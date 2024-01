Identificaron al joven que robó una moto en Roberts

En horas de la mañana del miércoles, el personal de la Comisaría de Lincoln, junto al de la Subcomisaría de Roberts, dieron cumplimiento a una órden de allanamiento en una vivienda de calle Fortín Ancalu 1700, en el marco de una causa por el hurto de una motocicleta ocurrido, días atrás, en la localidad de Roberts.

En este marco, según fuentes policiales, tras haberse establecido que este sujeto, de 20 años de edad, no resultaría ajeno al hecho, se realizó un “allanamiento en la urgencia” en su domicilio donde secuestraron elementos que “guardan relación directa con el hecho que se investiga”. No quedó aprehendido porque no se hallaba en el lugar.