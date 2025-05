Nueva reunión del Comité de Crisis

Esta mañana, en el Palacio Municipal, se volvió a reunir el Comité de Crisis con la presencia del intendente Salvador Serenal, funcionarios de su gabinete y de las áreas de Vialidad, Obras Públicas, Producción, Servicios Públicos y Acción Social, entre otras. Durante el encuentro se evaluó la evolución que tiene la situación hídrica, tras las intensas lluvias registradas la semana pasada en la ciudad cabecera y en las localidades del distrito.

Según se informó, al momento, no hubo que proceder a evacuar vecinos en ningún lugar del distrito. Si bien Lincoln estuvo entre los municipios con "alerta rojo" emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante la tarde noche del viernes, la tormenta afectó de forma dispar al territorio linqueño. Durante todo el viernes y el fin de semana, personal de Defensa Civil, Prevención y Vialidad estuvo monitoreando la situación en el distrito.

PRECIPITACIONES

Las localidades con mayor cantidad de lluvia acumulada durante la semana pasada fueron: El Triunfo con 287 mm., Arenaza con 260 mm., y Bayauca con 260 mm. La ciudad cabecera tuvo un promedio entre 110-120 mm. con algunos sectores que estuvieron por encima de esa medida y otros por debajo. Otros registros: Roberts, 66 mm., Carlos Salas, 43 mm., Pasteur, 26 mm.

LIMPIEZA

Desde la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Servicios Públicos se destacó el buen resultado de los operativos de limpieza realizados sobre bocas de tormenta, cunetas y con la cuadrilla de montículos. "En los días previos al temporal, se hicieron varios operativos intensivos para resguardar los principales desagües pluviales de la ciudad y en las localidades", señalaron. En ese sentido, se recuerda a los vecinos que, ante amenaza de nuevas tormentas y probabilidad de lluvias, eviten sacar basura o montículos a la vía pública para no obstruir los drenajes.

EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia, urgencia o pedido de asistencia, los vecinos deben comunicarse a la línea gratuita 107, donde personal del Centro de Operaciones Lincoln (COL) atenderá su llamada.

CAMINOS

Personal de la Subsecretaría de Vialidad se encuentra monitoreando la evolución de la situación día a día en diferentes puntos que conducen el agua a los principales canales. "Venimos tomando registros de cómo está transcurriendo la situación, por un lado, no tenemos alertas de nuevas lluvias lo cual es muy bueno; por otro lado, estamos atentos a la forma en que el agua está bajando y cruzando el distrito de oeste a este, buscando su cause natural hacia el lado de General Viamonte", puntualizaron desde Vialidad. En lo que respecta al transporte de hacienda, se recuerda a los productores que los días posteriores a lluvias que puedan comprometer el estado de los caminos, no se autorizarán certificados o permisos de Guías.

EL COMITÉ

Creado por el intendente municipal durante 2017, el comité está integrado por diversas áreas de la gestión municipal con el fin de abordar problemáticas hídricas y poner en común las acciones planificadas para prevenir y aminorar consecuencias que puedan producirse en situaciones de desastre climático. Próximamente el comité volverá a reunirse para determinar posibles centros de evacuación en todo el distrito, en caso de ser necesario.