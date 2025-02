Duro descargo de Serenal ante el voto negativo de concejales a una licitación clave para el Carnaval

A pocos días del comienzo del CarnavaLincoln 2025, el intendente Salvador Serenal realizó un duro posteo en rechazo a la decisión del Concejo al rechazar la licitación para infraestructura para el Carnaval y pidió que la fiesta mayor del distrito sea "una verdadera política pública". Es que, al haberse presentado un solo oferente, debió pasar por el Concejo pero el órgano rechazó rubricar la adjudicación con el voto mayoritario conformado por nueve ediles.

“Anoche, en la sesión del Concejo Deliberante, reunida para tratar una de las licitaciones en cuanto a la infraestructura a contratar (escenario, sonido, iluminación, pantallas, grupos electrógenos, técnica), un grupo de concejales rechazó y no aprobó dicho paso administrativo (Arning, Sofía; Barbatto, Estela; Carmisciano, Jorgelina; Castillo, Luis; Esterlús, Claudia; Fernández, Jorge; García Iglesias, Alexis; Paoletti, Aldo; Terrón, Carlos)”, denunció el Jefe Comunal y continuó: “No podemos dejar pasar este hecho irresponsable que desprecia una fiesta popular, que no repara en su carácter cultural, turístico y social”.

En ese sentido, Serenal manifestó: “A esos concejales quiero decirles que con su rechazo no votan en contra de un intendente: están votando en contra del Carnaval Artesanal y sus 136 años de historia, están votando contra los más de 100 motivos, hacedores y artesanos, están votando en contra de los 4.000 trabajadores que directa e indirectamente se benefician con un evento estacional, votan en contra de los clubes deportivos que potencian su actividad social con lo recaudado durante cada noche de corso, votan contra el comercio y el desarrollo económico local, en suma, votan en contra de lo que más amamos y nos identifica como linqueños”.

En esa misma línea, el Intendente explicó que desde el inicio de su gestión se compromentieron con transformar al Carnaval Artesanal en una verdadera política pública. “Eso significa y significó un enorme trabajo para que nuestra fiesta mayor tenga una estructura en el organigrama municipal, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas, con el objetivo de que los vecinos sepan en qué se gasta cada peso que va destinado a la realización de este evento”, afirmó y agregó: “Ese esfuerzo también hizo que el Carnavalincoln se consolide en la agenda turística del país y que por ello, actualmente, demande una infraestructura acorde para alojar un desfile de cuatro horas y cientos de motivos, espacios aptos para el público como tribunas, mesas y sillas de cantinas, vallado para la seguridad y orden del recorrido (siendo un evento cada vez más masivo), así como un escenario para asegurar la puesta técnica y artística que merece nuestra única Fiesta Nacional reconocida así por el Congreso de la Nación en 2018”.

Por último, concluyó: “El Carnaval de Lincoln es una fiesta que requiere apoyo y compromiso para seguir creciendo y beneficiando a la comunidad. La decisión de estos concejales es un paso atrás para un evento tan arraigado en nuestro Distrito”.