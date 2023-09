Miguel Fernández: “No venimos a destruir nada, venimos a trabajar sobre lo que falta”

El jueves, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal recibió a Miguel Fernández, candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, y actual intendente de Trenque Lauquen.

Juntos compartieron un encuentro en el que abordaron los desafíos que tiene por delante la provincia de Buenos Aires y la forma de trabajo que necesitan adquirir los municipios, a través de una ampliación de la autonomía municipal.

Primeramente, Serenal recibió a Miguel Fernández en el Palacio Municipal donde conversaron sobre distintos ejes que hacen a la gestión de los municipios y el nivel de ejecución de las obras tanto las que se llevan adelante con fondos propios y las que se hacen con fondos afectados que gira el gobierno provincial. En ese sentido, el mandatario linqueño señaló la realidad que atraviesa el Distrito de Lincoln al igual que otros municipios del interior que vienen haciendo importantes esfuerzos financieros para garantizar la continuidad de las obras que están en marcha con fondos propios. “El atraso en el giro de fondos siempre resulta un limitante, más aún con una inflación mensual como la que estamos viviendo porque el desfasaje de precios hace que los valores queden muy alejados del presupuesto original y que debamos cubrir con fondos propios esas inversiones”, indicó el Jefe Comunal.

“Un ejemplo es lo que sucede con los Juegos Bonaerenses donde el fondo provincial erogado no alcanza el 40% del valor real que significa para un municipio el viaje y estadía de su delegación en Mar del Plata”, explicó Serenal en alusión a la inminente participación de la comitiva linqueña que tendrá más de 200 participantes en las finales provinciales.

Por su parte, Miguel Fernández, quien también presidió el Foro de Intendentes Radicales, hizo mención a la situación de angustia social que vive en la Argentina, el descreimiento que existe frente a políticas económicas de corte electoralista y el trabajo con los municipios que exige el próximo gobierno para que estos tengan mayor autonomía en la toma de decisiones y un mayor aporte en los fondos coparticipables. “La Argentina vive un momento crítico sobre el cual hay una opción que es permanecer igual, posición que representa Sergio Massa a quien el 70% del electorado no votó buscando un cambio; y otra que se basa justamente en generar un cambio y es la alternativa que nosotros proponemos con un cambio racional”. Y afirmó: “Algunos suponen que el ‘voto bronca’ o voto castigo es ´que explote todo´ y esa no es la solución porque de una explosión solo surgen nuevas dificultades. Tiene que haber un cambio racional, con propuestas serias y los pies sobre la tierra porque con humo no se resuelven los problemas de la Argentina”.

Rueda de prensa

Durante la atención a periodistas, Salvador Serenal resaltó el valor de la candidatura a gobernador de la Provincia de Néstor Grindetti y Miguel Fernández. “Es una fórmula que tiene la virtud de postular a dos intendentes bonaerenses, y nadie mejor que ellos porque conocen la realidad y las problemáticas que se viven en una ciudad, saben qué hacer para cambiar una provincia que tiene mucho por hacer y que, en muchos casos, hoy está padeciendo medidas que se toman de forma unilateral sin consultar o saber qué pasa en territorio”, expresó el Intendente de Lincoln.

En esta línea, Miguel Fernández resaltó la importancia de ordenar la economía, de tomar medidas en materia de seguridad dando herramientas a los municipios para disponer de mayor recurso humano y capacidad técnica “porque el problema que hoy se vive en el conurbano, más tarde o más temprano, va a terminar pasando en el interior si no se toman medidas ahora”. En tanto, en materia de salud el intendente de Trenque Lauquen se expresó respecto a la necesidad de abordar la problemática fortaleciendo la regionalización del sistema sanitario. “En la provincia, en muchos casos, el problema no es la falta de recursos o médicos sino la centralización que existe en algunos puntos lo que deja regiones y ciudades con nulo o escasa cobertura”, puntualizó Miguel Fernández.

En ese sentido, Serenal dijo que “en Lincoln estamos ejecutando 38 viviendas con Provincia, pero un distrito pegado al nuestro, que es Vedia, están ejecutando 115. Nosotros también podríamos ejecutar 115 o 200. Pero bueno, esa diferencia está”.

Por último, el candidato a vicegobernador por Juntos por el Cambio sostuvo: “Nosotros no venimos a destruir nada, venimos a trabajar sobre lo que falta. Proponemos un gobierno de cercanía, mirando los problemas de la gente para resolverlos con recursos económicos pero que se apliquen directamente en el territorio donde viven esas personas”.