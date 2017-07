San Martín (R) goleó a El Linqueño y Atlético Roberts es el único puntero del “Clausura”

GENERAL PINTO

Luego de la derrota del sábado 1º pasado en la visita a Deportivo Pinto, que le significó perder el invicto que tenía en la temporada 2017, San Martín de Roberts se recuperó el lunes por la noche goleando como local a El Linqueño, 4 a 1, y dejando en claro que quiere seguir siendo protagonista, tras haber ganado el último campeonato "Apertura" liguista.

Los robertenses habían empezado abajo en el tanteador, ya que Elías Walter López puso en ventaja al C.A.E.L. a los 27 minutos, San Martín lo empató rápido, con gol de Juan Manuel Malvassora a los 30´ y pasó a ganarlo con tanto de Ezequiel Caliani a los 36´, 2 a 1 con el cual se fueron al descanso.

En el complemento, un doblete de tantos del ex jugador de Deportivo Pinto, Damián Costantino (a los 19’ y 38’) sellaron el amplio triunfo de los dirigidos por Leonardo "Goyo" Benavídez, dejando malherido a El Linqueño en este segundo torneo del año, tras perder los orientados por Andrés "Gringo" Alonso el certamen "Apertura" en definición por penales, precisamente ante el "Sanma".

El domingo en el estadio "El Fortín" de Argentino de Lincoln, el local empató sin goles con otro conjunto hasta ahora imbatido, Atlético Roberts, elenco que con el punto obtenido quedó como único líder del segundo campeonato del año.

El árbitro Carlos Javier Alfonso, de muy mala tarea, expulsó en el primer tiempo a Facundo Flamini (Atlético) y a los 38´ a Gabriel Trillo, de Argentino.

Por su parte, Deportivo y Social Arenaza superó como visitante y por la tercera fecha (en la que tuvo jornada libre uno de los invictos, Deportivo Pinto) a Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur. Fue 1 a 0, con gol anotado a los 23 minutos del complemento por el delantero Luciano Franco, logrando así los "chaperos" su primera victoria en el certamen.

En el restante cotejo de la tercera fecha, pese a cederle la localía a Independiente de Martínez de Hoz (debido a que el campo de juego de "Los Tapiales" fue resembrado), Juventud Unida derrotó 3 a 0 al "Diablo" y así los azulgranas ganaron su primer cotejo del certamen, tras dos derrotas en las iniciales fechas, la primera de ellas cuando le brindó también la localía a Deportivo Pinto y cayó 2 a 0 en nuestra ciudad.

Jonathan Ubilla en el primer período y Diego Palacios y Miguel García en el complemento, marcaron los tantos de la formación juventina de Lincoln.

PRÓXIMA FECHA Y LAS POSICIONES

En cuanto a la cuarta fecha, tiene esta programación prevista:

Deportivo Pinto vs. Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur; Deportivo Arenaza vs. Pintense; Independiente de Martínez de Hoz vs. San Martín de Roberts; Atlético Bayauca vs. Argentino de Lincoln y Atlético Roberts vs. Juventud Unida de Lincoln. Libre quedará El Linqueño, cuyas inferiores jugarán ante Villa Francia de Coronel Granada.

DEMÁS RESULTADOS

Debido a la lluvia caída, no hubo actividad futbolística el sábado, por lo que no se jugaron la mayor parte de los encuentros de categorías inferiores.

Si se disputaron algunos preliminares de primera división y dos encuentros de Veteranos, siendo este el detalle de resultados registrados:

En octava, Atlético Roberts venció 5 a 3 como visitante a Argentino de Lincoln, y en novena, Juventud Unida de Lincoln vapueló 9 a 0 a Independiente de Martínez de Hoz.

En Veteranos, Pintense (base de jugadores de El Linqueño) superó 2 a 1 a Alumni de Vedia, mientras que como visitante, Sportivo Sarmiento de Germania le ganó 1 a 0 a Atlético Ameghino, con gol de Gustavo Llano en el primer tiempo.

Así formaron los germanienses:

José Luis Robledo; Héctor Riscorssa, Jorge Cabrera, Juan José Azcurra, Lucas Camino, Miguel Ángel Gómez, Gabriel Rodríguez, Sergio Vilche, Ricardo Cabrera, Amílcar Verggini y Gustavo Llano. Sup.: Eduardo Manuel, César Torres, Juan Carlos López, Sergio Balessio, Alejandro Abbura, Diego Gñosso y Héctor Palma.