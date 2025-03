Tiene 75 años y está al frente de una de las agrupaciones artísticas que deslumbra en el CarnavaLincoln 2025

Miguel Ángel Borghi tiene 75 años y desde sus 18 años forma parte de Samba Samba, una escuela artística de Lincoln que cada año deslumbra en el carnaval, la fiesta mayor del distrito. Así, luego de ocupar distintas funciones dentro de la asociación, hoy está al frente de la Dirección Coreográfica y Vestuarista. “Mi mayor recuerdo es que mis padres me vieron ser feliz en el desfile”, sostuvo Miguel y agregó que “la idea de armar una escuela surgió cuando tenía 18 años, iba a la Escuela Normal de Lincoln y llegaba la época del carnaval, entonces decidimos armar algo”.

En ese sentido, reconoció que siempre fue muy artístico y “un fanático del carnaval brasileño desde chico”. “Me encantaba el carnaval, Brasil es un país que amo, por eso, creo que toda la magia viene desde ahí”, contó Miguel y agregó: “Empecé como pasista porque el físico me lo permitía, pero fueron años muy difíciles porque había mucho prejuicio en la sociedad y vivíamos en una ciudad pequeña”.

Así, Borghi contó que antes “la gente catalogaba con cualquier cosa a la persona que entraba en la comparsa. Y ahora pasa lo contrario. Hoy tengo mucha gente anotada para participar y tengo que estar agregando trajes al último momento”.

En cuanto a la comparsa, como Director Coreográfico y Vestuarista, confesó que, para el carnaval, comienzan a trabajar desde el mes de abril, donde lo primero que se define es la temática y la música acorde. De allí, los colores y vestuarios. “He hecho temas creativos como el cielo y el infierno, los incas en busca del sol, camino al arco iris, la edad de la inocencia, Arabia y el imperio ruso”, manifestó el hoy acompañante del portabanderas de la agrupación y agregó: “Para este año elegimos ´Seguimos volando´, que significa que continuamos en busca de la imaginación y creatividad”.

“Lo que más me gusta es desfilar en la calle. A veces, mi familia me dice que ya es hora de retirarme, pero yo no puedo ver el carnaval desde afuera, tengo que participar porque es parte de mi vida. Son muchos años de trabajo”, contó Miguel emocionado y explicó que hoy, el rol que cumple en el desfile le exige mucho saludo y sonrisa a la gente.

Reconocimientos

En ese sentido, relató que, como agrupación han alcanzado grandes reconocimientos y premios, como el que una vez le dieron desde el Gobierno Nacional y viajaron a Brasil con todo pago. “El premio de este año por parte de la Provincia de Buenos Aires significó mucho. Fue un acto muy emotivo donde cuatro representantes del carnaval fuimos elegidos dentro de las 135 comunas que tiene la Provincia”, mencionó y añadió: “A mí me eligieron por un proyecto que había presentado en el año 2024 sobre tratar de llevar la inquietud a las escuelas primarias y secundarias para seguir marcando la identidad de nuestra fiesta más importante, que es el Carnaval. Para fomentarla en los que vienen atrás. Porque uno no es eterno”.

La escuela del carnaval

Hoy, Samba Samba la integran 80 personas aproximadamente, entre baile y batucadas. Generalmente se presentan 50 personas en el baile y 30 en batería, pero también ocurre que, en cada presentación, la gente pide formar parte del desfile. “Yo no sé decir que no, por eso corro hasta el último momento, pero me encanta que la gente se sume a esta fiesta linqueña y sea parte. Acá no hay límites de edad ni de físicos”, aseguró y afirmó: “Quiero que todo el mundo disfrute y viva el carnaval, es la única forma de mantener viva nuestra cultura”.

Por último, Miguel contó que, además del carnaval de Lincoln, la agrupación realiza eventos privados, fiestas populares y presentaciones en otras ciudades. “Antes teníamos la agenda llena siempre, pero hoy, los costos del transporte dificultan mucho nuestra participación en otros lugares”, sostuvo y cerró “nos sostenemos con los premios que obtenemos del carnaval y con fiestas privadas”.