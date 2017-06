Alexis Guerrera dijo en Bragado que “Hay problemas urgentes, para resolver ahora”

GENERAL PINTO

El Frente Renovador de Bragado inauguró el viernes pasado su nuevo local partidario y continúa el armado electoral de cara a las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La jornada contó con importante presencia de dirigentes de los diferentes Municipios de la Cuarta Sección Electoral, entre ellos de Alberti, 9 de Julio y Lincoln y, además, también llegó hasta la nueva sede partidaria, situada en la calle Carlos Pellegrini 1782, el intendente municipal de General Pinto y armador en la región del espacio que conduce a nivel nacional Sergio Massa, Alexis Raúl Guerrera.

Los referentes regionales fueron recibidos en Bragado por dos de las principales figuras del massismo local, Mauricio Yaffaldano y Celeste Fernández. Además, participaron de la actividades las recientes incorporaciones de ese espacio político, Roberto Recalde, Bernardo Barbetti, Diego Amaya, Claudia Borda y Javier Yanone.

“Estamos muy conformes con el equipo que hemos formado. Tenemos gente joven y gente con experiencia. Logramos armar un grupo interesante”, expresó Yaffaldano. “La sociedad nos estaba pidiendo una alternativa y estamos trabajando fuerte en eso”, agregó.

El ex director de la Juventud y concejal durante el gobierno comunal de Aldo San Pedro (Frente para la Victoria) agradeció también la presencia de Alexis Guerrera y destacó la importancia de su rol como articulador del massismo en la Cuarta Sección Electoral. “Estamos muy agradecidos con Alexis, por su militancia y su compromiso”, afirmó Yaffaldano.

PARA GUERRERA EL FRENTE RENOVADOR ES “UN ESPACIO DE DISCUSIÓN”

Por su parte, Alexis Guerrera expresó: “Estoy muy contento de estar en Bragado. Vine a apoyar a los compañeros en esta conjunción que estamos llevando adelante en el Frente Renovador”. El intendente pintense también aprovechó para referirse al intento de polarización electoral, que según el Frente Renovador se busca imponer tanto desde el gobierno como desde el kircherismo.

“La polarización beneficia hoy al macrismo y al Frente para la Victoria. El gobierno necesita pelear con el pasado y el kirchernismo con el presente. Nosotros, en cambio, creemos que en la vida existen otras opciones”, argumentó Guerrera.

“Es difícil transitar por esta ancha avenida del medio, como decimos nosotros. Pero es lo que nos está demandando parte de la sociedad y nuestro líder, Sergio Massa”, añadió.

“Mucha gente no quiere regresar al pasado, pero, a la vez, hay políticas económicas que el gobierno está poniendo en práctica y que están haciendo daño. Pero nosotros creemos que se pueden corregir. Se puede poner límites al endeudamiento”, insistió Guerrera.

Y remató: “Muchos compañeros que venimos del FpV, como Mauricio, Celeste y yo, encontramos en el Frente Renovador un espacio de discusión de la Argentina que se viene. Pero hay problemas urgentes, para resolver ahora”, señalando las políticas actuales, que a su criterio han dañado la calidad de vida de la gente, argumentó el jefe comunal.

Y agregó: “Sergio Massa nos pide que transitemos por la llamada ancha avenida del medio. Es un camino muy difícil, porque es muy complicado poder explicarle a la sociedad qué significa esa ancha avenida del medio”.

Por último, Guerrera se mostró crítico tanto con el oficialismo y la oposición y convocó a aquellos dirigentes que no se sienten representados por ambos espacios a sumarse a las filas massistas. “Hay mucha gente no quiere regresar al pasado, pero también las políticas económicas del gobierno actual no están resultando. Pero nosotros creemos que se pueden corregir. Se puede poner límites al endeudamiento”, cerro el jefe comunal de nuestra ciudad en su visita a Bragado.