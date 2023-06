Por primera vez en su historia, el Aero Club de Lincoln adquirió un avión 0 km

Fundado el 22 de mayo de 1945, el Aero Club de Lincoln adquirió por primera vez en su historia un avión 0 km. Se trata de una Tecnam P92 MKII, una aeronave de ala alta de dos asientos que combina ingeniería de calidad con un diseño elegante. Sus principales virtudes incluyen rendimiento excepcional, seguridad, confiabilidad, comodidad, visibilidad y, por último, versatilidad.

En diálogo con Democracia, Fabio Dresti presidente de la emblemática institución, resaltó la relevancia de la compra y aseguró que “representa un hito importante en nuestra capacidad para ofrecer experiencias de vuelo de calidad, así como la instrucción y formación de nuevos pilotos”.

¿Qué significa para la institución adquirir este avión 0km?

Fabio Dresti: Significa muchísimo. Nunca se compró un avión nuevo. Es una nueva generación de aviones que está saliendo ahora y quiero destacar que la compra fue iniciada y gestionada por Cornelio Donovan cuando él era presidente de la institución junto a todos los miembros de la comisión directiva.

¿Este avión va a ser adquirido para escuela?

F.D.: Si bien es para la parte de escuela, no netamente es su objetivo final. En ese caso, sería sólo para la parte más avanzada, o sea, los pilotos comerciales, recibidos y los que ya tengan licencia y quieran hacer navegaciones, porque lo que tiene este avión es mucha tecnología de navegación y tiene pantallas Garmin táctiles, todo digital. Eso favorece un montón porque estás entrando en la nueva generación instrumentos de navegación. Lo adquirimos más que nada para eso, para dar un salto de calidad en la instrucción porque nosotros podemos dar las licencias de piloto privado, comercial, aeroaplicador e instructor de vuelo en la escuela, en el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil.

¿Con esos títulos salen de acá?

F.D.: Exactamente, te recibís con el título de Piloto Privado de Avión (PPA). Después vas escalando las licencias, que eso te lo dan las horas de vuelo y cuantas más horas tengas, estás habilitado a rendir cierta licencia.

La escuela de pilotos

¿Cuándo fue fundada?

F.D.: El Aero Club se fundó el 22 de mayo de 1945. Este año cumplió 78 años y la escuela fue casi de la mano de la fundación. Es decir, la creación de la institución fue para eso, para fomentar la actividad aeronáutica, lo dice el estatuto. Y eso, significa crear pilotos. Hoy en día, la escuela tiene 19 alumnos, que es muchísimo. Nunca habíamos tenido tanta cantidad. Tenemos muchísima actividad.

- ¿A qué se debe tanta cantidad de alumnos?

F.D.: Hay muchos factores. Algunos chicos están haciendo el curso para hacer carrera, o sea, para dedicarse a vivir de la profesión. Y también hay varias personas, me incluyo yo en el momento que hice el curso, de que llegás a una edad en que ya dejás de resignar cosas y lo hacés porque te gusta. Es decir, se puede tomar como una carrera o un hobby, pero hay que remarcar que no es algo barato. Hoy en día necesitas mínimamente 50 mil pesos mensuales, como para poder hacer el curso en los dos años que tenés para hacerlo. Porque desde dos meses a dos años te lleva.

¿Cómo pueden hacer para inscribirse los interesados?

F.D.: Pueden contactarnos por las redes sociales y automáticamente les paso mi teléfono y lo hacemos más directo.

¿El curso es teórico y práctico?

F.D.: El curso es básicamente práctico, obviamente, tenés mucha parte de teoría, pero vos cuando empezás el curso, ya desde la primera hora empezás volando el avión con el instructor. No es que tenés una introducción de teoría y después volás. Algunas escuelas lo hacen, pero la mayoría no. Ahí empezás el curso y hacés una teoría. Y cuando te subís al avión decis ‘no me gustó’ o lo que sea.

Actualidad del Aero Club

¿Cuál es el presente de la institución?

F.D.: Institucionalmente estamos impecables, tenemos personería jurídica al día, todo habilitado. Estamos tramitando ahora lo que se llama el ‘permiso precario de uso’ porque nosotros funcionamos dentro de un aeródromo. En todo este predio, que es un aeródromo provincial, cada usuario necesita tramitar un permiso precario de uso que es como una especie de contrato alquiler. O sea, la provincia te cede el uso de esa parcela, de ese lugar donde vos estás, que estás ocupando, y el uso del aeródromo, por cinco años. Estamos tramitando eso, pero tenemos todo impecable. También, hace dos años se logró para la escuela de pilotos la categoría CIAC, para eso necesitábamos reunir una cierta cantidad de condiciones y lo logramos.

¿Qué es lo que le hace falta a la institución?

F.D.: Se está haciendo un acomodamiento del aeródromo, nosotros nos estamos haciendo cargo de lo que es el mantenimiento. Se les cobra un canon a los usuarios y con ese dinero lo realizamos.

¿Cuántos socios tiene?

F.D.: Tenemos una base de socios, pero no es muy grande. Porque siempre cuando nos reunimos en la comisión decimos de hacer más socios, pero la realidad es que no tenemos mucho para ofrecerle. El salón no está habilitado, esa es una de las cuentas pendientes que tenemos. Hay clubes que tienen pileta o canchas de tenis, se hacen como una especie de club un poco más ampliado de lo que es aeronáutico. Nosotros, la mayor parte de los socios que tenemos son pilotos. Son usuarios, alumnos o pilotos que venimos a volar. Tenemos una cierta base pequeña de socios colaboradores que es una cuota de 500 pesos mensuales, que es simbólica, que es como para dar una mano nada más.

Otra cosa que estamos necesitando como prioridad número uno es el balizamiento de la pista. Eso es fundamental, pero es muy costoso. Habíamos averiguado el año pasado y salía cinco millones de pesos, más o menos. Tampoco nos correspondería, por lo que te digo, porque nosotros somos un usuario más. En realidad, corresponde a la Provincia o en su defecto al municipio. Lo estamos gestionando por ese lado.