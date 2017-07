Adrián Suárez Paulucci: “Proyectos no faltan”

GENERAL PINTO

Nacido en General Pinto el 14 de Octubre de 1976 (va a cumplir 41 años), el joven Adrián Suárez Paulucci, se crió en la estancia “Las Teresas” (donde trabajó durante años su papá) y cursó estudios primarios y secundarios en la localidad de Germania.

El talentoso pintense se desempeña como actor, escenógrafo, director de cine, ambientador, decorador, guionista, director de arte, fotógrafo, etc., estudió diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y ha participado en distintas películas, en diferentes roles.

Actualmente, Adrián tiene mucho trabajo profesional y fue entrevistado por el director de “Hoy”, expresando inicialmente el hijo de Florentino Suárez y Mirta Paulucci, y hermano de Cecilia:

“Es un momento difícil para el cine argentino, o al menos de mucha incertidumbre. He tenido la suerte de estar trabajando, pero se de muchos compañeros que no están en la misma situación. De hecho, tendría que haber viajado a Tucumán para iniciar la producción de un largometraje, pero está en suspenso, porque las partidas presupuestarias del Instituto de Cine (INCAA) están detenidas. Espero se destraben y se pueda continuar trabajando. Por lo pronto, proyectos no faltan.

Debo explicar en qué consiste mi rol, que muchas veces queda en la nebulosa. El director de arte es el responsable de coordinar todo lo referido al espacio donde se desarrolla la escena de una película: Ambientación (o dicho de modo más sintético, la decoración), escenografía (construcción de decorados) y objetos de acción (por ejemplo en una cocina desde el horno microondas y las tasas, hasta las frutas y la comida que consuman los personajes), como también los presupuestos que correspondan. Este tipo de responsabilidades se dan sobre todo en nuestra cinematografía, donde los equipos de trabajo son reducidos. A mayor presupuesto, las actividades se pueden distribuir más.

En Abril pasado, en el marco del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI), se proyectaron cuatro films en la Competencia Argentina y en los que participé como director de arte en los tres primeros y ambientador en el cuarto, respectivamente, y a saber:

´El Pampero´, de Matías Lucchesi, película que narra la historia de un hombre que acorralado por una enfermedad terminal, encara un viaje en su antiguo velero y se cruza con una chica que huye de un crimen –que dice no haber cometido–. Está protagonizada por Julio Chávez y en esta película tuve el gran desafío de coordinar la construcción del interior de un velero, ya que todas las escenas que transcurren allí se filmaron en un estudio.

´Otra Madre´, de Mariano Luque, se filmó en tres localidades de Córdoba. Es una película muy bella, que trata sobre los vínculos familiares desdibujados y las injusticias laborales.

Y me seguí quedando en Córdoba porque le siguió casi pegadita otra película que se filmó en Villa Carlos Paz: ´Fin de semana´, de ´Moroco´ Colman, una historia muy interesante y de contenido erótico. En este trabajo no se agotan las sorpresas y tuve que realizar una prótesis peneana para una escena de sexo oral explícito. ¡¡¡ Fue una experiencia muy divertida !!!”, dijo Adrián entre risas, agregando que “Al regreso a Buenos Aires trabajé como ambientador en ´Vergel´ de Kris Niklison. Disfruté mucho de hacer esta película que trata un tema duro como la pérdida de un ser querido pero la directora lo encaró desde un lugar muy poético y bello”.

También Adrián Suárez Paulucci destacó que “El año pasado fuí escenógrafo del film ´Los padecientes´ de Nicolás Tuozzo, basada en la novela de Gabriel Rolón y con las participaciones protagónicas de la ´China´ Suárez y Benjamín Vicuña. Otra experiencia diferente conviviendo todos los días con paparazzis y fans que hacían guardia en la calle para lograr el autógrafo de su ídolo, ja, ja. Y después vinieron tres películas que aún están en postproducción y que son el tipo de cine que elijo y agradezco poder hacer.

Se trata de ´Marilyn´, de Martín Rodríguez Redondo, basada en un caso real que fue noticia en 2009. La historia trata la identidad de género. Para este proyecto conté con la colaboración de Vanessa Suárez, a quien entrevisté y quien fue de gran ayuda para abordar esta temática, de la que hay mucho por aprender.

El documental/ficción ´Malambo, historia de un hombre bueno´, de Santiago Loza, que sigue los días de un bailarín de malambo que se entrena para participar de una competencia muy importante.

Y recientemente estuve en Crespo, Entre Ríos, filmando ´Caerán lluvias suaves´, de Iván Fund, una película de ciencia ficción protagonizada por cinco niños y dos perros. Para esta película me basé en las grandes películas que de niño me fascinaron como ´ET´ y ´Cuentos asombrosos´.

En el presente me espera como dije antes, un largometraje en Tucumán y otros proyectos a futuro que espero se puedan ir concretando”, manifestó el entrevistado.

EN OCTUBRE CONTRAJO MATRIMONIO

Posteriormente, a la hora de los agradecimientos, Adrián expresó:

“No quiero dejar de nombrar a quienes forman parte de mi equipo y hacen que mi trabajo se pueda concretar. Ellos son mis grandes asistentes Julia Baglietto, Cecilia Jacob y Florencia Wehbe, y mis súper utileros, Hernán Antonello, Emanuel Medina y Daniel Ladner. Todos excelentes artistas y amigos. Por supuesto nunca dejo de agradecer a mi gran maestro Federico Mayol”, cerrando la charla con “Hoy” mandando “Saludos a la ciudad de General Pinto y a Germania, a los que siempre tengo en el recuerdo y a los que tengo posibilidad de visitar al menos una vez al año, algo que se hace necesario”, cerró el talentoso joven nacido en nuestro Distrito y quien contrajo matrimonio, en Octubre pasado, con el paraguayo Amelio Cardozo Gil.