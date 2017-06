Disputaron la etapa distrital de los Juegos Bonaerense

GENERAL PINTO

La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de General Pinto coordinó la realización de la etapa distrital de los Juegos "Buenos Aires, La Provincia" 2017, en las distintas disciplinas y categorías.

Restan definir los clasificados en gimnasia deportiva y juegos electrónicos, competencias que se disputarán la próxima semana, siendo este el detalle de los resultados registrados:

Juveniles, handball:

Sub-14 escolar no federados: Ganador equipo de la Secundaria Nº 4 de General Pinto. D.T.: Profesora Marcela del Pozo.

Sub-14 femenino escolar abierta: Secundaria Nº 4 de General Pinto. D.T.: Prof. Ernesto Arocena.

Sub-14 femenino escolar no federada: Secundaria Nº 2 de Coronel Granada. D.T.: Prof. Andrea Falcone.

Sub-18 masculino: Secundaria Nº 4 de General Pinto. D.T.: Prof. Sergio Márquez.

Sub-18 femenino: Secundaria Nº 4 de General Pinto. Prof. Ernesto Arocena.



Vóleibol:

Sub-13 masculino escolar: Ganador equipo de la Secundaria Nº 3 de Iriarte. D.T.: Prof. Julieta Calvo.

Sub-13 femenino escolar: Escuela Secundaria Nº 3 de Iriarte. D.T.: Prof. Julieta Calvo.

Sub-15 femenino: Secundaria Nº 3 de Iriarte. D.T.: Julieta Calvo.

Sub-18 masculino libre. Secundaria Nº 4 de General Pinto. D.T.: Marcela del Pozo.

Sub-18 femenino libre: Centro de Educación Física Nº 58 de Gral. Pinto. D.T.: Marcela del Pozo.



Beach voley:

Sub-14 masculino: Ganador equipo formado por César Luna y Teo Tejeda de Gral.Pinto. D.T.: Marcela del Pozo.

Sub-15 femenino: Candela Ellena y Evelín Arias, de Iriarte. D.T.: Profesora Amelia Docampo.

Sub 15 femenino: Lautaro Leiro y Segundo Tavella, de General Pinto. D.T.: Marcela del Pozo.

Sub-18 masculino: Ramiro Barisoni y Bruno Fernández, de General Pinto. D.T.: Marcela del Pozo.

Sub-18 femenino: Pamela Casanova y María Paz Riscosa, de General Pinto. D.T.: Marcela del Pozo.



Hockey sobre césped:

Sub-14 femenino, ganador equipo del Club Pintense. D.T.: Bruno Di Nucci.

Sub-16 femenino: Club Villa Francia de Coronel Granada. D.T.: Marisa Fauez.



Fútbol 11:

Sub 14 masculino: Ganador el equipo de Iriarte. D.T.: Julieta Calvo.

Sub-16 masculino: General Pinto. D.T.: Juan Domingo Di Prinzio.

Sub-18 masculino: General Pinto. D.T.: Fabián Oliva.



Tenis:

Sub-14 masculino dobles: Clasificados, Mariano Sadi-Teo Tejeda.

Sub-14 masculino single. Teo Tejeda.

Sub-16 masculino dobles: Martiniano Ávalos–Santiago Sáenz.

Sub-16 masculino single: Santiago Sáenz.

Sub-18 masculinos single: Joaquín Richieri.



Tenis de mesa:

Sub-14 masculino: Mariano Sadi.

Sub-14 femenino: Candela Riscosa.

Sub-16 femenino: Violeta Herrera Villegas.

Sub-16 masculino: Ciro Petralía.

Sub-18 masculino: Martín Pérez.



Fútsal:

Sub-14 masculino: Escuela Secundaria Nº 4 de Gral. Pinto. D.T.: Marcela del Pozo.

Sub-16 masculino: Escuela Secundaria Nº 4 de Gral. Pinto. D.T.: Juan Di Prinzio.

Sub-18 masculino: Escuela Secundaria Nº 5 de Gral. Pinto. D.T.: Silvio Ampuero.



Fútbol femenino:

Sub-14: Equipo de la Escuela Municipal de Germania. D.T.: Juan Carlos Ruíz.

Sub-16: Escuela Municipal de Germania. D.T.: Juan Carlos Ruíz.

Sub-18: Escuela Municipal de Germania. D.T.: Juan Carlos Ruíz



Básquetbol:

Sub-15 masculino: Escuela Técnica de General Pinto. D.T.: Horacio Donnet.



Básquetbol 3 x 3:

Sub-14 masculino: Escuela Secundaria Nº 4 de Gral. Pinto. D.T.: Ernesto Arocena.

Sub-14 femenino: Escuela Secundaria Nº 3 de Iriarte. D.T.: Amelia Docampo.

Sub-16 masculino: Equipo de General Pinto. D.T.: Silvio Ampuero.

Sub-18 femenino: Conjunto de General Pinto. D.T.: Fabián Oliva.

Sub-18 masculino: Elenco de Coronel Granada. D.T.: Diego Romera.



Fútbol playa:

Sub-14 masculino: Equipo de Germania. D.T.: Rafael Guastoni.

Sub-16 masculino: Elenco de Germania. D.T.: Rafael Guastoni.

EN ADULTOS

MAYORES

En abuelos (adultos mayores), quienes avanzaron a la fase regional son:

Tejo femenino "A": Inés Ledesma–Ana Córdoba.

Tejo femenino "B": Mabel Parola-Olga Capuani.

Tejo masculino "A": Walter Vilches-Aldo Zambrini.

Tejo masculino "B": Ricardo Oliva-Ignacio Oliva.

Tejo mixto "A": Ángela Palavecino-Luis Romano.

Tejo mixto "B": Elsa García–Ignacio Oliva.

Taba: 1º) Ricardo Oliva; 2º) Benito Ramírez; 3º) Hugo Medina.

Chin-Chón: Stella Rearte.

Sapo femenino: Norma Guezamburu.

Sapo masculino: José Montiel.

Truco: Benito Ramírez-Carlos Lovelli.

Caminata: Rita Chicarelli-Elda Martínez.

Tenis de mesa "A": Ricardo Trejo.

Fútbol tenis: José Calvo, Julio Giusti y Alberto Calvo.