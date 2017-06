El puntero e invicto, Deportivo Alberdi, fue demasiado para Sarmiento de Germania

GENERAL PINTO

Otra contundente derrota sufrió el domingo pasado en su cancha, por la novena y última fecha de la primera rueda del campeonato de fútbol "Centenario del Club Deportivo Sarmiento de Vedia” 2017, el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania.

Los "verdes" que dirige el pintense Jorge Marcelo Delgado perdieron en su estadio y por 4 a 1 frente al puntero e invicto (además de campeón de la temporada 2016), Social y Deportivo Alberdi, conjunto que fue superior a lo largo de los 90 minutos de juego.

Los alberdinos se pusieron en ventaja con gol anotado por Matías Foressi y con mucho esfuerzo, con un tanto del pintense Luis Gonzalo Videla, empató el conjunto de nuestro Distrito, resultado con el cual se fueron al descanso de 15 minutos.

En el segundo tiempo todo fue para Deportivo Alberdi, marcando un doblete de goles el juninense y máximo artillero de la temporada pasada, Sebastián Cuello, y completando el tanteador Emanuel Quiroga, para sentenciar el amplio y contundente éxito de los orientados por la dupla Pablo Olguín-Oscar Alberto "Pelusa" Olguín, este último ex jugador de Pintense y de Deportivo Pinto.

Mucho deberá mejorar Sarmiento de Germania en la segunda rueda para intentar clasificar entre los ocho equipos que jugarán los cuartos de final para ir luego en busca del título y actualmente, el conjunto de Delgado está fuera de ese grupo, ya que se unica noveno, a un punto del octavo en la tabla, Defensores de Christophersen (Santa Fe).

Arbitró Javier Espinoza (fueron sus asistentes Julio Rodríguez y Oscar Simondet) y así formaron los equipos:

SPORTIVO SARMIENTO (G): Sebastián López; Julián Garrone, Tomás Marcelo, Héctor Eber Rodríguez (Bautista Córsico) y Gonzalo Torres; Mauricio Torres (Facundo Quintero), Eduardo Torres, Luis Gonzalo Videla (Walter Risso) y Lucas Quinteros; José Pedro Sánchez y Fabián Oliva. D.T.:Jorge Marcelo Delgado. Sup.: Alexis Echegaray, Juan Ignacio Antonioni y Ezequiel Miranda.

DEPORTIVO ALBERDI: Martín Varela; Pablo Arias, Alejandro Irusta, Norberto Lavallén y Emanuel Quiroga; Facundo Ledesma, Ángel Ledesma y Ángel Salguero; Matías Foressi, Sebastián Cuello y Martín Flaherty. D.T.: Oscar y Pablo Olguín. Sup.: Rodrigo Villa, Oscar Olguín, Gabriel Contreras Gerardo Quiñones, Lucas Barea y Federico Silvestri.

En el preliminar de segunda división, Deportivo Alberdi también goleó a Sportivo Sarmiento de Germania, por 7 a 1.

Lucas Barea (4), Ulises Ferreyra (2) y Juan Manuel Zárate marcaron los tantos del equipo visitante, descontando Diego Robledo para Sarmiento de Germania, en partido que arbitró Daniel Antúnez, siendo jueces de línea Oscar Simondet y Julio Rodríguez.

Los germanienses formaron con S. López; Alexis Echegaray, Hernán Funes, Juan Belén y Geremías Mendieta; Ezequiel Miranda, Darío Alcaraz y Ezequiel Bianchi (Elías Mendieta); Diego Robledo (Santiago Zani), Juan I. Antonioni (Rodrigo Medina) y Mauro Benetti. D.T.: Jorge Delgado.



OTROS RESULTADOS Y LA PRÓXIMA FECHA

Los demás resultados en primera división, fueron éstos:

Ancalú de San Gregorio 0 vs. Leandro N. Alem 3 (goles de Juan Vázquez, Guido Miano y Maximiliano Luján), bajo arbitraje de Carlos Loza.

Martín de Irigoyen de Alem 1 (Mauricio Tulli) vs. Atlanta de Vedia 3 (Sebastián Acuña, Sebastián Marani y Lucas García), siendo juez Mariano Gómez.

Sarmiento de Vedia 1 (Luciano Pagani) vs. Huracán de Diego de Alvear 1 (Alexis Pastor), en partido que arbitró Carlos Moreno.

Matienzo de Alberdi 5 (Elías Martínez -2-, Maximiliano Antonelli, Lucas Rosales y Juan Carlos Ochoaizpuro) vs. Defensores de Christophersen 1 (Salvador Acevedo), arbitrados por Gonzalo López.



En segunda división, los otros cotejos dejaron estos resultados:

Ancalú de San Gregorio 2 (Gonzalo Villalón y Nicolás Torres) vs. Leandro N. Alem 0, siendo juez Carlos Rodríguez.

Yrigoyen de Alem 1 (Gastón Camarotta) vs. Atlanta de Vedia 3, siendo juez del encuentro Sergio Herrera.

Sarmiento de Vedia 1 (Franco Di Gangi) vs. Huracán de Diego de Alvear 2 (Juan Barrios y Nicolás Pérez), arbitrados por Cristian Bogarín.

Matienzo de Alberdi 4 (Mauricio Sánchez, Gabriel Pernas, Matías Romero y Waldo Caiezza) vs. Defensores de Christophersen 1 (Emir Otamendi), con Marcelo Di Gangi cmo juez.

En cuanto a la próxima fecha, primera de la segunda rueda, van a enfrentarse en Germania el local, Sportivo Sarmiento, y Matienzo de Juan Bautista Alberdi. Además jugarán:

Atlanta de Vedia vs. Leandro N. Alem; Yrigoyen de Alem vs. Sarmiento de Vedia; Deportivo Alberdi vs. Huracán de Diego de Alvear y Ancalú de San Gregorio vs. Defensores de Christophersen.