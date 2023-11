Morena Zárate: la destacada atleta de Lincoln que brilla a nivel nacional

Con tan solo 17 años, Morena Zárate brilla en el atletismo a nivel nacional. Así, durante este 2023, la joven logró importantes resultados como salir campeona provincial en 100 y 200 metros; campeona de la copa Buenos Aires en 100 metros; campeona en 100 metros con récord de campeonato, campeona en 200 y campeona en posta 4x100 en el Torneo Nacional U18; sub campeona en 200 metros en el Iberoamericano u18 de Perú; campeona en 100 metros y en posta 4x100 en Torneos Evita y récord provinciales en u18, u20 y u23 en 100 metros.

“Fue un año muy importante, el mejor. Venía de dos lesiones en el gemelo izquierdo, eran unas lesiones grandes. Y bueno, este año arranqué medio tarde. Porque estaba entrenando sola y con otro profe que me daba los planes y así iba. Pero bueno, no iba mucho a la pista porque no sabía qué hacer”, relató Morena y agregó “más o menos me hacía los planes yo misma. Veía las cosas que me daban antes y me los hacía”.

Así, a pesar de comenzar sus entrenamientos de forma tardía, Morena pudo competir en el Iberoamericano de Perú. “Fue una experiencia muy linda. Me tocó un grupo hermoso y a ese nivel es impresionante cómo se manejan todos. Es muy diferente a lo que es acá. Mucho más rápido”, confesó la joven y contó que al atletismo en ese tipo de competencia “le prestan más atención y es mucho más profesional”.

En cuanto al recibimiento que obtuvo al llegar a Lincoln, Morena contó que “fue muy lindo, me recibieron re bien. Me fueron a buscar los bomberos, nos subimos con Germán, y llegamos al Municipio donde nos recibió el intendente Salvador”.

Por último, la atleta destacó la necesidad de contar con una beca para poder continuar entrenando y de mejorar las condiciones de la pista de entrenamiento. “Hay cosas que se tienen que mejorar”.

Su encuentro con Serenal

Luego de su logro en Perú, el Intendente de Lincoln recibió a Morena en su despacho. Al respecto, señaló: “A lo largo de los últimos años Morena Zárate viene representando y dejando bien en alto el nombre de nuestra ciudad y del Distrito en diferentes competencias de atletismo en las que ha participado, no solo por los excelentes resultados y marcas obtenidas, principalmente por el ejemplo de compromiso y superación que significa para sus pares”.

Y remarcó: “Los resultados son los que muchas veces llaman la atención, pero atrás de esas marcas y medallas obtenidas hay un gran compromiso con el deporte, una conducta fundamental, la constancia en el entrenamiento y las ganas continuas de seguir e ir por más, y esto es lo que verdaderamente importa”.

Por último, el Jefe Comunal dijo: “More cierra un año maravilloso con grandes logros deportivos que son fruto del esfuerzo, sacrificio y compromiso. Su persistencia y disciplina son un ejemplo de sacrificio y trabajo para todos los deportistas linqueños”.

La palabra de su entrenador

En cuanto a la preparación física de Morena durante este año, su profesor Germán Salazar dijo que “fue todo muy rápido. Un día vino la mamá de Morena a proponerme ser el entrenador porque la veía muy sola y sin rumbo. Si bien tenía una base de entrenamiento, ella no sabía para qué entrenar. No tenía un punto de partida y hacia dónde iba.

Entonces, lo analizamos con Alexis Escalser y la aceptamos rápidamente, hicimos un análisis y ahí se empezó a planificar”, y añadió “ya sabíamos quién era Morena y el potencial que tenía, pero no esperábamos que venga con nosotros. Además, nos vino muy bien también para empezar a entrenar gente. Gracias a ella y al trabajo que hicimos pudimos atraer a más chicos para la Escuela Municipal de Atletismo que estamos armando”.

En ese sentido, remarcó que “el logro de Morena no fue solo en Perú, sino acá también, porque hace que los chicos vengan y pregunten, motiva a los demás para volver a entrenar”, y mencionó que “fue un logro cumplido e inesperado, porque estábamos ´desocupados´ del atletismo, porque mi última experiencia como entrenador había sido Eduardo Pereira, que se había ido a estudiar”.

El atletismo en Lincoln

En cuanto al desarrollo del deporte en la ciudad linqueña, Germán dijo que “Lincoln siempre se destacó en la velocidad y en el armado de posta. Creo que tiene que ver por la formación que deben haber tenido algunos profesores y la dedicación del espíritu amateur de cada uno de ellos”, y destacó “muchas veces se ven los podios, pero no se ve el trabajo que hay detrás. Muchas veces ponemos dinero en nuestro bolsillo, nos quedamos hasta altas horas estudiando, planificando, y no digo que no lo hagan en otros lados, pero históricamente acá tenemos un profesorado con un profesor que viene de Junín que es muy bueno, Jorge Di Leo, y le ha generado una gran base a las nuevas generaciones de profes”.

Por último, manifestó que Alexis Escalser a partir de este mes va a empezar a entrenar oficialmente. “Ya viene trabajando gratis, porque por una cuestión de elecciones no se podía incorporar gente, pero ya Salvador Serenal se comunicó con él para avisarle que va a arrancar en la Escuela de Atletismo Municipal”, y agregó “solo estamos esperando el llamado final para que lo incorporen y así poder trabajar con más dedicación por el atletismo linqueño”.