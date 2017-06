San Martín de Roberts fue campeón invicto del "Apertura" al vencer por penales a El Linqueño

GENERAL PINTO

San Martín de Roberts se coronó campeón invicto del torneo "Apertura“ de fútbol 2017 "Juan José ‘Pancho’ Grassi” que organizó la Liga Amateur de Deportes, tras volver a empatar, esta vez 0 a 0 (en la ida en Lincoln había sido 1 a 1) frente a El Linqueño, al que terminó doblegando por penales (3 a 2).

El cotejo que se disputó en el estadio del barrio "Matadero" robertense, con lo cual los sanmartinanos dirigidos por Leonardo "Goyo" Benavídez dieron la vuelta olímpica ante su gente, "gozando" no solo al C.A.E.L. sino al tradicional rival, Atlético Roberts.

Ante un equipo superior en lo físico y en jerarquía individual, que se viene preparando para el Federal "B" de A.F.A., "Sanma" le puso al partido mucha lucha, entrega y orden táctico, manteniendo su arco en cero ante un El Linqueño que monopolizó el balón casi todo el partido y lo acorraló en su campo en muchas oportunidades, durante 90 minutos en los que imperó el fuerte viento.

Los albiazules visitantes sufrieron en el complemento, ya que jugaron los últimos cinco minutos del primer tiempo y todo el segundo período con un hombre menos, por la expulsión del volante Juan Francisco Parma, aunque igualmente las mejores opciones las tuvo el C.A.E.L.

Fueron a través de un disparo desviado de Jonathan Simón; un remate de tiro libre apenas elevado de Juan Cuadrado, y un cabezazo de Walter Elías López que Ezequiel Caliani rechazó casi en la línea, en los iniciales 45´, etapa en la que San Martín solo llevó riesgo con un cabezazo a quemarropa de Santiago Posse que desvió al córner el arquero Emanuel Corchette.

En el complemento, Elías Costantino tuvo la más clara pero falló y todo terminó definiéndose por penales y la corona quedó para San Martín.

Inició la serie Juan Martín Cuadrado, convirtiendo para El Linqueño y puso las cosas 1 a 1 Damián Costantino.

Luego, Emanuel Ronzano desvió por encima del travesaño, pero la serie quedó 1-1 porque también erró Jonathán García para el local.

En el tercero, Juan Fernández le atajó el remate a Juan Ignacio Coria y tras ello, Ezequiel Caliani puso el 2 a 1 para los robertenses.

Volvió a fallar el C.A.E.L., ya que nuevamente Fernández se hizo presente y atajó el shot de Jonathan Simón.

Si Santiago Posse convertía el cuarto, festejaba S.M., pero Emanuel Corchette atajó el remate, tras lo cual Walter Elías López puso el 2 a 2 parcial.

El último remate fue realizado por el defensor Julián Almada, y al convertirlo, San Martín se quedó con el título y la vuelta olímpica, ganando 3 a 2 desde los 12 pasos.

Arbitro correctamente Jorge Pérez (fueron líneas Rocío Melo y Carlos Villota) y así formaron los finalistas:



SAN MARTÍN: Juan Fernández; Julián Almada, Ezequiel Caliani, Leonardo Gómez e Ignacio García; Alexis Framis (Jonathan González), Leandro Blázquez, Santiago Posse y Pedro Gutiérrez; Damián Costantino; y Jonathan García. D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Marcos Méndez, Matías Pérez, Diego Rojas y Joaquín Sarco.

EL LINQUEÑO: Emanuel Corchette; Matías Badano, Santiago Lavarra, Juan Martín Cuadrado y Germán Verón; Juan Ignacio Coria, Emanuel Ronzano, Elías Costantino (Mauricio Pavón) y Juan Francisco Parma; Jonathan Simón y Elías López. D.T.: Andrés Alonso. Sup.: Lucas Giardullo, Agustín Sánchez, Francisco Olivares, Jonathan Azcune, Pedro Sixto y Lucas Ciotti.