Roberto Maruri participó del encuentro de Cambiemos "Juntos es posible"

GENERAL PINTO

El arquitecto Roberto Manuel Maruri, actual gerente de la oficina del ANSES en General Pinto y precandidato a concejal en primer lugar por la lista “1 A Amarillo" del Frente Cambiemos, para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año, estuvo presente en la reunión organizada por dicha fuerza política, realizada en la ciudad de Gonnet (Gran La Plata) y encabezada por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Tomaron parte del encuentro partidario todos los primeros aspirantes a ocupar bancas en los comicios de 2017, junto a intendentes, ministros, legisladores y dirigentes, quienes se reunieron en el predio “La Enramada”.

En dicho cónclave, se bajaron lineamientos estratégicos para la próxima campaña electoral, cuyo objetivo de triunfar en todos los Distritos que se ganó en 2015 y el de recuperar aquellos en los que aún Cambiemos no gobierna, por ejemplo en General Pinto.

Bajo el slogan “Juntos es posible", hablaron durante el mitin Daniel Salvador, vicegobernador bonaerense; Esteban Bullrrich y Gladys González, precandidatos a senadores nacionales por la Provincia; y Graciela Ocaña y “Toti” Flores precandidatos a diputados nacionales por el primer estado argentino.

Todos ellos destacaron "Los importantes logros obtenidos por el Gobierno Nacional y el Provincial en cuanto a la puesta en marcha de una gran cantidad de obras públicas, que generan miles de puestos de trabajo y reactivación económica. Ponemos así en marcha un operativo que movilizara a miles de voluntades en toda la Provincia y que asegurara un amplio triunfo de la alianza gobernante en la Nación y en Buenos Aires", señalaron.

Graciela Ocaña se refirió a la consolidación y gran avance logrado en políticas públicas dirigidas a los sectores más débiles y humildes de la población, como la reparación histórica de los jubilados y el importante impacto social que significó la incorporación de más de 1.000.000 de personas a la Asignación Universal por Hijo.

La gobernadora Vidal, al hablar ante los más de 500 precandidatos presentes, afirmo que "A nuestro gobierno no lo van a ver construyendo estadios, a nosotros nos van a ver haciendo cloacas y agua corriente para todos los bonaerenses. Nos van a ver construyendo guardias hospitalarias no UPA. La lucha contra el narcotráfico y las mafias enquistados en los distintos estamentos de la administración pública son ejes de la gestión en busca de combatir la corrupción en la Provincia de Buenos Aires".

También María Eugenia Vidal señaló que "El cambio empezó y esta vez empezó de verdad, con obras que la gente necesita. Hacemos un cambio con profundidad. Hacemos guardias y ponemos ambulancias, porque nos importa que el sistema de salud funcione. Hacemos obras hidráulicas porque es lo que se necesitan", aseveró la primera mandataria provincial.

Vidal al participar de encuentro en la localidad platense de Gonnet.

"Maru" estuvo además acompañada por los jefes de gabinete Nacional, Marcos Peña; y de Provincia, Federico Salvai; y por el secretario de Comunicación, Federico Suárez, desdtacando finalmente la gobernadora en su mensaje, en Gonnet:

"Los votos no se construyen en tres meses de campaña, como la confianza no se construye de un día para el otro, como el vínculo lleva tiempo. Se construye con lo que somos y lo que hacemos cada día durante años. Eso es lo que nos hace creíble, lo que hace que nos elijan", expresó como corolario.