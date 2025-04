Cristina Pannunzio y el desafío de apostar a la lectura y a la cultura en pleno 2025

El próximo sábado 19 de abril, Cristina Pannuzio dará comienzo al Encuentro de Lectura en el Centro Cultural Tero Seco de Lincoln. Así, el espacio creado junto a su hijo, el cineasta Andrés Cuervo abrirá las puertas para todos aquellos amantes de la literatura, pero también para los que desean tener un acercamiento por primera vez. El taller se brindará una vez al mes, a las 16:30 horas y requiere de inscripción previa. Así, a todos los participantes se le enviará previamente una selección de cuentos o escritos que se debatirán en cada encuentro. La apuesta cultural incluye obras de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Manuel Mujica Lainez, Silvina Ocampo, entre otros. Además, la jornada que durará dos horas, contará con un break con café y cosas dulces para compartir.

“En el Centro Cultural siempre ofrecemos diversas propuestas y a mí, este año se me ocurrió llevar adelante un Taller Literario porque me interesaba hacer algo con la literatura”, explicó la ex docente nacida en Chacabuco pero considerada ya una linqueña absoluta y agregó: “Decidí hacer este encuentro y trabajar con cuentos, algunos son conocidos y otros la generalidad no los conoce pero son magistrales. Entonces, con una lectura previa, la gente va y yo explico sobre el autor, charlamos y realizamos una aproximación al cuento”.

En ese sentido, la profesional contó que ya hay varios inscriptos y que se sorprendió por la cantidad de interesados. “El Taller apunta a todas las personas que les interese la lectura, ya hay anotadas personas de diversas edades y formaciones”, reveló y agregó que “el año pasado brindé un taller de escritura y fue muy bueno. Ahora sumamos esta propuesta cultural al Centro para aputar a todos aquellos que disfrutan de la lectura”.

¿Qué es Tero Seco?

El Centro Cultural Tero Seco se caracteriza por su fervor hacia la excelencia en cada tarea emprende. Localizados en Av. Maipú 283, el lugar se destaca por la prestación de servicios de Cursos - Talleres, siempre buscando superar las expectativas de los amantes de la cultura.

El Centro es un espacio que organiza proyecciones de cine y talleres de escritura creativa para jóvenes y adultos donde se busca explorar nuevas formas de contar historias. Además, se intenta crear una comunidad de escritores y escritoras.