El Linqueño y San Martín (R) empiezan este domingo a definir el campeón del “Apertura”

GENERAL PINTO

Tras el triunfo de El Linqueño como visitante, 2 a 0 ante Pintense, el elenco albiazul alcanzó en el primer puesto del torneo “Apertura” 2017 de fútbol “Juan José ´Pancho´ Grassi” de la Liga Amateur de Deportes y por ello, en la reunión del pasado lunes del consejo directivo que encabeza el pintense Ricardo V. Ruani, se determinaron las condiciones de local y de visitante para los dos cotejos finales.

El partido de ida se disputará este domingo 11 desde la hora 15 en el estadio de Rivadavia de Lincoln (El Linqueño sembró su cancha) y la revancha irá una semana más tarde en el campo de juego de San Martín (R).

Los demás resultados de la última fecha fueron los siguientes en primera división:

Juventud Unida de Lincoln 3 (goles de Ezequiel Barrios -2- y Miguel García) vs. Atlético Pasteur 1 (Matías Lencina).

Atlético Bayauca 3 (Martín Necchi, Hugo Ortega y Fernando Almirón) vs. Independiente de Martínez de Hoz 0.

Deportivo Arenaza 2 (Federico Vicente y Luciano Franco, de penal, los tantos) vs. Atlético Roberts 0.

Con estos resultados, las posiciones fueron estas:

San Martín y El Linqueño, 24; Juventud Unida, 18; Deportivo Pinto, 16; Atlético Pasteur, 15; Atlético Roberts, 14; Pintense, 12; Deportivo Arenaza y Atlético Bayauca, 10; Argentino de Lincoln, 9, y cerró la tabla Independiente de Martínez de Hoz, con 5 unidades.

Además, en los encuentros de la última fecha de inferiores y de veteranos se consagraron los campeones que restaban y se agregaron a la décima de El Linqueño, coronada por anticipado una fecha antes.

Atlético Roberts se consagró en octava, mientras que los equipos de Argentino de Lincoln dieron la vuelta olímpica en novena y en séptima tras vencer en ambas categorías a Deportivo Pinto.

Los resultados en formativas y por la última fecha, fueron éstos:

Deportivo Arenaza empató 1 a 1 en décima con Atlético Roberts y en novena (3 a 1) y en séptima (1 a 0), ganaron los robertenses. En octava, Atlético ganó ampliamente 8 a 0 y festejó el título.

Juventud Unida derrotó a Atlético Pasteur en décima (3 a 1), en novena (también 3 a 1) y en séptima (1 a 0), mientras que en octava ganaron los pasteurenses, por 4 a 2.

En décima, El Linqueño fue campeón con 28 puntos; Juventud Unida sumó 20; Pintense 18; Deportivo Pinto reunió 14 unidades y Villa Francia terminó con 10.

En novena, Argentino se coronó con 25; Pintense fue subcampeón, con 24; y Deportivo Pinto y Atlético Roberts acumularon 19 unidades, en los primeros puestos.

En octava, Atlético Roberts dio la vuelta olímpica, con 23 puntos; Deportivo Pinto resultó subcampeón con 20; Villa Francia fue tercero, con 19, y Pintense se ubicó séptimo, con 13.

En séptima, Argentino fue el primero con 25 puntos, uno más que el subcampeón, Atlético Bayauca. Pintense terminó tercero, con 15; Deportivo Pinto y Juventud Unida le siguieron con 14, y Villa Francia se ubicó sexto, con 12 unidades.

VILLA FRANCIA VISITÓ EN DOS DIVISIONES A SAN MARTIN (R)

Villa Francia de Coronel Granada visitó a San Martín de Roberts en dos divisiones y en décima, los albirrojos vencieron 2 a 0 a los granadenses y así formó el equipo de Coronel Granada:

Máximo González; Matías Pérez, Agustín Haberkon, Federico Salvador, Segundo García y Valentino Valenza; Valentino Valle, Jeremías Calebresi, Geremías Orsi, Nicolás Micussi y Martín Agustinelli. D.T.: Gabriel Valenza. Sup.: Valentino Bracco, Francisco Marcolini y Benjamín Hernández.

En octava, se impuso Villa Francia 2 a 0, con goles de Agustín Martínez y de Ignacio Valenza, formando así el conjunto granadense:

Patricio Allen; Gonzalo Caratti, Ángel Sánchez, José Bramajo, Ulises Barker y Germán Torres; Geronimo Pérez, Alejo García, Santiago Castro, I. Valenza y A. Martínez. D.T.: G. Valenza.

VETERANOS: SE CORONÓ PINTENSE, CON BASE DE VALORES DE El LINQUEÑO

En Veteranos, el título quedó en poder del equipo denominado Atlético Pintense, conformado con base de ex jugadores de El Linqueño, al superar por 1 a 0 a su escolta, Atlanta de Vedia, con lo cual el campeón sumó 25 unidades y el segundo terminó con 20, siendo seguidos por Atlético Pasteur, con 19, y Sarmiento de Germania, con 18.

Precisamente los germanienses perdieron 2 a 0 en la visita a Argentino de Lincoln; Sarmiento de Vedia goleó 9 a 1 a Atlético Roberts; Alumni de Vedia derrotó 2 a 1 a C.A.S.E.T. de El Triunfo; San Martín de Roberts doblegó 5 a 2 a Atlético Ameghino y Juventud Unida de Lincoln perdió 2 a 1 como local ante Atlético Pasteur.