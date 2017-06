Dan por confirmada la vuelta del concejal Sergio Baldomá al Frente para la Victoria

GENERAL PINTO

El concejal del Distrito de Junín y uno de los principales referentes del Frente para la Victoria en la Cuarta Sección Electoral, Gustavo Traverso, visitó General Pinto, para encabezar un encuentro partidario y al cabo del mismo, el edil juninense expresó que “Sumamos a nuestro armado político ´La Cuarta con Cristina´, al actual concejal por el Frente Renovador, Sergio Javier Baldoma. Como en cada Distrito de la Sección, venimos trabajando para levantar las banderas del proyecto Nacional y Popular que supieron brindarle doce años de bienestar a nuestro pueblo”, señaló Traverso.

Debe destacarse que de dicho encuentro de adherentes al FpV, realizado en una confitería céntrica pintense, participaron además los ex ediles Hugo Manuel Mur, Mónica Galbo (ambos de la ciudad cabecera), y Enrique Minervino (Germania), Viviana Rosales, Juan Manuel Jausoro, Pablo Raúl Ferro, Nicolás Verón, Alicia Leonor Diz (ex funcionaria municipal durante la gestión del radical Luis Alberto Bruni) y otros referentes del Frente para la Victoria.

También estuvieron los concejales Rodolfo Bertone (Junín) y María Mercedes Ruffa (Lincoln) y Héctor Moreira, edil con mandato cumplido en Florentino Ameghino.

“Con Cristina Fernández de Kirchner como nuestra candidata y conductora, recuperaremos cada Distrito para poner un freno al brutal ajuste implementado por la Alianza que conduce Mauricio Macri”, dijo finalmente Traverso.

En cuanto al regreso de Baldomá al FpV, trascendió que luego de una reunión mantenida con el intendente de General Pinto, Alexis Guerrera, el farmacéutico pintense (colega en lo profesional de Traverso) supo que no estaría en los planes del Frente Renovador local.

El salto se dio en buenos términos, luego que Traverso facturara políticamente el pase (sumando a Baldomá como nuevo referente al armado seccional para apoyar la precandidatura de Cristina Fernández de Kirchnner), recordándose que Sergio llegó al Concejo Deliberante de la mano del jefe comunal pintense, cuando Alexis pertenecía al FpV y en el marco de una convocatoria transversal, se sumó en 2013 a la lista y fue electo para ocupar una banca en el cuerpo deliberativo local.

Consultado por “Hoy”, especialmente al ser considerado en las redes sociales como “Radical K”, Baldomá dijo: “Lo expresan por mi afinidad al Radicalismo, al inicio de la democracia (hace más de 30 años, en 2003), pero nunca participé a nivel local como candidato por el Radicalismo”, expresó el farmacéutico radicado hace varios años en nuestra ciudad, quien como corolario, en cuanto al regreso al Frente para la Victoria, destacó: “No confirmo nada. Me tomo un tiempo para decidirlo”, cerró.