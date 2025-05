Crece el conflicto en ARSA: “La situación es verdaderamente caótica”

La crisis en la planta de Arenaza de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) sigue creciendo. En las últimas horas, Oreste Vicente, el único directivo de la empresa en la localidad, presentó su renuncia. Así, en un comunicado dirigido a sus colaboradores, explicó que tomó esta decisión por la falta de apoyo e información por parte de la Dirección General de la empresa: “Después de insistir y tratar de obtener información de nuestra dirección de cómo se iba a continuar, no he obtenido absolutamente nada. Realmente me siento como que la dirección nos ha dejado solos, me ha dejado solo, y eso hace que dé un paso al costado”, sostuvo.

La situación en la planta es crítica. La empresa anunció oficialmente el cese de actividades, retiró las guardias mínimas de seguridad y dispuso el cierre temporal del establecimiento, dejando incluso sin actividad a los operarios de portería y calderas, responsables de los servicios esenciales. Desde el sindicato ATILRA señalaron que la decisión se mantendrá vigente “hasta tanto el juez de la causa se expida”. La comunidad y los trabajadores están profundamente preocupados por el futuro de la fábrica y los más de 200 puestos laborales que dependen de ella.

En respuesta a esta situación, este miércoles la jueza de Lincoln, Daniela Magda Martín, dictó una medida cautelar de no innovar, solicitada por la Seccional Junín de ATILRA. La resolución ordena que los bienes permanezcan en la planta y no sean trasladados, desmantelados ni modificados hasta que se realice un inventario exhaustivo con registros fotográficos. Durante la jornada, directivos y delegados del gremio, el intendente de Lincoln Salvador Serenal, y efectivos de la Policía de la Provincia verificaron el cumplimiento de esta orden judicial.

En ese contexto, Luciano Asad, representante de ATILRA, destacó que la medida busca resguardar las fuentes de trabajo ante lo que calificó como “una irresponsabilidad empresarial sin precedentes”. Señaló que la crisis afecta a más de 180 familias de manera directa y genera un daño importante en el entramado social y económico de la zona. Además, remarcó que el sindicato está brindando asesoramiento y apoyo a los trabajadores con el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que, el conflicto se agrava con la renuncia de los abogados que representaban a la empresa y con la restricción que pesa sobre los directivos de ARSA VICENTÍN, quienes no pueden salir del país sin autorización judicial. La medida, dictada por el Juzgado Comercial N° 29 en el marco del concurso preventivo de la compañía, rige desde diciembre de 2024 hasta junio de 2025, y busca proteger los intereses de los acreedores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales de la empresa.

En tanto, la audiencia convocada para este martes terminó en frustración: los representantes de la empresa no se presentaron, incrementando aún más la incertidumbre. Sobre la posibilidad de acciones judiciales, Asad confirmó que el gremio está “abriendo frentes para contrarrestar esta situación tan adversa para las familias de los trabajadores”. Sin embargo, aclaró que aún no han logrado identificar a los responsables directos del desastre en la planta.

Por último, comentó que ATILRA está a la espera de la formalización de una posible conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, la comunidad de Arenaza sigue sumida en la incertidumbre, con más de 200 familias pendientes de una definición que aporte algo de claridad a un panorama cada vez más crítico.

Cabe recordar que el conflicto comenzó hace un año aproximadamente cuando los reiterados incumplimientos de la firma con los empleados y la retención del pago correspondiente a horas trabajadas terminaron en protestas por parte de los trabajadores. Así, en este marco, desde el espacio autodenominado “Trabajadores Unidos de ARSA – Arenaza” lanzaron una convocatoria en apoyo a las más de 200 familias que luchan por su trabajo. Bajo la consigna “Trabajo, Salario y Familia” se reunieron en la plaza Rivadavia de Lincoln para protestar por sus fuentes laborales.

“Como es de público conocimiento, la empresa ARSA abonó solamente el 15% de los salarios de los trabajadores correspondientes al mes de mayo de 2024. Con motivo de ello, ATILRA efectuó la denuncia ante la Autoridad Administrativa del Trabajo de la provincia de Córdoba”, anunciaron los delegados de la planta de Arenaza a través de un comunicado de prensa y agregaron que “los directivos de la empresa no se hicieron presentes ante el Organismo y los abogados apoderados en dicha audiencia no efectuaron ninguna propuesta y solicitaron que el expediente se eleve a la Jurisdicción de la Nación”.

En ese sentido, explicaron: “Eso motivó que los trabajadores que no tienen los suficientes recursos económicos para hacer frente a su vida cotidiana y con ello soportar los gastos de traslado a la fábrica, no tuvieran alternativa que ampararse en la ley y con ello no prestar las tareas hasta tanto la empresa abone los salarios”.

De esta forma, a un año de su comienzo, el conflicto escaló al punto de que, actualmente, los trabajadores no pueden ingresar a la planta a cumplir con sus horas laborales ya que la empresa le puso candado a la puerta y suspendió las guardias, dejando en vilo a más de 200 familias.