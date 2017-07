Argentino lo dejó "Cuadrado" a Pintense, conjunto que continúa sin levantar cabeza

GENERAL PINTO

Una nueva derrota cosechó el primer equipo del Club Atlético Pintense y continúa sin levantar cabeza en el campeonato "Clausura" 2017 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, tras perder 2 a 0 en la visita a Argentino de la vecina ciudad.

El marcador lateral izquierdo argentinista, Enzo Cuadrado, se calzó el traje de goleador y anotó los dos tantos del conjunto dueño de casa que dirige el uruguayo Oscar Milton Alsina, elenco que con los tres puntos cosechados, llegó a la cima de las posiciones, que comparte (ambos invictos) con Atlético Roberts, esperando con confianza el choque con el otro imbatido del certamen, Deportivo y Social Arenaza, en cancha de los "chaperos" aurinegros.

El partido fue algo deslucido en el estadio "El Fortín" de los linqueñistas, pero el local siempre tuvo el dominio del balón y el terreno.

El primer tiempo fue bastante anodino, con Argentino buscando la apertura del tanteador con ataques constantes, pero poco claros, mientras que el C.A.P. volvió a adolecer de su falta de profundidad para llegar al gol, algo que iba a pagar nuevamente muy caro, con otra derrota y virtual despedida de la chance de pelear por el primer puesto.

Las mejores chances del local fueron con un remate de tiro libre de Gabriel Trillo que se fue muy cerca de uno de los palos de la valla defendida por Pablo Héctor Maffía; y con una situación neta creada por Cristian Herrera, quien terminó fallando frente al arco, desde la zona del punto penal luego de un desborde y centro atrás de Facundo Hernández.

En tanto, los blancos de nuestra ciudad que dirige Juan Carlos Gho inquietó con algunos contragolpes que fueron perdiendo fuego cuando se llegaba al área mayor, y con un shot de media distancia del capitán Pedro Francisco Alifano, que contuvo bien parado el arquero local, Gonzalo García.

Ya en el segundo tiempo, Argentino redobló el ataque, siempre en base a intensidad y mejor juego, buscando el triunfo que lo ponga en el peldaño superior de la tabla.

Y se puso en ventaja a los 13 minutos, en jugada preparada. En un tiro desde la esquina, Gabriel Trillo habilitó a Matías Muñoz con pase corto, el delantero por derecha dominó y remató sin dilaciones a la valla, Pablo Maffía dio rebote y el balón le quedó al centrodelantero Cristian Herrera, quien tocó para Enzo Cuadrado y el "3" disparó de zurda para vencer al cuidapalos visitante y poner el 1 a 0 parcial.

Ese tanto tranquilizó a Argentino, quien siguió siendo protagonista con el accionar del creativo Facundo Hernández, manejando los hilos del encuentro, bien secundado por sus laderos, Fernando Comba y Matías Haedo, quienes cortaban juego y tocaban el balón enseguida para el "10".

Pintense, con problemas a la hora de crear peligro frente al arco rival, quedó aún más complicado cuando poco después de la media hora se fue expulsado por recibir la segunda tarjeta amarilla el carrilero Juan M. Mansilla, por lo cual Argentino -en superioridad numérica- creó un par de situaciones como para aumentar, bien resueltas por Pablo Maffía.

En el epílogo del cotejo, luego que Enrique Mamani tuviera la chance del empate pero su shot quedó en las manos de Gonzalo García, apareció nuevamente en escena el lateral Enzo Cuadrado, quien remató con propiedad y justeza de zurda desde el borde del área y liquidó el pleito (el balón tocó en el camino en un defensor y descolocó a Maffìa), tras recibir un buen pase del ingresado Lucas Lezcano.

Alegría y esperanza para Argentino y nuevo traspié para un Pintense que no levanta cabeza y que sigue con su anemia de gol, algo que viene pagando muy caro (salvo cuando sobre el final del cotejo venció como local a Atlético Bayauca) en el presente certamen "Clausura" y en lo ya desandado de la temporada.



LA SINTESIS

Arbitró Carlos Villota (fueron líneas Darío Alarcón y Jorge Pereyra) y así formaron los equipos en primera división:

ARGENTINO: Gonzalo García; Daniel Barroso, Gabriel Medina, Germán González y Enzo Cuadrado; Fernando Comba (Elías Báez), Matías Haedo y Facundo Hernández; Matías Muñoz, Cristian Herrera (Lucas Lezcano) y Gabriel Trillo. D.T.: Oscar Milton Alsina. Sup.: Agustín Licera, Tomás Alsina, Juan Iglesias, Alan Mansilla y Juan Muñoz.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffíia; Tomás Elías Ramos, Fernando Acosta (Rodrigo Acosta), Julio Federico Martínez y Cristian Villegas; Francisco Gómez, Diego Ponti, Pedro Francisco Alifano y Juan M. Mansilla; Enrique Mamani (Jonathan Suárez) y Franco Bochiardi. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Luis Robledo, Emanuel Ocampo y Nicolás Valenza.