Una multitud pidió “justicia” por Kevin Martínez

En la tarde de hoy, una multitud se concentró en el Patio Cívico de los Derechos Humanos de Lincoln para pedir justicia por Kevin Martínez, el joven de 22 años que fue asesinado de una puñalada el pasado miércoles 7 de junio en medio de una reyerta en el barrio San José. “No queremos que haya otra víctima más”, dijo Eduardo Martínez, padre de la víctima, en diálogo con Democracia.

La marcha comenzó por la avenida Massey y continuó por Alem hasta la comisaría central, luego continuaron por calle Mitre hasta la Ayudantía Fiscal donde los familiares y amigos de la víctima pegaron afiches y carteles con la frase “justicia”. La misma concluyó en la municipalidad y luego se realizó una misa en memoria de Kevin Martínez en la Parroquia Inmaculada Concepción.

“Tenemos mucha bronca, impotencia y dolor, pero el dolor no calma, no cesa y el día a día se nos hace cada vez más difícil como padres”, expresó Eduardo Martínez. Y agregó: “Queremos que se haga justicia; esto le podría haber tocado a cualquier vecino de Lincoln por eso pedíamos que venga mucha gente; no se lo deseo a nadie”.