Saúl Rossi conocía a los pilotos que comandaban la avioneta desaparecida

Misterio, dudas, conjeturas diferentes y una búsqueda oficial que no para de recibir críticas, es lo único que hasta el momento se sabe sobre la nave desaparecida el pasado lunes 24 de julio por la noche. Cinco minutos después de despegar del aeropuerto de San Fernando rumbo a Formosa, se perdió todo tipo de contacto con la aeronave Mitsubishi matrícula LV MCV, perteneciente a la empresa agropecuaria Aibal SA, comandada por los pilotos Matías Ronzano y Facundo Vega, que llevaba como único pasajero a bordo a Matías Aristi, hijo del dueño de la compañía agraria, propietaria también de la bodega Melipal en Mendoza. A casi 10 días de la desaparición, aún no hay indicios de la avioneta ni de sus ocupantes y las dudas crecen, como también crecen las especulaciones en torno a lo que puede haber pasado.

El Instructor de nuestro pueblo, Saúl Rossi, de sobrada trayectoria en la materia, contó a Periódico Impacto que conocía a ambos pilotos, ya que uno de ellos rindió el curso de vuelo nocturno en el Aero Club de General Viamonte, mientras que con el otro también tenía trato ya que era de Lincoln. Esta fue la nota:



¿De dónde conocías a los pilotos que comandaban la nave desaparecida?

Mi vínculo con Facundo es porque (debe haber fotos) rindió curso nocturno, lo conocí trabajando en Lincoln y de ahí tengo contacto con él. Después rinde como piloto acá, conmigo. Y a Matías también lo conozco de Lincoln, volé con él en instrucciones cuando el volaba en los aviones de Lincoln. De ahí quedó una relación de amistad propia de la actividad. Casualmente la semana previa estuve charlando, cada vez que iba al aeroclub él se acercaba, charlábamos tomábamos mate, estaba un poco al tanto de este vuelo que se iba hacer.



Cuando te enteraste de la noticia ¿Cuál fue tu primera reacción?

Lo primero fue tratar de contactarlos, agarré el teléfono y obviamente el resultado fue negativo. Después, en la cabeza, traté de armar lo que pudo haber ocurrido.



¿Y qué crees que ocurrió?

Es difícil inclinarse por una hipótesis porque no hay datos, al no tener el avión no podes decir que fue un accidente y a partir de ahí se abren un montón de hipótesis y todas pueden ser ciertas. En principio, uno podría entrever por los pocos datos que hay, que tendría una emergencia eléctrica, pero a partir de ahí todo lo que uno puede imaginarse, hasta que no tenés la aeronave para corroborar y seguir estudiando el tema, no podes decir 'pasó tal cosa'.



¿Tuviste contacto con la familia? ¿Ellos que piensan?

Estamos todos en la misma tesitura, obviamente la familia está mucho más esperanzada que uno en los resultados o en hipótesis ajenas al accidente, nosotros por ahí nos inclinamos por creer que fue un accidente. Pero bueno, son hipótesis, todavía no hay nada concreto.



Dentro de la hipótesis del accidente, se supone que pudo haber caído en 2 lugares, en alguna de las islas del delta o en alguno de los canales. En cualquiera de los dos casos es muy difícil de ubicarlo…

Primero que es una zona muy grande y la forma ideal para encarar la búsqueda es por medio aéreo. Al día siguiente la meteorología no acompañó demasiado, se dice que la búsqueda empezó muy tarde, si bien hay un protocolo que se activa a partir de un caso como este una pérdida de comunicaciones con la aeronave y demás, se demoró mucho en salir a buscar la aeronave y esas horas uno cree que eran fundamentales para encontrar algún indicio. Después cae la noche y hasta el otro día no se arranca, entonces se hizo todo un poco lento y la zona es difícil, complicada.

Si es que falló el sistema eléctrico



¿No tuvieron tiempo para comunicarse vía teléfono celular?

Lo que pasa es que hay que ubicarse en la situación de cabina, una cosa es volar en una situación normal donde vos estás dentro de lo previsible y van ocurriendo cosas que vos ya sabés que van pasando, y otra es cuando estás en una situación de emergencia. Primero hay que ver como se reacciona ante esa situación y después trabajar en la cabina para resolver la emergencia, hay cosas que son prioritarias antes de tratar de comunicarse, medio que vas viendo qué podes ir haciendo en el tiempo corto que tenes. Hablaban de que la aeronave estaba a dos mil pies, una altura así para un avión de ese porte es muy poco tiempo en el aire. Son segundos, prácticamente se desploma.



¿Conoces la ese tipo de naves?

Sí. No he volado ese tipo de aeronave pero tengo entendido que es un avión que se vuela muy fino, se requiere entrenamiento, mucha atención. Pero bueno, si Matías lo estaba volando es porque estaba capacitado, cumplía las exigencias de la autoridad nacional, tenía licencias y todo lo que tenía que tener.



¿Cuál es la ultima conexión con tierra?

Cuando despegan de San Fernando y a los 5 minutos se pierde la comunicación, hay unos audios dando vueltas donde ellos transmiten la última posición y el torrero le dice que vuelvan a la pista porque no tenían el código de 'tranponder'. Ese código manda una señal desde el avión a la torre, lo que hace que se sepa la ubicación en un radar. Y si no está esa señal, el torrero no puede permitir que continúes, por eso les pidió que vuelvan y ahí es donde se pierde la comunicación.



¿Entonces ellos ya sabían y la torre también que tenían un problema?

Analizamos desde afuera que la emergencia estaba declarada, ellos no la dijeron pero perdiendo el trasponder, pierde la señal.

Sabemos que hay pilotos locales abocados a esta situación de búsqueda…

Así es. Cuando me entero la situación, una de las cosas que hice fue ponerme al servicio del SAR (servicio de búsqueda y rescate) me pongo en contacto con la gente del SAR, afectamos uno de los aviones del aeroclub, el que se requiera en el momento y en paralelo hubo un grupo de pilotos que inició una búsqueda coordinada con el SAR, complementada a lo que estaba haciendo el sistema oficial. También me puse a su disposición, quien participó de Los Toldos fue Matias Cavadini con el avión de él. Le asignaron una cuadricula y estuvieron recorriendo la zona, aun se mantiene esa búsqueda. Hoy hay gente recorriendo, a mi no me convocaron y entiendo que es por una cuestión de que los aviones son más chicos, pero seguimos estando a disposición con la gente de Lincoln.



¿La hipótesis del secuestro la ves como posible?

La verdad que todas esas cosas no las sabemos, creo que la hipótesis del secuestro se da a raíz de que no se encuentran restos de la aeronave.

Si vos tenés un avión perdido todas las opciones son validas, si vos me preguntas a mí, no me inclino por eso.



¿Cuánto vale un avión de esas características?

Un avión de esos debe estar en 600 mil dólares más o menos.

Transporta 8 pasajeros.