Pintense “bochó” bien y volvió a la victoria

GENERAL PINTO

Un buen triunfo cosechó el domingo pasado en su estadio "Rubén E. Viale" el primer equipo del Club Atlético Pintense, por la sexta fecha del certamen "Clausura" 2017 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

El C.A.P. superó 2 a 1 al siempre complicado elenco de Juventud Unida linqueño, con una destacada actuación del joven delantero local Franco Bochiardi, autor de los dos goles del C.A.P., uno en cada etapa, mientras que en la última jugada del encuentro, descontó el centro delantero Diego Palacios para los azulgranas.

En el primer período, los dirigidos por Juan Carlos Gho salieron decididos a ser protagonistas y presionaron a los juventinos en su propio campo, ya que la defensa del dueño de casa estuvo firme, sus volantes achicaron los espacios y cuando el balón pasó por los pies del capitán Pedro Alifano y del retornado Juan Manuel Garnica, lo extremos Franco Bochiardi y el ameghinenses Cristian Villegas tuvieron juego permanente y así, Pintense tuvo tres o cuatro situaciones netas para abrir el score y, además, le anularon un gol.

Fue luego de un certero remate de tiro libre de "La chueca" Alifano, el arquero Facundo Sánchez fue sorprendido por el disparo y en un postrer esfuerzo logró manotear el balón, que presuntamente había entrado, y para asegurar el grito sagrado, llegó el "Caco" Bochiardi, quien la empujó al fondo de los piolines, pero le sancionaron posición adelantada y el gol no se convalidó.

Pero a los 38´, el "7" bravo del C.A.P. iba a tener su primera revancha de la tarde dominical.

Buena jugada personal de Juan M. Garnica, quien bajó el balón en media cancha y enfiló al arco rival, pasando entre tres rivales. En buen momento metió un impecable pase filtrado a Bochiardi, quien maniobró y definió con fuerte remate, contra el palo derecho de Sánchez, quien nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador.

Duro golpe para Juventud, que casi no había creado situaciones de riesgo en los iniciales 45 minutos y por ello se fue al descanso 0-1 en el tanteador, resultado justificado por el mejor accionar de los albos.



Cuando reanudaron, Pintense salió un tanto distraído, Juventud se fue con todo a buscar el empate y empezó a mandar centros y pelotazos sobre la valla del C.A.P., envíos bien resueltos por Fernando Acosta y Julio Federico Martínez y por el propio Maffía.

Y para muestra basta un botón. Iban 12´ cuando mandó un centro de tiro libre Juan Cruz Gutiérrez, el cuidapalos del blanco contuvo en lo alto y sacó un rápido y largo pelotazo, desde su área hasta la de los azulgranas, y anticipándose al arquero visitante Sánchez, Franco Bochiardi cabeceó por arriba del "1" huésped -quien quedó a mitad de camino-, y el "Caco" se fue festejando el segundo de su cosecha personal, mientras que también Maffía recibió felicitaciones por la acción previa.

De allí al final, Pintense se dedicó a controlar el balón, le cerró los espacios a la "Juve", para que no puedan quedar sus delanteros cara a cara con su portero y los dirigidos por Luis García siguieron creando poco en ofensiva.

Tuvieron una chance clara que resolvió muy bien Pablo Héctor Maffía, tras un centro atrás, al corazón del área mayor, allí la recibió Jonathan Ubilla, quien le pegó "mordido", se rehizo el "1" y volando hacia atrás, salvó a su valla del descuento.

Recién en la última jugada del encuentro, en el minuto 49, Diego Palacios picó bien habilitado tras un pase en profundidad, y definió con buen toque, cuando ya terminaba el cotejo, pues fue la última jugada, ya que tras el gol, el árbitro Carlos Javier Alfonso pitó el final, sumando el C.A.P. tres puntos como para intentar una remontada.

Ganó bien en el cotejo previo a la visita del venidero domingo a San Martín de Roberts, elenco que solo perdió un partido en la temporada (ante Deportivo Pinto), viene de lograr dos goleadas notables como visitante (8 a 1 ante Independiente de Martínez de Hoz y 6 a 0 ante Atlético Bayauca, intercalando un buen empate en el clásico local, ante Atlético) y es el campeón vigente, ya que ganó invicto el "Apertura" 2017.

SÍNTESIS E INFERIORES

Arbitró Carlos Javier Alfonso (fueron líneas Carlos Agustín Riglos y Oscar Escobar) y así formaron los equipos en primera división:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffia; Tomás Elías Ramos, Fernando Acosta, Julio Federico Martínez y Lautaro Borao; Francisco Gómez (Juan Boris Silva), Diego Ponti y Pedro Francisco Alifano; Franco Bochiardi (Enrique Mamani), Juan Manuel Garnica (Mariano Ugartemendía) y Cristian Villegas. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Federico Piccardo, Julián Amado y Fabián Videla.

JUVENTUD UNIDA (L): Facundo Sánchez; Francisco Zaldúa, Jorge Carmisciano, Juan García y Diego Bourgeois; Martín Ochoa, Santiago Berenguer y Juan Cruz Gutiérrez (Nicolás Vilches); Jonathan Ubilla, Diego Palacios y Matías Riera. D.T.: Luís García. Sup.: Ezequiel Toledo, Jonathan Lora, Tomás Macías, Lucas Machado y Braian Garis.

En cuanto al preliminar de octava división, se impuso Pintense 2 a 1, con dos tantos anotados por Samuel Videla para el C.A.P.,que formó de esta manera:

Joaquín Argüello; Leandro Contreras, Samuel Barrera, Jonathan Aguiar, Ramiro Móbbili y Ramiro Gabelli; Tomás Patiño, Matías Santillán, S. Videla, Francisco Víttori y Stéfano Ledesma. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Agustín Isidoro, Francisco Ávalos, Alejandro Ochoa, Tomás Cabrera y Nicolás Romero.

El sábado, en décima división, Juventud superó 2 a 1 a Pintense y lo dejó sin invicto en esta divisional, alistando así los equipos:

PINTENSE: Nicolás Irusta; Milo Banegas, Martín Larrayoz, Tomás Loináz, Mateo Garafulic y Matías Jáuregui (autor del gol de los albos); Bautista Cufré (Nicolás Jáuregui), Lucio Garafulic, Camilo Brohme, Rodrigo Torres y Esteban Alifano. D.T.: F. Gómez. Sup.: Bautista Cufré.

JUVENTUD (L): Gastaldi; Herrera, Beltrando, Caporale, Ramos, Bautista López, David López, Castañón, Zaldúa, Staffieri y Ludueña. D.T.: Matías Cavalli.

En novena, Pintense se impuso 2 a 0 a los juventinos, con tantos que anotaron los ingresados Felipe Volpe y Nicolás Manuel, formando los equipos como sigue:

PINTENSE: Agustín Isidoro; Andrés Ruffini, Juan Andrés Moralejo, Thiago Pinardi, Thiago Móbbili y Abraham Mamut; Andrés Alifano, Pedro Alifano, Pedro Farotto, Agustín Petronio y Felipe Baldomá. D.T.: F. Gómez. Sup.: Juan Pérez Fredes, Nicolás Manuel, Felipe Volpe, Lucas Ravirú y Alexander Cufré.

JUVENTUD (L): Valfré; Ávalos, Ezeiza, Sagripanti, Herrera, Roldán, Lara, Oliva, López, Enrique y Guiñazú. D.T.: Matías Cavalli.

Finalmente, en séptima Pintense doblegó 1 a 0 a Juventud Unida, con tanto de Gino Viola, y así formó el conjunto blanco ganador:

Luis Gonzalo Robledo; Matías Basualdo, Julián Amado, Jonathán Suárez y Nicolás Valenza; Emanuel Ocampo, Fabián Videla y Gino Viola; Enrique Mamani, Mariano Ugartemendía y Juan Boris Silva. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Alan Arrieta, Tomás Crossa, Tomás Medranda, Facundo Guagnini, Samuel Videla, Ramiro Torres y L. Sánchez.