Crece el conflicto en ARSA: renunció el único directivo en Arenaza

Oreste Vicente, el único directivo de Arsa Vicentín en Arenaza, presentó su renuncia en las últimas horas, en un contexto de incertidumbre y denuncias presentadas por Atilra Junín.

La salida de Vicente ocurre luego de que, según sus propias palabras, la Dirección General de la empresa lo dejara sin apoyo ni información. “Después de insistir y tratar de obtener información de nuestra dirección de cómo se iba a continuar, no he obtenido absolutamente nada. Realmente me siento como que la dirección nos ha dejado solos, me ha dejado solo, y eso hace que dé un paso al costado”, explicó en un comunicado dirigido a sus colaboradores.

La situación en la planta de Arenaza de Alimentos Refrigerados S.A. (Vicentín) es crítica. Tras el cese de actividades, la empresa también retiró las guardias básicas de resguardo, lo que generó preocupación en la comunidad y motivó acciones legales.

En respuesta a este panorama, este miércoles la jueza de Lincoln, la Dra. Daniela Magda Martín, dictó una medida cautelar de no innovar para proteger los activos de la fábrica “San Andrés”. La resolución ordena que los bienes permanezcan en la planta y no sean trasladados, desmantelados ni modificados hasta la realización de un inventario exhaustivo, que incluirá también registros fotográficos.

La cautelar fue solicitada por la Seccional Junín de Atilra, con la representación de los abogados Ignacio Iúdica y Eduardo Racero. Durante la jornada, en la puerta de la fábrica se hicieron presentes directivos y delegados de Atilra Junín, el intendente de Lincoln Salvador Serenal y efectivos de la Policía de la Provincia, quienes verificaron el cumplimiento de la medida.

La renuncia de Vicente y la intervención judicial marcan un nuevo capítulo en el conflicto que atraviesa la planta de Arenaza, que afecta tanto a los trabajadores como a la comunidad local.