaracho, Emiliano Sarco, Agustín Ibáñez y Gustavo Salazar; Juan M. Lora, K. Lacoste, Nicolás Stagno, Matías Lucero y Tiziano Cabrera. D.T.: A. Perujo. Sup.: Alexis Morales, Gonzalo Sarco, Alessandro Caliani, Maico Rodríguez y Ernesto Velázquez.

VILLA FRANCIA: Patricio Allen; Gonzalo Carratti, Santiago Castro, Alejo García, Ángel Sánchez, G. Torres, Santiago Rizzi, Nazareno Clavel, Baltasar Gallardo, Ignacio Valenza y A. Martínez. D.T.: G. Valenza. Sup.: José Bramajo.

Finalmente, en séptima ermpataron 2 a 2, con goles de Nicolás Godoy y de Enzo Zapata para el dueño de casa y de Santiago Tettamanti (2) para los "rojos" del C.S.D.V.F. Bajo arbitraje de Rocío Melo, así se alistaron:

ATLÉTICO (R): Juan L. Lablunda; Facundo Terzano, Matías Rodríguez, Joel Garduño, Rubén Richieri y N. Godoy; Agustín Centeno, Ayrton Godoy, E. Zapata, Walter Ortellado y Enzo Pérez. D.T.: A.Perujo. Sup.: Mariano Castillo, Ignacio García Romero, Lucas Paganini, Hernán Herrera, Emilio Gutiérrez, Lautaro Godoy y Javier Hernández.

VILLA FRANCIA: Carlos Villarino; Carlos Sánchez, Rodrigo Aguirre, Francisco Cignoli, Emiliano Paganini y Simón García; S. Tettamanti, Santiago Villarino, Federico Falcone, Claudio Mendoza y Juan Tettamanti. D.T.: G. Valenza. Sup.: Rodrigo Azurmendi.

OTROS RESULTADOS, LAS POSICIONES Y LA PRÓXIMA FECHA

No se jugó la fecha del torneo de Veteranos, mientras que los otros resultados registrados en divisiones formativas fueron los siguientes:

En octava división, C.A.S.E.T. de El Triunfo 1 vs. Atlético Pasteur 5.

Novena: Deportivo Arenaza 0 vs. Argentino de Lincoln 2 e Independiente de Martínez de Hoz 4 vs. Atlético Pasteur 0.

Décima: Deportivo Arenaza 0 vs. Argentino de Lincoln 4 y C.A.S.E.T. 2 vs. Atlético Pasteur 3.

En el torneo de décima división, así están las posiciones hasta el momento:

Villa Francia, 12 puntos; Juventud Unida (L), Pintense y Atlético Pasteur, 9; Argentino (L), 7; El Linqueño, Deportivo Pinto y San Martín de Roberts, 4; cerrando sin unidades hasta el momento los equipos de Atlético Roberts, Deportivo Arenaza y C.A.S.E.T. de El Triunfo.

Así se ubican en el certamen de novena división:

Pintense, 10 puntos; El Linqueño, Deportivo Pinto y Argentino de Lincoln, 8; San Martín de Roberts, 7; Juventud Unida (L), Atlético Roberts e Independiente de Martínez de Hoz, 3; cerrando sin unidades Deportivo Arenaza y Atlético Pasteur.

En octava categoría, así están las posiciones hasta el momento;

Deportivo Pinto, 13; Villa Francia y Pintense, 12 puntos; Atlético Roberts, 10; Argentino de Lincoln, 7; Atlético Pasteur, 6; San Martín de Roberts, 4; El Linqueño, 2; Juventud Unida (L) y Deportivo Arenaza, 1 punto y cierra sin unidades C.A.S.E.T. de El Triunfo.



En séptima encabeza las posiciones Atlético Bayauca, con 10 puntos. Le sigue El Linqueño, con 8; Atlético Roberts, Villa Francia y Pintense reúnen 4; Argentino de Lincoln, 2; y cierran con un punto Atlético Pasteur y Juventud Unida.

En cuanto al torneo de Veteranos, las posiciones son las siguientes:

Argentino de Lincoln, 12; Atlético Pasteur, 10; Sarmiento de Vedia, Juventud Unida (L) y Pintense (formado por ex jugadores de El Linqueño), 7; Sarmiento de Germania, 6; Atlético Ameghino, 5; Atlanta de Vedia, 4; C.A.S.E.T.de El Triunfo, 2; San Martín de Roberts, 1; y cierra sin unidades Alumni de Vedia.

En cuanto a la próxima fecha, esta es la programación prevista para el venidero fin de semana:

Deportivo Pinto vs. Independiente de Martínez de Hoz; San Martín de Roberts vs. Pintense; El Linqueño ante Deportivo Arenaza; Atlético Pasteur vs. Atlético Roberts y Juventud Unida (L) vs. Argentino de Lincoln. Libre quedará Atlético Bayauca, cuya séptima división cotejará ante Villa Francia, en el estadio "Roberto ´Tito´ Menarvino" de los de Coronel Granada.