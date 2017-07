Atlanta de Vedia, sin merecerlo, le igualó en tiempo adicional a Sarmiento de Germania

GENERAL PINTO

Parecía que el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania iba a lograr el tercer triunfo consecutivo desde que lo dirige Alberto Armando Gómez, pero en su cancha de la pujante localidad de nuestro Distrito, Atlanta de Vedia le empató sobre el final 1 a 1, luego que el pintense Fernando "Garomba" Estevez había puesto en ventaja a los "verdes" germanienses, en el período inicial.

El encuentro, por la décima cuarta fecha del torneo oficial de fútbol de la Liga Deportiva Central vediense, fue equilibrado en la etapa de ida, con muchos centros del conjunto visitante buscando por arriba al espigado centro delantero juninense Wensceslao Soler, quien casi siempre perdió en las alturas con Oscar Cabrera y Tomás Marcelo.

Sarmiento, que buscaba progresar en el terreno de juego de manera asociada, llegó al gol a los 29´.

Cortó el balón en mitad de cancha Fernando Estévez, avanzó sin marcas y al pisar el área disparó al primer palo, cuando el arquero linqueño Fabricio Di Nella pensaba que iba a mandar centro, y la pelota llegó al fondo de las mallas, para alegría de la parcialidad local.

En el complemento, el técnico de los vedienses, Miguel Tarditti, incluyó más delanteros, entre ellos el linqueño Claudio "Caio" Álvarez, y llovieron decenas de centros sobre el área mayor de Sarmiento, que aguantaba bien ante tantos pelotazos aéreos y cuando podía, salía de contra, logrando crear un par de situaciones netas para definir el pleito, pero no pudo anotar el segundo gol.

En el segundo de los seis minutos que descontó el árbitro linqueño Juan Martín Pereyra, tras un inexistente foul que sancionó dicho soplapitos, llegó otro centro, rechazó la defensa y el balón le quedó a quien ya era un delantero más, el zaguero central de Atlanta, Sebastián Acuña.

El "2" paró la pelota, remató desde fuera del área, el balón pasó entre varias piernas y no pudo ser visto a tiempo por el arquero local Diego Mileo y llegó al fondo de los piolines, quedando sellado el 1 a 1 definitivo, para desazón de los locales, quienes habían sido más en el encuentro y parecía que ya tenían un nuevo triunfo en el bolsillo, aunque sirve el punto obtenido ante uno de los equipos que sumó varios refuerzos para el certamen.

Arbitró el citado Juan Martín Pereyra y así formaron los equipos:



SARMIENTO (G): Diego Mileo; Darío Alcaraz, Oscar Alberto Cabrera, Tomás Marcelo y Bautista Arán Córsico; Maximiliano Garrone, Fernando Estévez, Eduardo Torres y Lucas Quinteros (Alexis Echegaray); Federico Nassif (Gonzalo Oliva) y Mauricio Torres (Pablo Verggini). D.T.: Alberto A. Gómez. A.S.: Sebastián López.

ATLANTA (V): Fabricio Di Nella; Sebastián Rodríguez (Carlos Gualpa), S. Acuña, Leonardo Sbravatti y Pablo Báez (Claudio Álvarez); Stéfano Gñazzo (Andreini), Lautaro Ferrara y Néstor Puzzi; Nahuel de la Vega, W. Soler y Sebastián Marani. D.T.: Miguel Tarditti.



En el preliminar de segunda división, Sarmiento de Germania venció 1 a 0 a Atlanta (V), con gol de Franco Valdez, formando como sigue el conjunto germaniense, que sufrió las expulsiones de Mauro Benetti y de Santiago Marcelo:

Sebastián López; Jacobo Gñosso (Santiago Zanni), Hernán Funes, Lucas Camino y Juan Belén; Ezequiel Miranda, S. Marcelo y M. Benetti; Diego Robledo, Walter Rizzo (Ezequiel Bianchi) y F. Valdez. D.T.: A. A. Gómez.

OTROS RESULTADOS Y LA PRÓXIMA FECHA

Los demás resultados del torneo oficial 2017 de fútbol "Centenario del Club Deportivo Sarmiento de Vedia" de la Liga Deportiva Central, fueron los siguientes en primera división:

Ancalú de San Gregorio 2 vs. Yrigoyen de Alem 0; Leandro N. Alem 1 vs. Huracán de Diego de Alvear 1; Sarmiento de Vedia 3 vs. Defensores de Christophersen 2 y Matienzo de Alberdi perdió como local el clásico de esa ciudad ante Deportivo Alberdi, 1 a 0 con gol del juninense Sebastián Cuello.

Lidera Deportivo Alberdi, con 36 puntos; Leandro N. Alem tiene 28; Atlanta de Vedia, 25; Matienzo de Alberdi, 23; Sarmiento de Vedia, 22; Ancalú tiene 17; Yrigoyen de Alem, 14; Sportivo Sarmiento de Germania, 13 (hasta allí los ocho que pasan a cuartos de finales); Defensores de Christophersen, 10 y Huracán de Diego de Alvear, 9 puntos.

En segunda división, los otros resultados fueron éstos:

Ancalú (S.G.) 0 vs. Yrigoyen de Alem 2; Leandro N. Alem 3 vs. Huracán de Diego de Alvear 3; Sarmiento de Vedia vapuleó 10 a 0 a Defensores de Christophersen y Matienzo también cayó 1 a 0 ante Deportivo Alberdi, en el derby de segunda división.

Mandan Sarmiento de Vedia e Yrigoyen de Alem, con 12 puntos; Deportivo Alberdi, 10; Atlanta (V) suma 9; Huracán de Diego de Alvear, 8; Matienzo de Alberdi, 7; Sarmiento de Germania suma 4; y Leandro N. Alem, Ancalú de San Gregorio y Defensores de Christophersen cierran con 3 unidades.

La décima quinta fecha de primera división tiene estos partidos previstos:

Sarmiento de Vedia vs. Sportivo Sarmiento de Germania; Huracán de Diego de Alvear vs. Atlanta de Vedia; Leandro N. Alem vs. Yrigoyen de Alem, en el clásico local; Matienzo de Alberdi vs. Ancalú de San Gregorio y Defensores de Christophersen ante el líder e invicto, Deportivo Alberdi.