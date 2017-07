Deportivo Arenaza no tuvo compasión con Pintense y lo venció ampliamente

GENERAL PINTO

Deportivo y Social Arenaza mantuvo su invicto en el torneo "Clausura" de fútbol de primera división que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, al vencer el domingo pasado categóricamente como local a Atlético Pintense, por 3 a 0 .

Los "chaperos" que dirige Luciano Latorre aprovecharon su poder de definición (algo de lo que adolece el C.A.P., máxime cuando le falta Juan Manuel Garnica, como ocurrió en este cotejo) y anotaron sus tantos a través de Jonathan Vicente de penal, en el primer período, y de Luciano Franco y Damián Aguilar en el complemento. Fue un cotejo que contó con una malísima actuación del árbitro Jorge Pérez, quien expulsó en la etapa final a Walter Delgado, del dueño de casa, y tambien en el segundo parcial a Braian Montenegro de los albos.

Los aurinegros locales, con la confianza del resultado obtenido una semana antes en la visita a Atlético Pasteur, salieron con todo a intentar quebrar a Pintense y ya al minuto de juego tuvieron la primera opción favorable para el dueño de casa, con una gran corrida de Luciano Franco, quien entró al área y dejó en el camino al arquero Pablo Héctor Maffía, para mandar luego centro desde la raya de fondo, pero no pudo conectar Ezequiel Aguilar, cuando se aclamaba el gol de la apertura.

Mientras los minutos pasaban, Pintense se fue acomodando en el campo de juego y en una buena combinación entre Juan Manuel Mansilla y Franco Bochiardi, este último entrá al área y tocó ante la salida del arquero Nicolás Olivera, pero el esférico se fue cerca de palo izquierdo del conjunto local.



El juego, de poco nivel técnico, bastante mal jugado, había superado su primera mitad cuando a los 35 minutos, Luciano "Kun" Franco robó una pelota en su propio campo y con una corrida de potrero, entre gambetas y tropezones, llegó a la línea de fondo y mandó un preciso centro para Ezequiel Aguilar, dejándolo solo frente al arquero Maffía.

Cuando el delantero iba a definir, le cometieron penal. De la pena máxima se encargó el zurdo lateral Yonathan Vicente y con certero remate a la izquierda de Maffía (fue al otro palo), colocó el 1 a 0 con el cual se fueron al descanso, ya que los dirigidos por Juan Carlos Gho, a pesar de crear un par de situaciones netas para igualar, no pudieron hacerlo y no llegaron a la paridad al cabo de los iniciales 45 minutos.

Apenas reanudaron, a los dos minutos, se fue expulsado por doble amarilla el delantero de Arenaza, Walter Delgado, y su equipo sintió el golpe, dejándole a Pintense el protagonismo del juego y el monopolio de la pelota, que comenzaron a manejar el capitán Pedro Francisco Alifano, Juan M. Mansilla, Franco Bochiardi y Francisco Gómez.

Parecía que el empate estaba al caer, ya que el C.A.P., con centros y pelotazos le comenzó a "rodear la manzana" a los "chaperos", quienes se mantuvieron firmes en defensa y con un arquero seguro, "Nico" Olivera.

Pero en una contra, a los 20´, salió con velocidad el conjunto local, y el balón terminó en tiro de esquina. Lo ejecutó Jonathan Vicente, el viento le jugó una mala pasada a Maffía quien debió cachetear el balón a un costado, la quedó a Damián Aguilar y su posterior centro cayó en la cabeza de Luciano Franco, quien mandó el útil al fondo de las mallas, pese al postrer esfuerzo en la línea de sentencia de Julio Federico Martínez, quien no pudo sacarla y así, comenzó a definirse el pleito.

Poco más tarde, para completar una tarde para el olvido, el juez Jorge Pérez expulsó al marcador lateral derecho visitante, Braian Montenegro -quien previamente había sido lesionado por un rival-, y -además- tras sancionar un gol para Arenaza, luego lo anuló, cuando ya habían sacado desde el medio, algo incomprensible para un juez con experiencia.

Sobre el final, el C.A.P. se fue con todo en busca del descuento, pero el que iba a volver a anotar fue el local, a los 41 minutos.

En un tiro libre de salida rápida para Arenaza, quedó bien habilitado Damián Aguilar, quien de primera remató el centro que le envió Franco Vicente al punto del penal, y cambiándole la trayectoria al útil, dejó sin defensa a Pablo Maffía y puso el 3 a 0 final, exagerado en las cifras pero merecido en cuanto a quien debió quedarse con la victoria, ya que Deportivo y Social Arenaza supo definir sus chances y con siete puntos en tres partidos que ha jugado, manteniéndose invicto, se sitúa en el lote de aspirantes al título.

Tendrá este próximo domingo una parada difícil en la visita a otro imbatido, Deportivo Pinto, mientras que Pintense volverá a ser huésped e intentará volver al triunfo en el estadio "El Fortín" de Argentino de Lincoln.

LA SÍNTESIS Y EL PRELIMINAR

A las órdenes de Jorge Pérez (fueron líneas Alberto Jaime y José Farías), así formaron los equipos:

DEPORTIVO ARENAZA: Nicolás Olivera; Braian Toledo, Damián Aguilar, Giuliano Amadío y Jonathan Vicente; Emiliano Vicente (Luciano Insúa), Franco Vicente y Rubén Gaudard; Luciano Franco (Federico Vicente), Ezequiel Aguilar (Alexander Pantanetti) y Walter Delgado. D.T.: Luciano Latorre. Sup.: Nicolás Peralta, Alberto González, Federico Delgado y José Bustamante.

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Braian Montenegro, Tomás Elías Ramos, Julio Federico Martínez y Lautaro Borao (Nicolás Ocampo); Francisco Gómez, Diego Ponti (Cristian Villegas), Pedro Francisco Alifano y Juan M. Mansilla; Franco Bochiardi y Enrique Mamani. D.T.: Juan Carlos Gho.Sup.: Nahuel Arrieta, Fernando Acosta, Jonathan Suárez, Juan Boris Silva y Rodrigo Acosta.

En el preliminar de octava división, Pintense se impuso 2 a 0, con goles de Alexander Ledesma en el primer período, y de Ramiro Gabelli, de tiro libre en el complemento, en cotejo que arbitró Alberto "Pico" Jaime y en el cual el C.A.P. formó como sigue:

Joaquín Argüello, Leandro Conteras, Samuel Barrera (Francisco García), Matías Santillán, Ramiro Móbiili y Ramiro Gabelli; Tomás Patiño, Alexander Ledesma (Jonathan Aguiar), Samuel Videla, Nicolás Romero y Francisco Víttori. D.T.: Francisco Gómez.