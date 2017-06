Sarmiento de Germania no mejora y perdió en la visita a Defensores de Christophersen

GENERAL PINTO

Por la octava fecha del campeonato oficial “Centenario del Club Deportivo Sarmiento de Vedia” 2017, el elenco del Club Sportivo Sarmiento de Germania visitó a Defensores de Christophersen y no pudo levantar cabeza el equipo germaniense dirigido por Jorge Marcelo Delgado, ya que perdió 4 a 2, en partido de discreto nivel.

Los errores defensivos cometidos por los “verdes” de nuestro Distrito fueron decisivos en el trámite y desenlace del cotejo, que comenzó ganando el equipo santafecino local, con tanto de Gustavo Acevedo, cuando se cumplía el cuarto inicial del match.

Lo pudo empatar diez minutos más tarde Sarmiento, a través de un buen remate de tiro libre de Fabián Oliva, pero antes del cierre de la etapa inicial volvió a pasar al frente el conjunto dueño de casa, con un tanto que anotó Nicolás Di Arma “en colaboración” con el arquero Diego Mileo, a quien se le escapó el balón para llegar al fondo de las mallas, resultado con el cual se fueron al descanso.

Vuelta a empezar para el conjunto de Germania en el complemento, y cuando más presionaban los dirigidos por Delgado para llegar al empate, en una contra aumentó Defensores con el segundo tanto personal de Gustavo Acevedo, a los 19 minutos.

Poco después, a los 27´, a través de un tiro penal, descontó Mauricio Torres, gol que revitalizó a Sportivo Sarmiento para irse con todo en busca del empate, pero en las postrimerías del encuentro, con gol de Jesús Benítez, llegó la definición del partido, sellando dicho futbolista el 4 a 2 definitivo.

Sarmiento de Germania no logra recuperarse, pero Jorge Delgado y sus jugadores van a seguir trabajando para tratar de revertir la situación y tienen fe para volver a la senda triunfal cuando este fin de semana reciban al líder invicto del torneo y vigente campeón, Deportivo Alberdi, elenco donde juega el pintense Carlos Mansilla, ex Deportivo Pinto.

El pasado domingo en Christophersen, así formó Sportivo Sarmiento de Germania,en artido que arbitró Ignacio Fernández (con M. Acosta y Daniel Goroso como jueces de línea):

Diego Mileo; Julián Garrone, Tomás Marcelo, Héctor Eber Rodríguez (Fernando Estévez) y Gonzalo Torres; Mauricio Torres, Facundo Quinteros y Walter Rizzo (Federico Nasiff); José Pedro Sánchez, Fabián Oliva y Lucas Quinteros. D.T.: Jorge M. Delgado. Sup.: Sebastián López, Diego Robledo, Ezequiel Miranda y Hernán Funes.

En segunda división, ganó Sportivo Sarmiento de Germania, 2 a 0 con goles del pintense Fernando “Garomba”Estévez y de Juan Ignacio Antonione, formando como sigue el conjunto vencedor, bajo el arbitraje de Claudio Bogarín:

Sebastián López (Mauro Peruggini); Alexis Echegaray, Hernán Funes, Juan Belén y Geremías Mendieta; Ezequiel Miranda, Santiago Marcelo y Ezequiel Bianchi; Diego Robledo (Mauro Benetti), Fernando Estévez (Jacobo Gñosso) y Juan Ignacio Antonioni. D.T.: Jorge Delgado. Sup.: Lucas Caminos, Julián Garrone, Elías Mendieta y Rodrigo Medina.



Otros RESULTADOS Y PRÓXIMA FECHA

Los demás resultados registrados en primera división fueron éstos:

Deportivo Alberdi 1 (gol de Matías Foressi) vs. Yrigoyen de Alem 0, siendo árbitro Gonzalo López.

Leandro N. Alem 3 (Nazareno Vaquero, Leonardo Plouganou y David Morales) vs. Sarmiento de Vedia 0, con contralor de Pablo Postigo.

Huracán de Diego de Alvear 1 (Nicolás Córdoba) vs. Matienzo de Alberdi 3 (Maximiliano Antonelli -2- y Alejo Benavídez), con Javier Espinoza como juez.

Atlanta de Vedia 2 (Sebastián Marani y Claudio Álvarez) vs. Ancalú de San Gregorio 2 (Fernando Di Siasio y Claudio Aranda los goles), arbitrados por Oscar Aragón.

En segunda, así terminaron los otros encuentros de la octava fecha:

Deportivo Alberti 0 vs. Yrigoyen de Alem 2 (goles de Marcos Gutiérrez y Germán Crebay), con el arbitraje de Roberto Toledo.

Leandro N. Alem 0 vs. Sarmiento de Vedia 4 (Tomás Mandarini, Diego Olguín, Matías Reynoso y Gaspar Salmerón). Arbitró Lucas Salas.

Huracán de Diego de Alvear 3 (Elio Álvarez, Nicolás Córdoba y Nicolás Pérez) vs. Matienzo de Alberdi 0, con contralor de Sergio Herrera.

Atlanta de Vedia 1 (gol de Néstor Puzzi) vs. Ancalú de San Gregorio 0, siendo árbitro del encuentro Marcelo Acosta.

En cuanto a la novena fecha, estos son los partidos previstos

Sportivo Sarmiento de Germania vs. Deportivo Alberdi; Ancalú de San Gregorio vs. Leandro N. Alem; Matienzo de Alberdi vs. Defensores de Christophersen; Sarmiento de Vedia vs. Huracán de Diego de Alvear; e Yrigoyen de Alem vs. Atlanta de Vedia.