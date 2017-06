Entregaron en General Pinto nueve casas del Desarrollo Urbanístico

GENERAL PINTO

El jueves pasado poco antes del mediodía, nueve familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas, ubicadas a la vera del acceso “Guerino Ángel Volpe”, entre calles Dr. Alberto Luis Videla y Tronconi de la ciudad de General Pinto.

El emotivo acto contó con la presencia de funcionarios del Banco Hipotecario Nacional, invitados especiales y el arquitecto Roberto Manuel Maruri, actual gerente de la delegación del ANSES en nuestro Distrito.

Debe destacarse que los beneficiarios de las nueve viviendas recibieron las llaves de sus unidades habitacionales, que son algunas de dos y otras de tres dormitorios, totalmente equipadas y de muy buena construcción.

Estas residencias cuentan con placares en los dormitorios, calefactores, termotanque y cocina, siendo de una superficie de 50 metros cuadrados para las viviendas de dos dormitorios y de 81 metros cuadrados para las de tres habitaciones.

Los ambientes son cómodos y muy confortables, contando además cada casa con su respectivo patio y superficie para cochera.

“Dar solución al déficit habitacional de nuestro país es una de las prioridades del gobierno que encabeza el presidente Mauricio Macri. Después de 12 años, a pesar que el Estado contó, en esa etapa, con enorme cantidad de recursos económicos, no se pudo reducir el déficit, debido a la corrupción, la mala ejecución de las obras y la falta de terminación de los planes federales de vivienda”, se expresó durante el acto de entrega de las fincas.

Se agregó que “Dicha situación hizo que en nuestro país haya un déficit de 3.800.000 hogares, faltando construir 1.600.000 viviendas, más 2.200.000 casas que necesitan ser refaccionadas y dotadas de mejor infraestructura.

La casa propia es la base para el desarrollo de una familia y de cada una de las personas que la integran. Es el lugar donde seguramente podrán concretar sus sueños y sus proyecto. Por eso, el gobierno nacional implementó el ´Plan nacional de vivienda´, cuyo objetivo es acercar a las familias distintos tipos de soluciones, para los diferentes sectores de la sociedad, poniendo especial énfasis en aquellas personas que más lo necesitan”, se manifestó a la hora de los discursos.

Finalmente, se señaló que “El Plan Procrear del gobierno nacional, busca facilitar el acceso al crédito, segmentando la oferta de financiamiento según las necesidades e ingresos de las familias, y a su vez subsidia a los sectores sociales de menores ingresos.

Con esto, desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas y desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se quiere llegar a desterrar para siempre en nuestro país uno de los principales problemas de nuestra sociedad, como lo es la falta de un hogar para cada familia argentina”, se expresó finalmente.

ENCUESTA PENSANDO EN LOS COMICIOS 2017

Una encuesta telefónica realizó entre los días 16 y 17 de Mayo, en 200 hogares (segmentados por género y rango de edad) de General Pinto la gente de www.encuestasdeop.com.ar, con Luis Mariano Mosquera a la cabeza, números que fueron proporcionados a "Hoy".

Esa opinión pública, que no es definitiva ni mucho menos, indicó que un 31,3 por ciento de los encuestados votaría a Cambiemos; un 28,1 % al Frente Renovador - 1País; un 23,4 % al Frente para la Victoria; el 0,5 % al Justicialismo no Kirchenerista; y el resto (16,1 %) no sabe o no votaría a ninguno.

En tanto, el 33,9 % le daría su voto a los candidatos que apoyen a Mauricio Macri y el 54,7 % a quienes se oponen al presidente de la Nación.

En cuanto a la imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal, la consideran como Muy Buena el 32,3 % de los encuestados telefónicamente; Buena, el 39,6 %; Mala, el 18,8 % y Muy Mala el 8,9 por ciento.

Para posibles aspirantes a concejales del Distrito, se realizaron tres escenarios y en los tres, Roberto Maruri (Cambiemos) muestra buenos números, con 34,4 %, 31,3 % y 38,5 %.

Sara Magdalena Menéndez (Frente Renovador - 1País), actual presidente del Concejo, tiene 20,3 %, 21,9 % y 21,9 % de adhesión, mientras que el radical Emir Asorey tiene 9,4 % en el denominado Escenario 1.

"Charles" Mc Cormick, quien podría postularse como aspirante a edil por el Justicialismo de Florencio Randazzo, tiene estos números: 12,5 %; 13,5 % y 18,2 % en cada uno de los Escenarios, mientras que el ex concejal por el Radicalismo, Juan Luis Casanova, muestra un 11,5 % en el Escenario 2.

En cuanto a quienes no respondieron o aún no saben a quien votarán, suman 18,8 %; 17,2 % y 16,1 %, respectivamente.

Recordemos que hasta pasado mañana sábado 24 se pueden presentar las listas de precandidatos para las eleciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2017 y seguramente van a conocerse en próximos días nuevas encuestas para las elecciones legislativas de este año.