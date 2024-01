“El artesano tiene mucho sentimiento, más allá del tema de costo y tiempo”

El gobierno municipal de Lincoln nombró, por primera vez en su historia, a un artesano al frente de la Comisión del Carnaval. En este sentido, el flamante presidente, Leo Michelli, dialogó con Democracia acerca de la situación económica que afecta el normal desarrollo de la Fiesta Mayor de todos los linqueños, que se llevará a cabo durante cinco noches de febrero (9, 10, 11, 12, y 13 de febrero) a lo largo de la avenida Massey.

Además, Michelli contó que en esta edición se ha aumentado la lista de premios para compensar el esfuerzo y las horas de trabajo de los artesanos y dijo que planea crear escuelas con el objetivo de que “no se pierda la tradición de la cartapesta”, ya que el Carnaval de Lincoln, “es reconocido a nivel nacional por su calidad artesanal”.

- ¿Qué significa para vos presidir la Comisión del Carnaval de Lincoln?

- La verdad que significa mucho para mí porque es algo histórico, que un gobierno municipal piense en poner al frente del Carnaval de Lincoln a un artesano me llena de orgullo. Porque no es solamente la fiesta, que se comenzaba a trabajar en el mes de septiembre y terminaba en febrero, y después no se volvía a retomar el trabajo hasta la próxima fecha, la decisión a partir de ahora es continuar durante todo el año y para mi es un gran desafío, estoy muy agradecido por la oportunidad.

-Este año van a ser menos noches que las habituales, ¿Por qué?

-Esta edición va a ser atípica por el contexto económico, van a ser pocas noches, nosotros teníamos programado dos fines de semana con siete noches y tuvimos que cancelar y decidir que sean solo cinco, 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero, estas últimas fechas, feriado de Carnaval. Así que, por primera vez, va a ser un fin de semana completo a raíz de la situación que enfrenta nuestro país.

- ¿Te has reunido con los hacedores del Carnaval?

- Nosotros somos un grupo, más allá de que yo esté a cargo de la Comisión, hemos mantenido reuniones con todos los hacedores. Lincoln tiene, no solo lo artesanal, sino que también sus atracciones mecánicas, carros musicales, batucadas, y comparsas, todos son importantes.

-Los costos de los materiales son elevados, ¿Cómo los ayudaron?

-Nosotros incrementamos la lista en un 70, 80%, y los primeros premios en un 100%. Le dimos la posibilidad de ofrecerle un adelanto, antes del 20 de enero, que va a ser de un 30% del primer premio, que eso los va a ayudar, por lo menos, a paliar este desajuste que hay en precios, que va movilizado día a día. El artesano tiene mucho sentimiento, por ahí más allá del tema de costo y tiempo, siempre cuando llega la hora de trabajar por el Carnaval le ponen todo el alma y el corazón y por ahí se olvida un poquito de los tiempos. Pero sí, uno ha entendido que hoy el tema del premio está siendo, dentro de todo, bajo a lo que realmente se merece el hacedor del Carnaval.

- Se tiene en cuenta las horas de trabajo del hacedor, ¿pensaron en eso?

- El artesano trabaja mucho tiempo durante el año y estos últimos meses más aún, que son los más duros de calor, se le dedica entre 14 y 15 horas por día en galpones con 40 grados. El esfuerzo que hace un artesano es muchísimo, nosotros tratamos siempre de llevar una lista de premios lo más acorde que se pueda, pero hay que reconocer que hay mucho profesionalismo detrás de cada uno de ellos. La gente queda maravillada con las confecciones de las caricaturas y de los muñecos que se hacen acá en Lincoln.

- ¿Tienen intención de crear escuelas de artesanos?

- El gran punto de estar en la comisión es tener una renovación de artesanos, porque en los últimos 20 años la gran problemática es que no aparecen artesanos nuevos. Nosotros vamos a trabajar para crear un semillero porque queremos una renovación. Sí, tenemos excelentes artesanos, pero hay gente de 40 y 50 años trabajando en el Carnaval que quiere dejar y está bueno que se pueda dar esa renovación. Pero para darla tenemos que brindarle herramientas donde podamos armar escuelas, tanto sea en la ciudad cabecera como en las 10 localidades que tenemos del partido para que no se pierda la tradición de la cartapesta.

El otro día miraba a los artesanos del Carnaval de Gualeguaychú, uno de los mejores del país, y creo que Lincoln está número uno en cartapesta. Sabemos que tenemos un nombre en el país y vamos a buscar mejorarla día a día.

- Las instituciones están trabajando en la elección de sus embajadoras culturales, ¿Cómo vienen con ello?

- Hay una Comisión de Embajadoras que está trabajando con las instituciones, agrupaciones de comparsas y de peñas de clubes locales y nacionales. Se está trabajando en eso, ya se anotaron muchas y vemos que está muy bien predispuesta.

- ¿Por qué la gente tiene que venir al Carnaval de Lincoln?

- Bueno, primeramente, porque Lincoln tiene mucha variedad en motivos de Carnaval, mucha calidad y nosotros apostamos, más allá de esta situación económica, al recorrido que se haga sobre la avenida Massey.

Siempre teníamos espectáculos de primer nivel y este año vamos a apostar por otro tipo de espectáculos por el tema del ahorro que nos obliga a no gastar ese dinero para que quede acá en Lincoln.

Nosotros invitamos a toda la Región para que se acerque a esta hermosa fiesta que va a ser muy alegre, se van a divertir, la van a pasar bien y va a haber muchos motivos de cartapesta para mirar. Los invito a todos, porque la verdad que se van a ver gratificados con los trabajos que se van a realizar en esta edición del Carnaval 2024.