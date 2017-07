Alexis Guerrera afirmó que su distrito es discriminado por el gobierno provincial

GENERAL PINTO

Alexis Guerrera, intendente de General Pinto y candidato a senador provincial en tercer lugar por el frente 1País, que lideran a nivel nacional Sergio Massa y Margarita Stolbizer, manifestó que su distrito ha sido discriminado por el gobierno de María Eugenia Vidal, en cuanto a la implementación de medidas y políticas que se aplican a la región pero que no llegan a su distrito, General Pinto.

El jefe comunal advirtió que en las próximas elecciones legislativas, que se realizarán el 13 de agosto próximo, se pondrán en juego las decisiones de la macro-política de los próximos dos años. Y en este sentido instó a conformar un Congreso que ponga límites al Gobierno nacional e imponga nuevas direcciones a la política socioeconómica de la Argentina.

Señaló que en el último año y medio, el gobierno ha tomado decisiones que han perjudicado a grandes mayorías pueblo argentino. “Abusar del endeudamiento extranjero, los Lebacs, son medidas que les permiten atravesar el hoy pero embargan al futuro de la Argentina e impiden que inversiones extranjeras miren con atención a nuestro país en lo que respecta a la producción y vean que en realidad es un país ideal para la bicicleta financiera”, dijo.

“Hace falta un Congreso que se imponga al Gobierno, que garantice a los argentinos que no se privatizarán nuevamente los fondos de las jubilaciones y pensiones, que vuelvan las coberturas a los afiliados al PAMI para medicamentos esenciales para su buena calidad de vida”, enfatizó.

Tras afirmar que había mucho por hacer, mencionó la propuesta del Frente Renovador de bajar el IVA de los productos de la canasta básica.

“Hay que seguir trabajando en estos momentos por las cuestiones cotidianas que afectan al ciudadano de a pie, para adecuar las tarifas en función de los incrementos salariales y ni que hablar de los que no tienen trabajo formal y viven de changas o planes sociales. Y digo planes sociales que tienen incluso los países más desarrollados como Estados Unidos, Francia y Alemania, para contener a las clases más desprotegidas”, afirmó el candidato a senador.

Señaló que “todo ese trabajo está por delante en los próximos dos años, para lo cual hay que tener un Congreso con los números necesarios para imponer nuevas direcciones a la política socioeconómica argentina”.

Ante el planteo que hace el macrismo de que votar a la ex presidenta Cristina Fernández es volver al pasado y a las mafias, y que la propuesta entonces era seguir profundizando el cambio, Alexis Guerrera dijo: “Es un planteo que le resulta económico en términos electorales. Pero nosotros no queremos discutir el pasado, sino el presente que no está nada bien”.

“Vinieron para subsanar la grieta y en realidad la están utilizando y profundizando, solo para fines electorales”, acotó.

Aseguró que 1País, con Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Felipe Solá era un espacio que consideraba que no había que discutir el pasado en los términos que hacía el gobierno de Macri, sino ver qué herramientas dieron resultado y mantenerlas en el tiempo, mientras se corregían otras medidas tomadas este año y medio atrás, contraproducentes para las grandes mayorías,.

“Ellos (el macrismo) hablaban de republicanismo, pero llegaron a designar jueces de la Suprema Corte por decreto, la antítesis de lo que prometieron en campaña. Queremos poner orden a eso. Entendemos cuales son las necesidades de la gente. Necesitamos concretar acciones para contener a la sociedad en su conjunto y que no haya degradación social”, afirmó Guerrera.

Finalmente, a la pregunta si General Pinto estaba mejor con Vidal o con Scioli, el intendente respondió que con Vidal, habían notado que a salvo por la coparticipación, que era una medida descentralizadora del poder, las otras decisiones eran discriminatorias. Mencionó la entrega de ambulancias, de patrulleros, la implementación de programas culturales como el AcerArte en otros distritos, menos en Pinto. Incluso señaló que los habían dejado de lado en reuniones regionales como por ejemplo la de seguridad, puesto que las autoridades provinciales no invitaron al Municipio de General Pinto, a pesar de que ese distrito tenía “el mejor índice de seguridad de toda la región y tenía más cantidad de cámaras per cápita”, aseguró.

“Pero bueno – manifestó Guerrera- siempre estamos a tiempo de que Vidal cambie, como así también las posturas que se toman a nivel nacional y provincial”.