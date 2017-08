El Linqueño fue muy contundente y se impuso ampliamente a Deportivo Pinto

GENERAL PINTO

En la destemplada noche del lunes y en su estadio "Leonardo Costa", El Linqueño goleó 4 a 1 a Deportivo Pinto en el encuentro que marcó el cierre de la sexta fecha del campeonato "Clausura" 2017 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes, resultado adverso que se suma al de la fecha anterior ante Deportivo Arenaza (como local) que aleja a los azules de nuestra ciudad de la lucha por el título, tras un buen inicio en el certamen, cos dos triunfos y un empate en las tres fechas iniciales.

Solamente en los albores del encuentro le costó al C.A.E.L. imponer su juego ante el "Depor" que dirige Maximiliano Leonardi, pero luego de un cuarto de hora inicial equilibrado, los locales empezaron a recurrir al juego aéreo y por esa vía comenzaron a encontrar la victoria.

Iban 18 minutos cuando el juvenil defensor Pedro Sixto fue a buscar un centro, un delantero impactó el balón y Barrera sacó casi en la raya, quedándole el balón al citado segundo zaguero central de los albiazules, quien de media vuelta y con certero disparo de derecha, marcó la apertura del score.

El 1 a 0 para el dueño de casa afirmó a los orientados por Andrés Alonso, quienes volvieron a marcar cinco minutos más tarde, a los 23´, a través de otro centro que llegó desde la izquierda. Por detrás de los defensores apareció Juan Ignacio Coria para cabecear, Sebastián Cisneros realizó una gran tapada pero dio rebote y allí estaba el delantero Lucas Ciotti para poner el 2 a 0.

Deportivo se fue con todo a buscar el descuento y dos minutos más tarde, a través de un tiro libre que ejecutó Maximiliano Martínez, el esférico pegó en el trevesaño y no entró de milagro.

Siguió buscando el C.S.D.G.P., pero la defensa albiazul estuvo firme, aunque perdió algo de presencia en media cancha con la salida por lesión de Sergio "Chango" Ibáñez, situación que aprovechó el conjunto de nuestra ciudad para llegar al descuento, a los 34´.

Un nuevo envío con pelota parada de "Maxi" Martínez encontró dentro del área a Eduardo "Cheky" Eduardo Barrera, quien desvió la pelota al gol, dejando sin chances al cuidapalos Juan Cruz González para poner el 2 a 1 esperanzador.



Antes del final de la etapa tuvo dos chances para empardar el marcador el azul de General Pinto, primero con un nuevo centro de "Martinico" que pegó en el cuerpo de Sixto y mientras la gente del "Depor" reclamó la sanción de penal, el juez Jorge Pérez dejó seguir, a los 40´.

Dos minutos más tarde, Eric Véliz quedó en buena posición dentro del balcón mayor y perdió en el mano a mano con el arquero local, salvando González a su valla, mientras que antes del final de los iniciales 45´, tras otro tiro libre que ejecutó "Maxi" Martínez, un cabezazo de Eduardo Barrera se fue rozando el poste izquierdo, tras lo cual llegó el pitazo del juez que los mandó a descansar 15 minutos.

Cuando reanudaron, el C.A.E.L. salió con la misma presencia que en la primera media hora del match y rápidamente Jonathan Simón estuvo a punto de marcar el tercero, pero su disparo se fue elevado, mientras que a los diez minutos, todo se le complicó mucho más a los de nuestro medio, al recibir tarjeta roja por reaccionar ante una acción de Elías Costantino el delantero Esteban Píriz.

Con superioridad numérica, el dueño de casa atacó más aún y a los 20´ tuvo el tercero Jonathan Simón, pero falló tras un desborde y centro del ingresado Alexis Murguiondo, pero pocos segundos más tarde, otra vez Simón realizó una jugada a pura gambeta, ingresó al área y tocó hacia atrás para el ingreso de Walter Navarro, quien con un zurdazo letal venció por tercera vez a Cisneros y comenzó a sentenciar la historia, que iba a tener un último gol a los 40´.

Otro ingresado, Braian Prieto, cortó el útil y comenzó el contragolpe, tocando enseguida para Simón, con Deportivo Pinto jugado al ataque. Jonathan mandó buen centro al corazón de las 18 yardas y Alexis Murguiondo coronó la jugada con buen envío, para dejar sin chances al "1" de los azules y cerrar el resultado y la goleada en favor de El Linqueño, un equipo que se vuelve a prender en la conversación y espera sumar nuevamente de a tres cuando sea otra vez local, ante Deportivo Arenaza.

Completada la sexta fecha, lidera Argentino de Lincoln, con 14 puntos, seguido por San Martìn de Roberts, con 13 y ambos con seis cotejos disputados.

Luego se ubica Atlético Roberts, con 11; El Linqueño y Deportivo Arenaza suman 10; Deportivo Pinto (al igual que los tres anteriores equipos con cinco partidos disputados) y Pintense (6 jugados) acumulan 7; Juventud Unida, 6; Atlético Pasteur e Independiente de Martínez de Hoz reúnen 2 y cierra con un punto Atlético Bayauca.

LA SÍNTESIS Y FORMATIVAS

El lunes en primera división, arbitrados por Jorge Pérez (fueron sus asistentes Carlos Javier Alfonso y Javier Esnaola), así formaron:

EL LINQUEÑO: Juan Cruz González; Juan Ignacio Coria, Santiago Lavarra, Pedro Sixto y Francisco Olivares; Jonathan Azcune, Sergio Ibáñez (Alexis Murguiondo) y Walter Navarro; Elías Costantino (Elías López), Jonathan Simón y Lucas Ciotti (Braian Prieto). D.T.: Andrés Alonso. Sup.: Emanuel Corchette, Martín Viola y Elías Bálsamo.

DEPORTIVO PINTO: Sebastián Cisneros; Carlos Elio Barrera (Emanuel Luna), Leonardo Daniel Ramos, Eduardo Barrera y Juan Manuel Capdevila; Eric Véliz (Ezequiel Acuña), Erik Smith, Carlos Ciucci y Maximiliano Martínez; Mariano Ismael (Franco Barnetche) y Esteban Píriz. D.T.: Maximiliano Leonardi.Sup.: Lautaro Palacios, Lucas Cau, Nicolás Ariel Martínez y Franco Varela.

El lunes, en el preliminar de octava división, empataron 1 a 1 el líder e invicto, Deportivo Pinto (gol de Andrés Mc Cormick de tiro libre) y El Linqueño (tanto de Valentin Colombi), en cotejo en el cual el "Depor" formó de esta manera:

Samuel Amado; Valentín Rodríguez, Ramiro Gil, Agustín Puerari, Enzo Suarez y Nicolás Tucci; Andrés. Tucci, A. Mc Cormick, Nicolás Menéndez, Teo Borda y Tobías Carrizo. D.T.. Fabián Oliva. Sup.: Gastón Videla, Sebastián Della Bruna, Nahuel Romano, Agustín Caratti y Sebastián Aleón.

El sábado en décima división, con goles de Martín Recalde, Valentín Susi, Benjamín Bianchi y Lucio Macías, El Linqueño superó 4 a 0 a Deportivo Pinto, elenco azul que formó como sigue:

Tiziano Kennedy; Federico Cáceres, Lorenzo Orsi, Santiago Topa, Thiago Fernández y Santiago Pérez; Gastón Risso, Joaquín Blanco, Agustín Toledo, Gonzalo Blas Martínez y Nahuel Espíndola. D.T.: F.Oliva. Sup.: Fermín Salandari, Alexander Córdoba, Bautista Videla, Renzo Dovigo y Mateo Quiroga.

En novena, empataron 1 a 1,con tantos de Kevin Romero para el dueño de casa y de Ián Ferreyra para el "Depor",que así formó:

César Pollastrini; Francisco Céliz, Gaspar Aleón, Gastón Cáceres, Camilo Leonardi y Federico Blanco; Tomás Bartucci, Ián Ferreyra, Máximo Banegas, Eliseo Ledesma y Tiziano Hernández. D.T.: F. Oliva. Sup.: Gonzalo Lavítola y Luciano Mansilla.

En séptima división, completando los partidos sabatinos, empataron 1 a 1 el C.A.E.L. (gol de Lucas Ciotii) y Deportivo Pinto (Andrés Mc Cormick, de penal), formando como sigue el conjunto azul de nuestra ciudad:

Lautaro Palacios; Valentín Rodríguez, Gastón Barrera, Franco Barnetche, Facundo Topa y Manuel Barrera; Nicolás Ariel Martinez, Jonathan Paganini, Patricio Pacheco, Andrés Mc Cormick y Matías Magallanes. D.T.: Maximiliano Martinez. Sup.: Luciano Anzani, Ramiro Gil, Tobías Carrizo, Federico Ábalos, Matías Giménez y Gianfranco Planes.