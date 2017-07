Deportivo Pinto empató frente a Atlético Pasteur y dejó escapar valiosos puntos

GENERAL PINTO

Deportivo Pinto dejó dos puntos como local al empatar el pasado domingo en su estadio "Luis Dallocchio" con Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur, al cabo de intensos 90 minutos de juego y en un cotejo con varios goles, que finalizó 2 a 2 entre dos elencos con buenas delanteras y con defensas no tan firmes, de acuerdo a lo que terminó reflejando el encuentro.

Arrancó mejor el conjunto azul de nuestra ciudad, presionando con Eric Véliz, el capitán Carlos Ciucci y el carrilero por izquierda, Franco Barnetche, para que Maximiliano Martínez reciba el balón seguido y a través suyo y de sus laderos (Esteban Píriz y Mariano Ismael), buscar llegar al gol.

Y sobre el cuarto de hora inicial se produjo la apertura del marcador, luego que a poco de comenzar no pudiera concretar casi desde el punto del penal un buen centro de "Maxi" el lateral izquierdo Juan Manuel Capdevila, y de un gol anulado a Mariano Ismael.

Precisamente este jugador recibió un preciso pase al claro y se fue derecho a enfrentar al arquero Leonardo Lencina y vencerlo a los 15´ con certero toque. Siguió siendo mejor el "Depor" hasta promediar la etapa inicial, pero de a poco se fueron animando los pasteurenses y con un remate Matías Gómez y con un shot de Matías Lencina, exigieron dos veces al arquero linqueño del C.S.D.G.P., Sebastián Cisneros, quien respondió bien en ambas ocasiones.

Pero el empate iba a llegar a los 40 minutos, cuando vino un centro pasado que ningún defensor cortó y -mezclado con sus delanteros- el segundo zaguero central, Emanuel Giménez, puso de cabeza el 1 a 1 con el cual se fueron al descanso, aunque a los 42´, nuevamente Cisneros debió intervenir en gran forma para salvar a su valla, y en el otro sector, Píriz exigió al portero huésped.

En el complemento, los dirigidos por Carlos Nicolás Verón siguieron con su juego de buen toque de balón, mientras que Deportivo intentó con sus armas, siempre con Maximiliano Martínez manejando sus ataque. A los 3´, Leonardo Lencina salvó a su marco tras un remate de Carlos Ciucci y dos minutos más tarde "Maxi" Martínez tocó para Esteban Píriz y el zurdo sacó un shot con su pierna hábil y nuevamente tapó el "1" huésped.

Un balde de agua fría cayó sobre Deportivo Pinto a los 10´, cuando el elenco azul salió mal desde el fondo, Adrián Azcurra recuperó el balón y tocó para Matías Gómez, quien definió bien ante el achique de Cisneros, poniendo el 2 a 1 parcial que casi se incrementó un minuto más tarde, pero salvó el cuidapalos del "Depor".

Por algunos minutos, el conjunto dueño de casa se desordenó, pero igualmente se fue a buscar el empate con mucho empeño, a puro centro y pelotazos, y con Eduardo "Checky" Barrera jugando como centro delantero, más el ingresado Ezequiel "Porteñito" Acuña buscando asociarse en la creación de juego.

Luego de una acción en la que todo Deportivo Pinto reclamó penal contra el "Checky" (el árbitro dejó seguir y su remate se fue apenas afuera), precisamente el espigado defensor (Barrera) señaló el empate que iba a ser definitivo a los 29´.

Eric Véliz combinó con Acuña, este mandó centro y el autor del segundo gol del azul definió frente al arco rival y poco después, casi anota el tercero, pero en esta ocasión salvó Leonardo Lencina, quedando marcado a fuego el empate final 2 a 2, que premió a ambos elencos, especialmente a sus delanteras y no tanto a sus defensas, con las cuales deberán trabajar los dos entrenadores si quieren que sus equipos lleguen bien pisados a la definición del campeonato, destacándose que la ausencia del suspendido Erik Smith (expulsado ante San Martín de Roberts) se sintió en Deportivo, especialmente en la contención.



LA SÍNTESIS Y EL PRELIMINAR

A las órdenes de Carlos Villota (fueron asistentes Carlos Agustín Riglos y Jorge Pereyra), así formaron los equipos en primera división:

DEPORTIVO PINTO: Sebastián Cisneros; Carlos Elio Barrera, Leonardo Daniel Ramos, Eduardo Barrera y Juan Manuel Capdevila; Carlos Ciucci, Eric Véliz, Franco Barnetche (Ezequiel Acuña) y Maximiliano Martínez; Mariano Ismael (Nicolás Ariel Martínez) y Esteban Píriz (Gustavo Burgos). D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Lautaro Palacios, Lucas Cau, Franco Varela y Santos Nesprías.

ATLÉTICO PASTEUR: Luciano Lencina; Federico Alcalá, Luis Lencina, Emanuel Giménez y Cristian Pacheco; Juan Esteban Moralejo, Simón Muñoz (Luciano Lencina) y Matías Lencina; Adrián Azcurra (Agustín Acuña), Matías Gómez e Iván Martínez (Franco Bello). D.T.: Carlos N. Verón. Sup.: Axel Chiattelino, Joaquín Giménez, Rolando Armenteros y Flavio Chiattellino.

En el prelininar de octava, Deportivo Pinto goleó 5 a 2 a Atlético Pasteur, con tantos anotados por Andrés Mc Cormick (2), Valentín Rodríguez, Tobías Carrizo y Segundo Nesprías para el "Depor" y por Gonzalo Díaz y Benjamín Presentado para Pasteur. Bajo arbitraje de Jorge Pereyra, así formaron los equipos:

DEPORTIVO: Samuel Del Río; Agustín Puerari, V. Rodríguez, Nicolás Tucci y Ramiro Gil; Andrés Tucchi, Enzo Suárez y T. Carrizo; S. Nesprías, A. Mc Cormick y Teo Borda. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Nahuel Romano, Gastón Videla, Agustín Caratti, Filipo Lambertucci, Lautaro Leiro y Sebastián Aleón.

PASTEUR: Sebastián Hereñú; Tomás Juárez, Lisandro Muñoz, Robertino Distéfano y Andrés Juárez; Lucas Gatti, Facundo Calles y G. Díaz; Samir Balbuena, B. Presentado y Nicolás Sosa. D.T.: Carlos Verón. Sup.: Ignacio Andurán, Diego Morán,Vladimir Bagatto y Nicolás Juárez.