El Tribunal condenó a Jorge Fernández a la pena de seis años de prisión

Hace instantes, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín integrado por los jueces Karina Piegari, Pablo Mases y Esteban Melilli dieron a conocer la sentencia respecto a los cuatro ex funcionarios de Lincoln por actos de defraudación contra las arcas de dicho municipio

En este marco, el tribunal condenó por unanimidad a Jorge Fernández, ex intendente de Lincoln, a la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos "por asociación ilícita, en concurso real con defraudación contra la administración pública en reiteradas oportunidades en concurso real con uso de documentos falsos durante los años 2009 y 2012".

Por su parte, y por los mismos delitos, también condenó al ex contador municipal, Walter Daniel Fernández recibió la pena de cinco años e inhabilitación para ejercer cargos públicos. También fue condenado el ex tesorero, Marcelo Roberto Porto, a la pena de cinco años de prisión e idéntica inhabilitación. Por su parte, el ex secretario de Hacienda, Mario Enrique Ruíz, resultó absuelto por “no hallarse indicios probatorios” en su contra.

La sentencia no está firme y puede ser apelada por los condenados.

AMPLIAREMOS