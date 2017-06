El Linqueño y San Martín igualaron 1 a 1 en la primera final y definirán el campeón en Roberts

GENERAL PINTO

El resultado de 1 a 1 en el partido de ida que protagonizaron el pasado domingo en el estadio de Rivadavia de Lincoln los equipos de El Linqueño (hizo allí de local, por haber sembrado su campo de juego) y San Martín de Roberts, dejó abierta la definición del campeonato “Apertura” 2017 “Juan José ´Pancho´ Grassi”, instancia que tendrá su segundo y definitivo cotejo el próximo domingo en el estadio “Del matadero” de los robertenses.

Allí, el que gane en los 90 minutos será campeón y si vuelven a empatar, el título se definirá con disparos desde el punto del penal.

Ante buen marco de público y con un polémico arbitraje de Rubén Darío “Lali” Delgado (salió sorteado antes del match, ya que también estuvo postulado para dirigir Jorge Pérez, quien actuó finalmente como cuarto árbitro), tras intensa hora y media de juego, el empate le quedó mejor a los albirrojos de Roberts, ya que van a definir en su cancha quien da la vuelta olímpica y se queda con la corona de campeón del primer certamen liguista de la temporada.

Además, el C.A.E.L. no podrá contar para la definición con el expulsado arquero Juan Cruz González ni con el delantero Sergio Ibáñez (recibió la quinta amarilla), aunque el “Sanma” tampoco tendrá a su artillero Juan Manuel Malvassora, quien deberá purgar la segunda fecha de la sanción aplicada tras recibir tarjeta roja en la última fecha jugada por los albirrojos, ante Deportivo y Social Arenaza.

Los primeros minutos fueron muy parejos, disputados básicamente en media cancha, sin acciones de peligro. La primera jugada de riesgo se produjo pasada la media hora, cuando un largo pelotazo dejó al talentoso Damián Costantino en posición de gol, pero tras dominar el balón, disparó elevado.

A los 40´ llegó la apertura del score, en favor del conjunto huésped. El puntero Pedro Gutiérrez desbordó por su banda, mandó justo centro al corazón del área linqueñista y allí estaba el ex Deportivo Pinto, el citado Costantino, para vencer con certero golpe de cabeza al portero Juan Cruz González y colocar el 1 a 0 que alegró a la hinchada visitante, que llegó en buen número hasta el polideportivo rivadaviense.

La alegría le duró poco a los albirrojos de Roberts, porque tres mnutos más tarde realizó una buena jugada individual Juan Francisco Parma, tocó el balón para Walter Elías López y el ex Atlético Roberts, tras dominar el útil, sacó un certero remate de derecha, contra el primer palo, para vencer a Juan Fernández y poner el 1 a 1 con el que se fueron al descanso.

Debe destacarse que el arquero local (González) fue amonestado por excederse en el festejo del tanto, ante el público visitante, y al cerrarse la etapa de ida siguió con provocaciones, y el juez lo expulsó, debiendo salir a jugar el complemento el cuidapalos suplente, Emanuel Corchette, quien entró por Agustín Sánchez.

El Linqueño afrontó el segundo parcial con un hombre menos, pero su rival no se animó demasiado para ir en busca del triunfo, cediéndole terreno y pelota a los albiazules y buscando crear riesgo de contragolpe.

Los locatarios tuvieron un par de chances, con un centro-shot del capitán Emanuel Ronzano que no logró desviar al gol, frente a la valla rival, Santiago Dalena y con un disparo de Lucas Ciotti que salvó en gran tapada el “1” Juan Fernández.

La parcialidad linqueñista, junto a jugadores y cuerpo técnico, reclamó minutos más tarde la sanción de un penal, cuando el balón pegó en el brazo de un defensor tras un shot del ingresado Mauricio Pavón Zárate, y ello desató nuevas protestas, que culminaron con la expulsión del preparador físico de El Linqueño, Nicolás Rosas, quien terminó en la Comisaría, porque habría querido agredir al juez, quien tuvo una tarde para el olvido.

El próximo domingo desde las 15 horas, a las órdenes del árbitro Jorge Pérez, volverán a medirse en cancha de los sanmartinianos y allí quedará consagrado el campeón del “Apertura 2017 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

LA SÍNTESIS

A las órdenes del citado Rubén Darío Delgado (fueron sus asistentes Carlos Villota y Rocío Melo), así formaron los equipos en el estadio de Rivadavia de Lincoln:

EL LINQUEÑO: Juan Cruz González; Agustín Sánchez (Emanuel Corchette), Matías Badano, Santiago Dalena y Germán Verón; Juan Francisco Parma, Emanuel Ronzano y Jonathan Simón; Sergio Ibáñez, Walter Elías López y Lucas Ciotti (Mauricio Pavón Zárate). D.T.: Andrés Alonso. Sup.: Matías Escalada, Francisco Olivares, Pedro Sixto, Jonathan Azcune y Juan Manuel Cuadrado.

SAN MARTÍN (R): Juan Fernández; Julián Almada, Ignacio García, Diego Artaza (Jonathan González) y Leonardo Gómez; Santiago Posse, Leandro Blázquez y Damián Costantino; Ezequiel Caliani (Alexis Framis), Jonathan García (Tomás Castelli) y Pedro Gutiérrez. D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Marcos Méndez, Matías Pérez, Joaquín Sarco y Diego Rojas.