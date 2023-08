“Los 12 años de gestión de Jorge Fernández ya son parte de la historia”

Bernardo Baccello, tiene 38 años, es contador, actual concejal del Frente de Todos y precandidato a intendente de Lincoln por Unión por la Patria. En las próximas elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias (PASO), compite con Jorge Fernández en la interna y utiliza el eslogan de campaña “Bernardo le gana”. Además, trabajó en el Ministerio de Transporte de la Nación, es muy apegado a Alexis Guerrera, y gestionó ante Provincia muchas obras que fueron para el distrito de Lincoln. “Desde chico sentí la curiosidad por la cuestión política y en la Universidad lo terminé de despertar luego de estudiar materias de historia. Allí, empecé ahí a tener un despertar y curiosidad cada vez más profunda sobre la importancia de la intervención del Estado”, relató Bernardo y contó que luego de trabajar durante muchos años en el sector privado, regresó a Lincoln para trabajar en Anses.

“Allí es donde empecé a sentir un mayor compromiso y a involucrarme más en el camino de lo público”, reconoció y agregó que “en el Concejo Deliberante en donde transité una mayor militancia y la política”.

En ese sentido, el actual Concejal manifestó que le gusta mucho más la gestión que lo legislativo y que tiene muy presente el trabajo en Anses, porque a pesar de que fue corto, fue muy intenso y positivo. “Luego de generar un buen proyecto o idea el problema está en quién debe llevarlo a cabo. Entonces, en la práctica dependés de que otra persona lo realice. Y ahí es donde quedo en un híbrido y no me llena tanto, por eso me gusta mucho más la gestión, el hacer y estar en contacto con la gente”, remarcó Baccello y agregó “lo social me gusta muchísimo, toda mi vida fui de tener muchos amigos y de estar vinculado con instituciones. El poder estar al servicio de la gente y dar una mano donde más se necesita”.

Al respecto, el pre candidato a Intendente de Lincoln por Unión por la Patria dijo que “el compromiso con la comunidad es importante para todos, porque allí es donde uno se realiza y se siente feliz”.

Su relación con Alexis Guerrera

En cuanto a su trabajo en el Ministerio de Transporte de la Nación, Bernardo expresó que le aportó mucha experiencia y que encontró en Guerrera a una persona íntegra, con mucho liderazgo y capacidad de gestión. “Es una persona muy importante para mi carrera porque no solamente pude aprender mucho de él; sino que es fuente de permanente consulta. Es un referente que nos guía y nos orienta mucho en el paso a paso de lo político”, sostuvo y añadió “independientemente de la gestión, hay un vínculo político para con él como referente de la Cuarta Sección Electoral”.

En ese sentido, remarcó que “Alexis quiere que yo sea intendente de Lincoln” y que le ha abierto muchas puertas. “Eso es de buena persona, además tiene muy en calor cuál es el rol que cumple cada uno en su función. Entonces cuando uno tiene las cosas claras, después es todo mucho más fácil”.

Sus gestiones en Lincoln

Respecto a las gestiones que llevó adelante para la concreción de distintas obras y servicios en la ciudad, Baccello reconoció que lo ayudó el vínculo con algunos funcionarios nacionales y provinciales. Como ejemplo, remarcó la línea de 33 que une Lincoln con el El Triunfo donde se realizó un trabajo en conjunto con la Cooperativa Eléctrica. “Eso es un poco lo que pregono, que es la importancia que hay en trabajar en conjunto con las instituciones y articular con ellas”, resaltó y agregó “a través de Leonardo Nardini pudimos avanzar con los proyectos y no solo que estamos trabajando en esa licitación que ya se concretó; sino que estamos a punto de poder licitar también un segundo tramo para hacer desde El Triunfo hasta la intersección de la Ruta 70 que va a beneficiar a Martínez de Hoz y a Quiroga”. Además, destacó que “los proyectos técnicos para repavimentar tanto la Ruta 50 como la Ruta 68 están avanzando y esperemos que en el corto plazo los podamos concretar”.

La condena a Jorge Fernández

Bernardo Baccello enfrentará en la PASO a Jorge Fernández, ex intendente de Lincoln condenado hace unas semanas a seis años de prisión por asociación ilícita. Así, el Concejal dijo que sus diferencias con él son políticas y que responden a diferentes formas o modos de llevar adelante una campaña electoral. “Nosotros siempre planteamos que debíamos mirar para adelante y correr el eje para que Serenal no tenga como bandera la cuestión del juicio; sino que se necesita debatir en serio cómo vamos a hacer para resolver los problemas de la gente”, expresó y agregó “es decir, cuáles son las decisiones políticas, los proyectos para trabajar de ahora en adelante”.

En ese sentido, aseguró que “el peronismo va a dar vuelta la página, los 12 años de gestión de Jorge Fernández ya son parte de la historia y que ahora es otro tiempo y en ese otro tiempo hay una generación de quienes éramos jóvenes militantes en su momento y hoy somos jóvenes dirigentes”, y añadió que “tenemos nuestros proyectos que son diferentes a los de él, con nuevas propuestas y nuestra forma de interpelar a Salvador Serenal con ideas. Creo que ahí es donde hay que centrar la discusión política hoy y entenderla como una herramienta de transformación”.

Por último, el pre candidato aseguró que su slogan de campaña “Bernardo le gana” está dirigido a todos sus contrincantes, pero sobre todo “a los inconvenientes que tenemos en salud, en educación y movilidad” y afirmó que “el actual intendente de Lincoln y sus concejales votaron en contra del programa Puentes que consiste en acercar un Centro Universitario a los vecinos de cada distrito independientemente del color político”.

Así, Baccello expresó: “Hay tres herramientas claves: el presupuesto municipal, la plusvalía y la ley de hábitat. En esas tres cuestiones debemos enfocarnos y trabajar fuertemente para generar lotes con servicio y gestionar en Nación y en Provincia los programas de vivienda”, y concluyó “lo que no tenemos que hacer es mentirle a la comunidad y no prometer cosas que no se pueden cumplir”.