Con un sabor agri-dulce

GENERAL PINTO

Por la cuarta fecha de la zona “A” de la Región Pampeana Norte, del Torneo Federal B, el conjunto de nuestra ciudad viajó hasta la ciudad bonaerense de Mercedes para enfrentarse al Club homónimo, en un partido que en líneas generales fue parejo, el resultado se asemejó a la realidad de los más de 90', aunque para los de Oliver, seguramente la fría tarde arrancaba con un aire de esperanza, cuando a los 17', un córner ejecutado por Millares que se fue cerrando, el arquero Rose que despeja, no sale del área, la meten de cabeza al área para que Escudero con una volea la mete en el fondo del arco. Si bien el local había tenido un leve predominio en los primeros minutos, del lado del conjunto de Oliver Millares y Castillo comenzaron a inquietar a un defensa que tenía su punto más débil en Mendoza, precisamente el delantero tuvo una clara que el arquero local pudo achicar.

Después de la apertura siguió presionando, hasta que el albinegro volvió a emparejar las acciones, después de los 30', con mucha pelota parada fue metiéndose contra el área defendida por Duarte. A los 40' como resultado de un tiro de esquina desde el sector izquierdo de ataque, Hernán Bruno se levantó más arriba que todos, y meter un frentazo que toma a contra-pierna al “1” que duda en la salida y la pelota que va a dormir al fondo del arco. Así se fueron al descanso.

En el complemento el local comenzó mejor, fueron 5' iniciales que le imprimió más vértigo, aunque se iba diluyendo con el correr de los minutos, una de las más clara, cuando Duarte le saca un remate franco a Arbello, luego de una buena jugada entre Alarcón y Rodríguez.

Poco a poco Viamonte se iba resignando a alguna contra, los cambios mucho no cambiaron el destino final del resultado, y así ambos fueron entendiendo que cuando no se puede ganar, tampoco es tan malo perder. De todas maneras, sabiendo para que están, privilegiando mantenerse en esta incursión, lejos del favoritismo de los “poderosos” sumar, sirve y de mucho….