Carta abierta a la gobernadora de la Provincia de Bs.Aires

DE PUÑO Y LETRA

"En mi carácter de concejal del Partido de General Pinto por Cambiemos, estoy comprometido fielmente con el cambio que se ha experimentado en nuestra Provincia tan postergada y saqueada, durante décadas, que nos ha permitido confiar en un futuro mejor para todos.

Comparto y admiro vuestra determinación de combatir sin descanso en una lucha larga, penosa y muy difícil a la mafia política, policial, del narcotráfico, etc., enquistada en los ámbitos más elevados de la administración pública y la complicidad de sectores privados privilegiados.

Este enorme esfuerzo llevado a cabo en un marco de desarrollo con transparencia, decencia, tolerancia y verdadero sentimiento democrático y respeto por los opositores, nos debe enorgullecer a quienes integramos este nuevo espacio político y nos compromete a destacarlo con nuestro ejemplo.

Lamentablemente aún dentro de nuestras filas políticas, se siguen manifestando las clásicas mezquindades y bajezas de la ´vieja política´, como acaba de ocurrir en la presentación de las listas de precandidatos a concejales y consejeros escolares de nuestro Distrito, ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Por cuestionamientos que ignoramos, se anuló la participación de una lista, presentada dentro de las reglamentaciones vigentes, sin cuestionamiento alguno.

Creemos estar frente a una conducta de la Junta Electoral, presionada por un sector que se arroga la supremacía de Cambiemos en General Pinto, y que no quiso confrontar con una lista de jóvenes que, con gran esperanza, querían iniciar su carrera política, convencidos que Cambiemos era una fuerza democrática distinta.

Pero la ambición desmedida de algunos dirigentes los han postergado y en muchos casos desilusionado, y también a gran parte del electorado, que veía en una lista Integrada, con directoras de Escuelas, estudiantes profesionales, jóvenes empresarios, y trabajadores, una renovación de los cuadros políticos locales, sin revanchismos y con una visión abierta, futurista, tecnológica, y social propia del siglo XXI.

Esta actitud de dirigentes que nos avergüenzan, ha motivado la renuncia al bloque de Concejales local de Cambiemos, de quién hasta ahora ejercía la presidencia del mismo, el concejal Luis Alfredo Balesio, quién democráticamente creía fortalecer nuestro espacio con una elección primaria que motivara a la sociedad de todo el Distrito y que, por razones ajenas a su voluntad y al mal uso de las reglas de convivencia política, no pudo ser cristalizada.

Lamento profundamente la pérdida de un experimentado concejal de nuestro bloque, que de frente a la sociedad, tomó una decisión propia de quién no justificaría jamás la bajeza de quienes se autotitulan democráticos y participativos, pero que llegado el momento, desnudan su propio egoísmo y ambición.

Reitero mi pertenencia, convencido que más allá de estos procederes indignos de nuestro espacio, los vamos a superar ofreciendo nuestra voluntad y transparencia de nuestros actos, pero he considerado necesario hacer llegar a usted, mi preocupación por estos hechos que, seguramente, no serían de vuestro conocimiento.

La Provincia de Buenos Aires y la Nación entera han entrado en un camino sin retorno de progreso, bienestar y desarrollo social, que nos permitirá consolidar la paz interior, integrar nuestras capacidades individuales en pos del bien común y sentirnos felices de ser bonaerenses.

Dios guarde a Ud.”.

(*)Concejal del bloque Cambiemos de General Pinto