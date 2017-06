Combatieron en el Club Vedia Alumni peleadores de kick-boxing que dirige el profesor Nicolás Díaz

GENERAL PINTO

El pasado sábado 10, alumnos de Nicolás Ismael Díaz, primer dan y profesor a cargo del Instituto Federal de Artes Marciales Filial General Pinto que funciona en las instalaciones de “Spartan Gym”, viajaron a Vedia, para participar de una amplia velada de kick-boxing, llevada a cabo en el Club Atlético Vedia Alumni, organizada por Martín Gutiérrez, a cargo de IFAM Filial Vedia, y supervisada por el maestro Gustavo Bruno (7º Dan), director de IFAM Argentina, con sede central en Junín.

De la programación deportiva participaron exponentes de diferentes escuelas de kick-boxing de la zona, del Gran Buenos Aires y de provincias limítrofes, debiendo destacarse las presencias del maestro Claudio Cicerchia, a cargo de la Escuela Yang-Yín de Junín, Manuel Tala (de Rojas), Jorge Clavijo (Escobar), a Pablo Fetter (en representación del Prof. Néstor Fabián Fernández, de Chivilcoy), entre otros.

Luego de distintas exhibiciones comenzaron los combates amateurs y en tres de las batallas se presentaron los pintenses Alan Patiño, Andrés “Pity” Bramajo y Orlando “Bicho” Ceballos, representando a General Pinto, para luego continuar con los combates semiprofesionales, entre los que hubo varios títulos en juego.

Patiño fue el primero de todos en pelear y lamentablemente no pudo terminar el primer asalto, debido a una fractura que sufrió en el dedo pulgar de su pie izquierdo.

Seguidamente, Orlando Ceballos quedó fuera de combate debido a una patada circular en la zona hepática aplicada por su rival, a pocos segundos de finalizar el último róund.

Finalmente, Bramajo se enfrentó contra un competidor con mucha más experiencia que él y no obstante ello, dio pelea y no pudo ser derribado, pero al momento del veredicto, las tarjetas favorecieron a su rival.

Entrevistado por “Hoy”, el profesor Díaz manifesto: “A pesar de las derrotas, nos volvimos muy contentos a casa, porque dejamos todo, poniendo mente, cuerpo, alma y corazón arriba del ring. Esta experiencia nos servirá de mucho en el futuro. Me siento muy orgulloso de mis alumnos, por animarse, por marcar un precedente, un hito en las artes marciales de nuestro medio. Ya son pioneros del kick-boxing en General Pinto”, concluyó con alegría Díaz.

Además, desde el IFAM Filial General Pinto se agradeció a todos los que confiaron y apoyaron a los representantes pintenses desde un principio, ya sean miembros de la comisión de la Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate de nuestra ciudad, como así también demás instructores, compañeros, alumnos, familiares, amigos, etc.

Como colorario, “Nico” Díaz reveló que a fin de año habrá una velada de kick-boxing en General Pinto, expresando que “Solo es cuestión de esperar un poquito más”, dijo quien regentea el “Spartam Gym”, sito en calle Pueblos Originarios 239 de la ciudad cabecera distrital.

UNA RIFA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES

El pasado sábado por Lotería Nacional Nocturna, se sorteo la rifa organizada por la Comisión de la Escuela de Artes Marciales y Deportes de Combate de General Pinto, y autorizada por la Municipalidad, mediante Resolución N° 134, de fecha 8 de Mayo.

El ganador del primer premio, consistente en una orden de compras de $ 5.000, fue Juan Domingo “Croto” Mansilla, con el N° 590, que le fue vendido por la presidenta de la Comisión, Vilma Patricia Silva.

El ganador del segundo premio fue para Juan Saracco, vecino de Coronel Granada que se adjudicó con el Nº 071 una orden de compras de 2.500 pesos.

Se agradeció a todos los que colaboraron, tanto vendiendo como adquiriendo las rifas, recordándose que el dinero recaudado será destinado a la compra de uniformes para todos los alumnos de la institución, tan necesario para la práctica y aprendizaje de las diferentes disciplinas que se enseñan dentro de la misma, como así también para representar a nuestra ciudad en los diferentes eventos en los cuales participan habitualmente.