A 49 años del golpe militar, se rindió memoria a los ocho desaparecidos linqueños

En el día de ayer, lunes 24 de marzo, en el Parque General San Martín, se llevó a cabo el acto oficial en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse un nuevo aniversario del último golpe de Estado.

A 49 años del derrocamiento de María Isabel Martínez de Perón por parte de la Junta Militar en 1976, el pueblo de Lincoln recordó a los desparecidos linqueños en el "Espacio de la Memoria", ubicado en el Parque Municipal; lugar donde los 8 robles rinden eterno homenaje a los 8 jóvenes que fueron víctimas del terrorismo de Estado perpetrado entre 1976 y 1983.

En este marco de respeto, hubo un sentido minuto de silencio en memoria de los ocho jóvenes desaparecidos oriundos de Lincoln: Dora Esther Franzosi, Elvio Fernando Franzosi, Fernando Octavio Fracchia, José María Cané (h), Roberto Luis Stéfano, Osvaldo Nereo Depratti, Daniel Alberto Di Nella y Samuel Ángel Stola.

Posteriormente, Ramón Parera, jefe de Gabinete, haciendo uso de la palabra en nombre del Departamento Ejecutivo sostuvo: “Es primordial tener memoria de lo que ha pasado en la historia argentina para no volver a cometer esos garrafales errores que nos destruyen como sociedad”.

“El respeto a los Derechos Humanos es fundamental para el ejercicio de la democracia; si no hay respeto, la democracia no existe o es muy endeble", subrayó Parera. Y agregó: "Hoy estamos ante una actualidad negacionista de lo que ha pasado en la dictadura y eso también permite avasallar derechos civiles, políticos y sociales de gran parte de la población, en especial de los más vulnerables. El Estado tiene únicamente razón de ser en tanto y en cuento proteja a sus ciudadanos, en especial a los más vulnerables”, sentenció el Jefe de Gabinete. Y concluyó su discurso reflexionando: “Hoy y todos los días del año debemos buscar Memoria, Verdad y Justicia. Pero no se puede concebir la Memoria si olvidamos la historia; no se puede apelar a la Verdad si hacemos de la mentira una bandera y no vamos a tener Justicia si se gobierna con corrupción”.

A su fin, el intendente Salvador Serenal y el jefe de Gabinete, Ramón Parera, junto a familiares de los desaparecidos y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Patricia Galinelli, colocaron una ofrenda floral en nombre del “Pueblo de Lincoln” sobre el monolito que recuerda a los 8 desaparecidos linqueños y que está emplazado en este emblemático lugar que ha sido dispuesto en el Parque Municipal.

La jornada contó con el acompañamiento de las banderas de ceremonia de las distintas educaciones educativas linqueñas, instituciones intermedias, clubes y fuerzas vivas; referente Omar Molina de la Iglesia Bautista Visión Restauradora; la agrupación Linqueños por los Derechos Humanos; familiares de las víctimas de la dictadura militar y vecinos de la comunidad.