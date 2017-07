Buena cosecha de puntos para las divisiones formativas de Deportivo Pinto y de Pintense

GENERAL PINTO

Por la quinta fecha de los campeonatos de divisiones inferiores de fútbol de la Liga Amateur de Deportes, lograron buenos resultados los equipos de formativas de los clubes Social y Deportivo General Pinto y Atlético Pintense.

Los azules recibieron en su campo de deportes "Luis Dallocchio" y en tres categorías a Deportivo y Social Arenaza, logrando tres triunfos los chicos del C.S.D.G.P.

El domingo, como preliminar de primera, los azules superaron en octava división a los "chaperos" por 4 a 2, con tantos anotados por Andrés Mc Cormick (3) y Tobías Carrizo para los de nuestra ciudad, descontando Santino Toledo y Santiago Ledesma para los aurinegros, en cotejo que arbitró Martín Esnaola y que tuvo estos protagonistas:



DEPORTIVO: César Luna; Agustín Puerari, Valentín Rodríguez, Nahuel Romano y Ramiro Gil; Nicolás Tucci, Enzo Suárez y T. Carrizo; Andrés Tucchi, A. Mc Cormick y Teo Borda. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Samuel Amado del Río, Gastón Videla, Sebastián Aleón, Nicolás Menéndez, Agustín Caratti y Sebastián Della Bruna.

ARENAZA: Kevin Lumbreras; Apolo Perujo, S. Toledo, Emiliano Gatica y Joaquín Rodríguez; Pablo Pineda, Ferdinando Amadío y Fabricio Ramos; Sebastián Ramos, S. Ledesma y A. Tébes. D.T.: Luciano Latorre. Sup.: Nicolás Barragán.

El sábado en décima, Deportivo Pinto goleó 5 a 0 a Deportivo Arenaza, con tantos de Agustín Toledo (3), Gonzalo Blas Martínez y Thiago Fernández, mientras que en novena, también ganó el C.S.D.G.P. por la mínima diferencia ante los "chaperos", con anotación de Máximo Banegas.

PINTENSE VISITÓ A ARGENTINO (L)

En su estadio "El Fortín", Argentino de Lincoln recibió a Pintense en cuatro divisiones formativas y el sábado en décima, el C.A.P. venció 2 a 0, con doblete de tantos anotados por Camilo Brohme y bajo arbitraje de Javier Esnaola, así formaron:



ARGENTINO: Nahuel Arrizabalaga; Francisco Vázquez, Kevin Sáenz, Juan Pereyra, Rodrigo Roldán y Jeremías Vizzo; Valentín Pantanetti, Isaías Garrido, Thiago Contreras y Felipe Di Nella. D.T.: Oscar Alsina. Sup.: Ciro Castro, Danilo Mayo, Braian Ferreyra, Felipe Rodríguez, Juan Sáenz y Germán Herrera.

PINTENSE: Irusta; Milo Banegas, Martín Larrayoz, Tomás Loináz, Mateo Garafulic y Matías Jáuregui; Juan Guichet, Lucio Garafulic, C. Brohme, Rodrigo Torres y Esteban Alifano. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Bautista Cufré.



En novena, igualaron 1 a 1, con goles de Bruno Varela para Argentino, cuando estaba terminando el match, y de Pedro Farotto para Pintense, en cotejo que arbitró Jorge Pérez y que tuvo estas formaciones:



ARGENTINO: Gianfranco Guagnini; Ramiro Díez, César Vázquez, Joaquín Carrizo, Julián Haedo y Agustín Albarracín; Ignacio Suárez, Dante Moris, B. Varela, Santiago Quevedo y Ciro López. D.T.: O. Alsina. Sup.: Ariel Fernández, Jeremías Díaz, Thiago Lobos y Benjamín Zapata.

PINTENSE: Agustín Isidoro; Abraham Mamut, Andrés Moralejo, Felipe Volpe, Thiago Móbbili y Andrés Ruffini; Andrés Alifano, Thiago Pinardi, P. Farotto, Agustín Petronio y Felipe Baldomá. D.T.: F. Gómez. Sup.: Juan Fredes, Pedro Alifano, Lucas Ravirú, Santino Tamburri, Axel Cufré y Elías Riscossa.



En séptima, empataron 2 a 2, anotando los tantos de Pintense Juan Boris Silva (de penal) y Fabián Videla, formando el C.A.P. como sigue, en el cotejo que arbitró Carlos Javier Alfonso:

Federico Piccardo; Matías Basualdo, Jonathan Suárez, Fabián Videla y Nicolás Valenza; Gino Viola, Emanuel Ocampo y Boris Silva; Ramiro Torres, Manuel Aguirre y Rodrigo Acosta. D.T.: F. Gómez.

El domingo, en el preliminar de primera, Pintense venció 4 a 2 a Argentino de Lincoln, marcando los goles del C.A.P. Tomás Patiño, Samuel Videla (2) y Pedro Farotto. Los blancos que dirige Francisco Gómez formaron de esta manera:

Joaquín Argüello; Leandro Contreras, Samuel Barrera, Jonathan Aguiar, Ramiro Móbbili y Ramiro Gabelli; Tomás Patiño; Matías Santillán, Samuel Videla, Tomás Cabrera y Francisco Víttori Sup: Agustín Isidoro, Andrés Ruffini, Francisco Ávalos, Felipe Baldomá y Pedro Farotto.